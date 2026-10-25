ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പരസ്യ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യാ സഖ്യം; 'ദില്ലി ചലോ' മാർച്ചിനും ആഹ്വാനം
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഒക്ടോബർ 30-ന് 'പരസ്യ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ്' (കുറ്റവിചാരണ) നടപടി നടത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : October 25, 2026 at 11:44 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ഒക്ടോബർ 30ന് 'പരസ്യ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ്' ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ്. 'വോട്ട് ചോർച്ച' (തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി) ആരോപിച്ചും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (CEC) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും നവംബർ ഒന്നിന് രാംലീല മൈതാനത്ത് റാലി നടത്താനിരിക്കെയാണ്, 'ഇന്ത്യാ' (INDIA) സഖ്യം ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 'ഇന്ത്യാ' സഖ്യത്തിലെ മറ്റ് കക്ഷികളുടെ നേതാക്കളെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ബന്ധപ്പെടുകയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതായി പാർട്ടി അറിയിച്ചു.
"ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനും വോട്ടുകൾ മോഷ്ടിക്കുന്നവരെ (Vote Chors) പരാജയപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഒക്ടോബർ 30ന് 'ഇന്ത്യ' സഖ്യം ഒരു നിർണായകമായ 'പൊതു ഇംപീച്ച്മെൻ്റ്' നടപടി സംഘടിപ്പിക്കും. വോട്ടുകൾ മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ വിധി ഇവിടെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ഈ 'പരസ്യ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ്' നടപടിക്ക് ശേഷം, 'വോട്ട് ചോർച്ച'യ്ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം 'ദില്ലി ചലോ' മാർച്ച് നടത്തുമെന്നും ഇത് നവംബർ ഒന്നിന് രാംലീല മൈതാനത്ത് സമാപിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി (സംഘടന) കെ.സി. വേണുഗോപാൽ 'എക്സി'ൽ അറിയിച്ചു. ഈ പരിപാടിയിൽ കുറഞ്ഞത് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഈ കാലയളവിൽ 'ഇന്ത്യാ' സഖ്യത്തിലെ എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും വലിയ തോതിൽ ഡൽഹിയിൽ എത്തണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്" എന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ, കെ.സി. വേണുഗോപാലും കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ട്രഷറർ അജയ് മാക്കനും ചേർന്ന്, ഡൽഹി പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് ദേവേന്ദർ യാദവുമായും ഡൽഹിയിലെ മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ഒരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരായ റാലി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി, പാർട്ടിയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുമായി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ തുടർച്ചയായ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്.'വോട്ട് ചോർച്ച' ആരോപണങ്ങളിലും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തിലും 'ഇന്ത്യാ' സഖ്യം നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോൺഗ്രസ്, ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയോട് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കുന്നതിന് പകരം എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബിജെപി 'സംരക്ഷിക്കുന്നത്'? എന്ന് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
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