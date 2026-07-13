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ഖത്തർ മുൻ അമീറിൻ്റെ നിര്യാണം; ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ദേശീയ ദുഃഖാചരണം

ഇന്ന് രാജ്യത്തുടനീളം ദേശീയ പതാക പതിവായി ഉയർത്തുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിലും പതാക പകുതി താഴ്ത്തിക്കെട്ടും. കൂടാതെ സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിനോദ പരിപാടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല

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മുൻ അമീർ ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽഥാനിയുടെ ഭൗതികദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നു (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 7:29 AM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഖത്തറിനെ ആഗോള സാമ്പത്തിക-നയതന്ത്ര ശക്തിയാക്കി മാറ്റിയ മുൻ അമീർ ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽഥാനിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ആദരസൂചകമായി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് (ജൂലൈ 13, തിങ്കളാഴ്‌ച) ഒരു ദിവസത്തെ ദേശീയ ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഞായറാഴ്‌ച 74-ാമത്തെ വയസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം. മരണകാരണം ഖത്തർ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. വിപ്ലവകരമായ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ ഖത്തറിനെ ലോകത്തെ മുൻനിര ഊർജ്ജ കയറ്റുമതി രാജ്യമാക്കിയതും അന്താരാഷ്ട്ര മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളുടെ കേന്ദ്രമാക്കിയതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണമായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ആദരം: ദേശീയ പതാക പകുതി താഴ്ത്തിക്കെട്ടും

ഷെയ്ഖ് ഹമദിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം രാജ്യം ഇന്ന് ദുഃഖം ആചരിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് രാജ്യത്തുടനീളം ദേശീയ പതാക പതിവായി ഉയർത്തുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിലും പതാക പകുതി താഴ്ത്തിക്കെട്ടും. കൂടാതെ സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിനോദ പരിപാടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇന്ത്യയുടെ അനുശോചനം നേരിട്ടറിയിക്കുന്നതിനായി പാർലമെൻ്ററി കാര്യ-ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ഖത്തർ സന്ദർശിക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

INDIA DECLARES NATIONAL MOURNING INDIA QATAR RELATION INDIA HONOUR LATE QATAR EMIR SHEIKH
പ്രാര്‍ഥനാ ചടങ്ങ് (AP)

യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തിനെയാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

ഖത്തറിനെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽഥാനിയെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഭരണാധികാരിയെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയതായും പ്രധാനമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു.

"ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽഥാനിയുടെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഖത്തറിനെ പുരോഗതിയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഉന്നതികളിലേക്ക് നയിച്ച ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2024 ഫെബ്രുവരിയിലെ എന്റെ ഖത്തർ സന്ദർശന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഓർക്കുന്നു, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഖത്തർ അമീർ ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽഥാനിയെയും രാജകുടുംബത്തെയും ഖത്തറിലെ ജനങ്ങളെയും എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു." മോദി എക്സില്‍ കുറിച്ചു.

ഖത്തറിനെ മാറ്റിയെഴുതിയ ജനനായകൻ

1995-ൽ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽഥാനി ഖത്തർ ഭരിച്ചത് നീണ്ട 18 വർഷക്കാലമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയത്.

ഖത്തറിലെ വൻതോതിലുള്ള ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക (LNG) വ്യവസായത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി അദ്ദേഹം വലിയ തോതിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇറക്കി. ഇതോടെ, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രമായിരുന്ന ഖത്തറിനെ ലോകത്തിലെ തന്നെ മുൻനിര എൽ.എൻ.ജി കയറ്റുമതിക്കാരാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഈ ഊർജ്ജ മുന്നേറ്റം രാജ്യത്തിന് വൻതോതിൽ സമ്പത്ത് നേടിക്കൊടുക്കുകയും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു പ്രധാന ശക്തിയായി ഖത്തറിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.

വൻകിട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികളിലൂടെയും ആധുനികവൽക്കരണ ശ്രമങ്ങളിലൂടെയും ദോഹയുടെ ആകാശദൃശ്യങ്ങളെ (Skyline) പുനർനിർമ്മിക്കാനും ആഗോള തലത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിയെഴുതാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ യുവതലമുറയ്ക്ക് അവസരം നൽകേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്, 2013-ൽ ഷെയ്ഖ് ഹമദ് സ്വമേധയാ സ്ഥാനമൊഴിയുകയും തൻ്റെ മകനായ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽഥാനിക്ക് ഭരണം കൈമാറുകയും ചെയ്തു.

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