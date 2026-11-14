മണ്ഡലപുനർനിർണയ ബിൽ പാസാക്കാൻ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിക്കാൻ കേന്ദ്രം; ബിജെപിയുടെ തന്ത്രമെന്ന് ഇന്ത്യ സഖ്യം
2026 ഏപ്രിൽ 16നാണ് 131-ാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബിൽ, ഡെലിമിറ്റേഷൻ ബിൽ, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ നിയമ (ഭേദഗതി) ബിൽ എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ലോക്സഭ ബിൽ തള്ളുകയായിരുന്നു.
Published : November 14, 2026 at 4:46 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ബില് പാസാക്കാന് പ്രത്യേക പാര്ലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിക്കാന് ഒരുങ്ങുന്ന കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെതിരെ ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക്. ഭരണ കാര്യങ്ങളില് നിന്ന് പൊതുജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബി.ജെ.പി.യുടെ വെറും തന്ത്രങ്ങളാണിതെന്ന് ഇന്ത്യാ സഖ്യം ആരോപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 13-ന് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞ പാര്ലമെന്റിന്റെ മണ്സൂണ് സമ്മേളനം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിപ്പിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം.
2026 ഏപ്രില് 16-നാണ് 131-ാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബില്, ഡെലിമിറ്റേഷന് ബില്, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ നിയമ (ഭേദഗതി) ബില് എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാല് ലോക്സഭ ബില് തള്ളുകയായിരുന്നു. മൂന്നില് രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യമായിരുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില് ആവശ്യത്തിന് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് പരാജയപ്പെട്ടത് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസവും പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഡി.എം.കെ., വൈ.എസ്.ആര്.സി.പി., എസ്.പി., എന്.സി.പി.-എസ്.പി., ശിവസേന യു.ബി.ടി., എ.ഐ.എം.ഐ.എം., ബി.ജെ.ഡി. എന്നിവയുള്പ്പെടെ നിരവധി പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളുമായി സര്ക്കാര് ബില് ചര്ച്ച ചെയ്തതായി പാര്ലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരണ് റിജിജു പറഞ്ഞിരുന്നു.
അതേസമയം, ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വത്തില് രാജ്യസഭാ എം.പി. അഖിലേഷ് പ്രസാദ് സിങ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. സര്ക്കാരിന് അംഗസംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് അവര് ഇപ്പോള് പ്രത്യേക സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിക്കുമായിരുന്നു. ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിലും അവര്ക്ക് ബില് കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തില് വ്യക്തതയില്ല. അംഗസംഖ്യ അവര്ക്കുണ്ടെന്ന് ഞാന് കരുതുന്നില്ല. അതിനാല്, ഈ ഘട്ടത്തില് ഒരു പ്രത്യേക സമ്മേളനം എന്ന അവകാശവാദം ഭരണ വിഷയങ്ങളില് നിന്ന് പൊതുജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു പൊള്ളത്തരമായി തോന്നുന്നു എന്ന് അഖിലേഷ് പ്രസാദ് സിങ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പാര്ലമെന്റിന്റെ വര്ഷകാല സമ്മേളനം ഇതുവരെ നീട്ടിവെച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല് സര്ക്കാരിന് ഒരു പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിക്കാം. സാങ്കേതികമായി അവര്ക്ക് അത് ചെയ്യാന് കഴിയും, പക്ഷേ അതേക്കുറിച്ച് ഞങ്ങള്ക്ക് ഒരു വിവരവുമില്ല. അവര്ക്ക് കണക്കുകളില് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്, സര്ക്കാര് ഇപ്പോള് പ്രത്യേക സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എം.പി. ഫ്രാന്സിസ് ജോര്ജ് പറഞ്ഞു.
കോണ്ഗ്രസ് രാജ്യസഭാ എം.പി. അനുരാഗ് ശര്മയും സമാനമായ അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചു. കോണ്ഗ്രസ് നയിക്കുന്ന മുഴുവന് പ്രതിപക്ഷവും 2023-ല് വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. സര്ക്കാര് ഇതുവരെ അത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. അവര് ഈ വിഷയത്തില് ഗൗരവമുള്ളവരാണെങ്കില്, നിലവിലെ ലോക്സഭയില് മൂന്നിലൊന്ന് സീറ്റുകള് എന്തുകൊണ്ട് സംവരണം ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഏപ്രിലില് ബില് അവതരിപ്പിച്ച സമയവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളുടെ കരുത്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 22 എം.പി.മാരുണ്ടായിരുന്ന മമത ബാനര്ജിയുടെ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസില് വലിയ പിളര്പ്പ് സംഭവിച്ചു, മമതയുടെ ക്യാമ്പില് നിന്ന് 20 എം.പി.മാര് ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വം നല്കുന്ന എന്.ഡി.എ.യുമായി കൈകോര്ക്കുകയും ചെയ്തു.
മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ബില് ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാള് ഉത്തരേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് അധികാരം നല്കുമെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണി ഇത് തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. 2023-ലെ 128-ാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി നിയമം ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകള്ക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് സീറ്റുകള് സംവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പ് അടുത്ത സെന്സസിന് ശേഷമുള്ള മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയം പൂര്ത്തിയാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ബില് പാസാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ശ്രമം തുടരുന്നത്.
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