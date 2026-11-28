ഇന്ത്യ സഖ്യ യോഗം ഇന്ന്; മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനെ സർവശക്തിയുമെടുത്ത് എതിർക്കാൻ കോൺഗ്രസ്
INDIA Bloc Delimitation Meeting: ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ സഖ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ഡിഎംകെ, ആം ആദ്മി പാർട്ടി, ബിജു ജനതാദൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്
Published : November 28, 2026 at 6:44 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മണ്ഡല പുനർനിർണയ, വനിത പ്രാതിനിധ്യ ബില്ലുകളിൽ പാർലമെൻ്റിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട സംയുക്ത നിലപാട് തീരുമാനിക്കാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യ നേതാക്കളുടെ യോഗം ഇന്ന് നടക്കും. രാജ്യസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ ന്യൂഡൽഹി 10, രാജാജി മാർഗിലുള്ള വസതിയിൽ രാവിലെ 11.30നാണ് യോഗം ചേരുന്നത്.
ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ സഖ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ഡിഎംകെ, ആം ആദ്മി പാർട്ടി, ബിജു ജനതാദൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര നടപടികൾക്കായി നവംബർ 30 മുതൽ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. വനിത സംവരണം നേരത്തെ നടപ്പാക്കാനായി മണ്ഡല പുനർനിർണയം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കം.
പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ വിള്ളലും കേന്ദ്ര നീക്കവും
ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ മാറിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലും വനിത പ്രാതിനിധ്യ ബില്ലും ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമം. ബില്ലുകൾ പാസാക്കാനുള്ള അംഗബലം തികയ്ക്കാനാണ് വർഷകാല സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം നേരത്തെതന്നെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കാനുള്ള വോട്ടെണ്ണം തികയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ ഐക്യം സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഏപ്രിലിൽ ഇതേ ബില്ലുകൾ സഭയിലെത്തിയപ്പോൾ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഒന്നിച്ചുനിന്ന പല കക്ഷികളും ഇന്ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനൊപ്പമില്ല. ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കാൻ എൻസിപി ശരദ് പവാർ വിഭാഗം തീരുമാനിച്ചതോടെ സഖ്യത്തിലെ വിള്ളൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി. ഇത്തവണ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് എൻസിപി ശരദ് പവാർ വിഭാഗം വെള്ളിയാഴ്ചതന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടി നേതാവ് സുപ്രിയ സുലെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുമില്ല.
അതേസമയം, തമിഴ്നാടിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുമെന്നാണ് ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എംകെ സ്റ്റാലിൻ വെള്ളിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയത്. നിലപാട് തീരുമാനിക്കാൻ ഡിഎംകെ എംപിമാരുടെ യോഗവും സ്റ്റാലിൻ ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ വിളിച്ചുചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് ഒപ്പം നിന്ന എല്ലാ കക്ഷികളെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആരൊക്കെ യോഗത്തിനെത്തുമെന്നും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നും കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്.
സർവശക്തിയുമെടുത്ത് എതിർക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്
പാർലമെൻ്റിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് തീരുമാനിക്കാൻ വെള്ളിയാഴ്ച സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി നയരൂപീകരണ സമിതി യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അംഗബലം അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ പോലും മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനെ സർവശക്തിയുമെടുത്ത് എതിർക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേതാക്കളെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾക്കായാണ് ബിജെപി ബിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതുപോലെ ഇത്തവണയും അത് പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെയും ഒപ്പം നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും നിലപാടുകൾ നിർണായകമാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംയുക്ത പ്രതിപക്ഷ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതിൽ ഡിഎംകെ, സമാജ്വാദി പാർട്ടി, എൻസിപി ശരദ് പവാർ വിഭാഗം എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. മണ്ഡല പുനർനിർണയ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പൊതുനിലപാടിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും കക്ഷി വ്യതിചലിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന സൂചനയും കോൺഗ്രസ് നൽകി. എൻസിപി ശരദ് പവാർ വിഭാഗം ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്താൽ മുന്നണിയിലെ സമീപനം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി. മുൻപ് എടുത്ത കൂട്ടായ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നവരോട് പഴയതുപോലെ തുടരാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നവംബർ 30ന് ലോക്സഭ പരിഗണിക്കാനിരിക്കുന്ന ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബില്ലിൻ്റെയും അനുബന്ധ നിയമനിർമാണങ്ങളുടെയും കരട് ഇതുവരെ എംപിമാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാത്തതിൽ കോൺഗ്രസ് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി വലിയ ഭരണഘടന മാറ്റങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പാർട്ടി ആരോപിച്ചു.
