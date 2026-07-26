ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി തുടക്കം മാത്രം; മോദി സഭയിൽ മറുപടി പറയണമെന്ന് ഇന്ത്യാ സഖ്യം
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിഷയത്തിൽ പ്രസ്താവന നടത്തണമെന്നും വിദ്യാർഥികൾക്കുനേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മറുപടി നൽകണമെന്നും ഇന്ത്യാ സഖ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : July 26, 2026 at 7:40 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളെച്ചൊല്ലി രാജ്യവ്യാപകമായി വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം കനത്തതോടെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യാ സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച പാർലമെൻ്റ് വീണ്ടും ചേരുമ്പോൾ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. മൺസൂൺ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ച ജൂലൈ 20 മുതൽ പ്രതിപക്ഷം ഇരുസഭകളും സ്തംഭിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി പരീക്ഷാ ചോർച്ചയിൽ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥയാണെന്ന് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ രാജി കൊണ്ട് മാത്രം വിഷയം അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സഭ സാധാരണ നിലയിലാകാൻ പുതിയ ഉപാധികൾ
കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ രാജി വിദ്യാർഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും ജനാധിപത്യപരമായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വിജയമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭാ എം പി സയ്യിദ് നാസിർ ഹുസൈൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പാർലമെൻ്റ് തടസമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റ് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി സർക്കാർ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സഭയിൽ നേരിട്ട് പ്രസ്താവന നടത്തണം. ജൂലൈ 20-ന് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സഭയോട് വിശദീകരണം നൽകണം.
ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും നീറ്റ് അട്ടിമറിയെക്കുറിച്ചും സഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകൂ എന്നാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ നിലപാട്. തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാർജുന ഖാർഗെയുടെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ യോഗം ചേർന്ന് തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കും.
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കടുത്ത നിയമവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ തടഞ്ഞുനിൽക്കാനാവാതെ മന്ത്രിയുടെ രാജി വാങ്ങേണ്ടിവന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരിച്ചടി മറികടക്കാൻ നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോർച്ച കേസിൽ കടുത്ത ശിക്ഷ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന പുതിയ ബിൽ പാർലമെൻ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം നടത്തുന്നതായി വിവരമുണ്ട്. തടവുശിക്ഷ രണ്ട് വർഷത്തിൽ നിന്ന് 10 വർഷമായും പിഴ തുക ഒരു കോടിയിൽ നിന്ന് 10 കോടിയായും ഉയർത്താനും ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കാനുമാണ് സർക്കാർ പദ്ധതി.
എന്നാൽ കേവലം നിയമ നിർമാണം കൊണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനാവില്ലെന്നും പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണി വേണമെന്നും കോൺഗ്രസ് എം പി സപ്തഗിരി ശങ്കർ ഉലാക്ക ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ച 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' പ്രക്ഷോഭം വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളായ എസ് പി, ഡി എം കെ എന്നിവരും സമാനമായ നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, പ്രക്ഷോഭത്തിലുടനീളം വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം നിന്ന ഇന്ത്യാ സഖ്യം തിങ്കളാഴ്ച ഒരുമിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി രാജ്യസഭാ എം പി ജാവേദ് അലി ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ബില്ലിനോടുള്ള നിലപാട് ബിൽ പകർപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ഡി എം കെ എം പി ഡി എം കതിർ ആനന്ദ് അറിയിച്ചെങ്കിലും, നീറ്റ് പരീക്ഷ പൂർണമായും റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
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