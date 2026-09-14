പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ആശ്വാസമായി ഇന്ത്യ; നേപ്പാളിലേക്ക് 654 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി നൽകാൻ അനുമതി
ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളും 130 ടണ്ണിലധികം ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളും ഇതിനോടകം ഇന്ത്യ നേപ്പാളിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
By ANI
Published : September 14, 2026 at 5:21 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കനത്ത പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി തകർന്ന് രൂക്ഷമായ ഊർജ ക്ഷാമം നേരിടുന്ന അയൽരാജ്യമായ നേപ്പാളിന് അടിയന്തര ആശ്വാസവുമായി ഇന്ത്യ. സെപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ 654 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി നേപ്പാളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി.
വൈദ്യുതി വിതരണവും റൂട്ടും
നേപ്പാൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിക്ക് ദിവസത്തിൽ 18 മണിക്കൂർ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാനാണ് അനുമതിയെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മുസാഫർപൂർ - ധൽക്കേബാർ 400 കെ.വി ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈൻ വഴി 600 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി നൽകും. തനക്പൂർ - മഹേന്ദ്രനഗർ 132 കെ.വി സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈൻ വഴി 54 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യും. 2027 ജനുവരി മുതലുള്ള വൈദ്യുതി കയറ്റുമതിയുടെ അളവ് 2026 ഡിസംബറിൽ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തകർന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയും
സമീപകാലത്തുണ്ടായ കനത്ത പ്രളയം നേപ്പാളിലെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് വരുത്തിവെച്ചത്. ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദന ശേഷി കുത്തനെ കുറയ്ക്കുകയും കടുത്ത ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. ഈ ദുഷ്കരമായ ഘട്ടത്തിൽ നേപ്പാളിനെ സഹായിക്കുന്നതും ഇരുരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഊർജ്ജ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയെന്ന് മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുടരുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനവും പ്രളയക്കെടുതിയും
നേപ്പാളിൽ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,385 ആയി ഉയർന്നതായി നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (NDRRMA) അറിയിച്ചു. ഇപ്പോഴും 5,130 ലധികം ആളുകളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തത്തിൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന നേപ്പാളിനായി വ്യോമസേനയുടെ വിമാനങ്ങൾ വഴി ഇന്ത്യ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളും വിദഗ്ധ സംഘങ്ങളെയും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ എട്ട് പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളിലായി 130 ടണ്ണിലധികം ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളും, തുരങ്കം/ചെളി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഡി എൻ എ പരിശോധനകൾക്കുമായി 54 വിദഗ്ധ സംഘങ്ങളെയും ഇന്ത്യ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. താത്കാലിക ഷെൽട്ടറുകൾ, കമ്പിളികൾ, മരുന്നുകൾ, സോളാർ ലാമ്പുകൾ എന്നിവയും അയച്ച സഹായങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
Also Read: മോദിയുടെ ദീര്ഘായുസിനായി ജന്മദിനത്തിൽ വീടുകളില് ദീപം തെളിയിക്കണം; ആഹ്വാനവുമായി ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