ഭരണഘടന മാറ്റാനുള്ള നീക്കമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കായി വലിയൊരു കെണിയൊരുക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് സംഘടന ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഡിഎംകെയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെയും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. ഡിഎംകെ എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കൊപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും ഭരണഘടനയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആർക്കും ഇത്തരം വിഭജന അജണ്ടകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനാകില്ലെന്നും വേണുഗോപാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വനിത സംവരണം നടപ്പാക്കാനല്ല, മറിച്ച് ലോക്സഭയിൽ കൃത്രിമമായി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയെടുക്കാനും മണ്ഡല പുനർനിർണയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുമാണ് പ്രത്യേക സമ്മേളനം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ഖാർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശനിയാഴ്ച പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുമായി വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിന് ശേഷം ജോർഹട്ട് എംപി ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ലോക്സഭയിലെ നിലവിലെ അംഗസംഖ്യ നിലനിർത്തുക, ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനിത സംവരണം നടപ്പാക്കുക, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലെ ലോക്സഭ സീറ്റ് വിഭജനം അടുത്ത 25 വർഷത്തേക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുക എന്നിവയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണമായ എസ്ഐആർ നടപടിയുമായി മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തെ ഗൊഗോയ് താരതമ്യം ചെയ്തു. ആരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ചെയ്യരുതെന്നും മുൻപ് തീരുമാനിച്ച മോദിയും അമിത് ഷായും ഇപ്പോൾ ആര് എവിടെ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനാണോ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ മോദി സർക്കാർ തങ്ങളുടെ പാവയാക്കി മാറ്റിയെന്നും ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുകയെന്നും ഗൊഗോയ് വിമർശിച്ചു. ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ 140ലേറെ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്ക് നിയമപരിരക്ഷ നൽകുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നതും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിലൂടെ പാർലമെൻ്റിലെ അംഗബലം വർധിപ്പിച്ച് ഭരണഘടന മാറ്റുകയാണ് ബിജെപിയുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യമെന്നും കോൺഗ്രസും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഇത് ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും ഗൊഗോയ് വ്യക്തമാക്കി.
ലക്ഷ്യം വനിത സംവരണമല്ലെന്ന് ജയറാം രമേശ്
പാർലമെൻ്റ് പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ സർക്കാർ രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് എക്സ് പോസ്റ്റിൽ ആരോപിച്ചു. പാർലമെൻ്റിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും വനിതകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം നൽകുന്ന നാരി ശക്തി വന്ദൻ അധീനിയം 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കിയതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇത് ഉടൻ നടപ്പാക്കണമെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും 2026 ഏപ്രിൽ 16ന് രാത്രി 10.40 വരെ സർക്കാർ നിയമം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരുന്നില്ല.
മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി മരവിപ്പിച്ചുവച്ച നിയമത്തിനായല്ല, മറിച്ച് മണ്ഡല പുനർനിർണയം എന്ന യഥാർഥ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനാണ് പ്രത്യേക സമ്മേളനമെന്ന് ജയറാം രമേശ് വിമർശിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടിക തയാറാക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ നിർദിഷ്ട പങ്കിനെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ചുമതല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടനയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കാൻ സർക്കാരിന് അവസരമൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സമ്മർദത്തിലായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിരാശാജനകമായ നീക്കമാണിതെന്നും ഇതിനെ ഉറച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ നേരിടുമെന്നും ജയറാം രമേശ് വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലെ ലോക്സഭ സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താതെയും പുതിയ മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാതെയും വനിത സംവരണം നടപ്പാക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്.
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