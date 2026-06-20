പഹല്ഗാം,ചെങ്കോട്ട ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യയും ആസിയാനും, ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിനുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താന് ആഹ്വാനം
ഭീകരതയും അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും സമഗ്രവും സുസ്ഥിരമായും നേരിടാന് രാജ്യാന്തര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യയും ആസിയാന് അംഗരാജ്യങ്ങളും.
Published : June 20, 2026 at 10:23 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: 2025ല് കശ്മീരിലെ പഹല്ഗാമിലും ഡല്ഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിലുമുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഇന്ത്യയും അസോസിയേഷന് ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യന് രാജ്യങ്ങളും. അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ആസിയാന് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പതിമൂന്നാമത് യോഗത്തില് ഭീകരതയ്ക്കും അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങള്ക്കുമെതിരായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് രാജ്യാന്തര പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കേണ്ടതില് തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയും യോഗത്തില് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി.
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അതിര്ത്തികടന്നുള്ള ഭീകരതയടക്കം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഭീകരതയെ ഇന്ത്യയും ആസിയാന് രാജ്യങ്ങളും അപലപിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജൂണ് പതിനേഴിന് ഓണ്ലൈനായാണ് യോഗം നടന്നത്. വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വിനോദ് ബഹാദെ സഹ അധ്യക്ഷനായ യോഗത്തില് ആസിയാന് രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഫിലിപ്പൈന്സിലെ ആഭ്യന്തര പ്രാദേസിക വകുപ്പ് സമാധാന ക്രമസമാധാന നില അണ്ടര് സെക്രട്ടറി നെസ്തര് ബി സനാറെസും പങ്കെടുത്തു.
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എല്ലാ രൂപത്തിലുമുള്ള ഭീകരതയെ ഇരുപക്ഷവും അപലപിച്ചു. പഹല്ഗാമില് 2025 ഏപ്രില് 22ന് 26പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ഭീകരാക്രമണത്തെയും ഇവര് അപലപിച്ചു. 2025 നവംബര് പത്തിന് ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയില് ഒരുഡസനിലേറെ ജീവന് കവര്ന്ന ഭീകരാക്രമണത്തെയും അപലപിച്ചു. അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഭീകരതയും നേരിടാന് രാജ്യാന്തര സമൂഹം ഒന്നിച്ച് നില്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇരുപക്ഷവും ആവര്ത്തിച്ചു.
ഭീകരത, അനധികൃത മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, മനുഷ്യക്കടത്ത്, രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്, സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങള് എന്നിവ നേരിടുന്നതിലടക്കം രാജ്യാന്തരസഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചര്ച്ച നടന്നു. സ്ഥാപനങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ശേഷി എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചര്ച്ചകളുണ്ടായി. പതിനാലാമത് ആസിയാന് ഇന്തയ സോംടക്(SOMTC)ചര്ച്ചകള് 202ല് സിംഗപ്പൂരില് നടക്കും.
ആസിയാനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔപചാരിക ബന്ധം 1992ല് മേഖലാ ചര്ച്ചാ പങ്കാളി എന്ന നിലയിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. അതില്നിന്ന് വളര്ന്ന് സമഗ്രവും തന്ത്രപ്രധാനവുമായ പങ്കാളിത്തമായി അതിന് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആസിയാന് രാജ്യങ്ങള് ഭാരതത്തിനു മുമ്പില് വിശാല സാധ്യതകളാണ് തുറന്നിടുന്നത്. തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ. ആസിയാന് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യബന്ധം ഇരട്ടിച്ചു രാജ്യം സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാര് ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ചുരുക്കം ചിലകൂട്ടായ്മകളിലൊന്നാണ് ആസിയാന്.
ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ആഗോള വ്യാപാരത്തില് ആസിയാന് രാജ്യങ്ങളുടെ വിഹിതം പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ്. ആസിയാന് രാജ്യങ്ങളുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന നമ്മുട സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തിന് കൈമുതലായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.