ഇന്ത്യയില് ജനനനിരക്ക് കുത്തനെ താഴേക്ക്; ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് എലോൺ മസ്ക്
കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ യുഎൻഎഫ്പിഎ( യുണെറ്റഡ് നാഷൻ പോപുലേഷൻ ഫണ്ട്) യുടെ 2025ലെ റിപ്പോർട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ജനനനിരക്ക് 1.9 ആയി കുറഞ്ഞതായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
Published : June 7, 2026 at 10:54 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ആശങ്ക പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയുമായി സ്പേസ് എക്സ് സിഇഒ എലോൺ മസ്ക്. ഇന്ത്യയുടെ ജനനനിരക്ക് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ജനസംഖ്യ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ റിപ്ലേസ്മെൻ്റ് ലെവലിന് താഴെയെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ് മസ്ക് തൻ്റെ എക്സ് ഹാന്ഡിലിലൂടെ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ലോകത്തില് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലും വരും ദശകങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മസ്കിൻ്റെ പ്രതികരണം. "ഇന്ത്യയുടെ ജനനനിരക്ക് റിപ്ലേസ്മെൻ്റ് ലെവലിന് താഴെയായി. ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ ഈ നിരക്ക് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പേ തന്നെ താഴ്ന്നിരുന്നു,” എന്നാണ് മസ്ക് തൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചത്.
India’s birth rate has fallen below replacement.— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2026
Among those most educated, India’s birth rate fell below replacement many years ago. https://t.co/RsWf0PK6wx
ആഗോള ജനസംഖ്യ കുറയുന്നത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും സാങ്കേതിക പുരോഗതിയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ജനനനിരക്ക് വര്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നയങ്ങള് രാജ്യങ്ങള് സ്വീകരിക്കണമെന്നും മസ്ക് മുന്പും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന ജനനനിരക്കിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ വൻ ഇടിവ്
മാധ്യമസ്ഥാപനമായ എഫ് പോസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ജനനനിരക്ക് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ 2.3ൽ നിന്ന് 1.9 ആയി കുറഞ്ഞു. ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതകാലത്ത് ശരാശരി എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നു എന്നതാണ് ജനനനിരക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് അര്ഥമാക്കുന്നത്.
India’s fertility rate has fallen below replacement for the first time in the country’s history, declining from a TFR of 2.3 to 1.9 in just a decade.— AF Post (@AFpost) June 6, 2026
Delhi’s fertility rate now sits at 1.2, lower than Finland’s.
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ഒരു രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ സ്ഥിരതയോടെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ നിരക്ക് 2.1 ആണെന്നാണ് ജനസംഖ്യാ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനനനിരക്ക് 1.9 ആയതിനാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനസംഖ്യ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
ഡൽഹിയിലെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ ആശങ്കാജനകം
രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലെ ജനനനിരക്ക് 1.2 ആയി താഴ്ന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ഇത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ ഫിൻലൻഡിൻ്റെ നിരക്കിനേക്കാളും കുറവാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നഗരവത്കരണം, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ, വിവാഹവും മാതൃത്വവും വൈകിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് നഗരങ്ങളില് ജനനനിരക്ക് കുറയാന് കാരണമായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
യുഎൻഎഫ്പിഎ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്
കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ യുഎൻഎഫ്പിഎ( യുണെറ്റഡ് നാഷൻ പോപുലേഷൻ ഫണ്ട്) യുടെ 2025ലെ റിപ്പോർട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ജനനനിരക്ക് 1.9 ആയി കുറഞ്ഞതായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2023ൽ ചൈനയെ മറികടന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയിരുന്നു. നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ 1.46 ബില്യൺ കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വെല്ലുവിളികൾ തുടരുന്നു
ജനനനിരക്ക് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, ലിംഗസമത്വ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ അസമത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎൻഎഫ്പിഎ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മാതൃമരണനിരക്ക്, ലിംഗവിവേചനം, ശൈശവവിവാഹം, ചെറുപ്പത്തിൽ ഗർഭധാരണം എന്നിവ ഇപ്പോഴും ഗുരുതര സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികളായി തുടരുകയാണ്. 24 വയസിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ നേരത്തെയുള്ള വിവാഹവും ഗർഭധാരണവും മാതൃമരണത്തിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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