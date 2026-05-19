പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ-സ്വീഡൻ വിപ്ലവം; തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം വഴിതുറക്കുന്ന പുതിയ സാധ്യതകൾ...
Published : May 19, 2026 at 8:20 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾഫ് ക്രിസ്റ്റേഴ്സണും തമ്മിൽ നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളുടെ അനന്തരഫലമായി ഇന്ത്യ-സ്വീഡൻ പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഒരുകാലത്ത് പരിമിതമായ നയതന്ത്രബന്ധമായിരുന്ന ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ളിൽതന്നെ വികസനം, നവീകരണം, ഉൽപ്പാദനം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ദീർഘകാല സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യാവസായിക സഹകരണം എന്നിവ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നു.
ജോയിൻ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 2026-2030 പദ്ധതിയിലൂടെ ഇന്ത്യ-സ്വീഡൻ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത പ്രവർത്തന പദ്ധതി നാല് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സ്ഥിരതയും സുരക്ഷയും എന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്.
എന്താണ് സ്ഥിരതയും സുരക്ഷയും ?
ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് കീഴിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നു. സർക്കാർ വകുപ്പുതലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പടെ പ്രതിരോധ സംവിധനങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുകയും, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന മേഖലകളിൽ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ഇടനാഴികളിലെ പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സ്വീഡിഷ് നിക്ഷേപം കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഇതിനകം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വീഡിഷ് നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ദേശീയ പ്രതിരോധ മേഖലകളും മറ്റ് പ്രസക്തമായ തന്ത്രപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ഇടപെടൽ സാധ്യമാക്കുക എന്നതും ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് കീഴിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കും. ഇന്ത്യ-സ്വീഡൻ പ്രതിരോധ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.
ഇന്ത്യ-സ്വീഡൻ പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിലെ സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
2021 ൽ, സ്വീഡൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പീറ്റർ ഹൾട്ട്ക്യുസ്റ്റ് ഇന്ത്യ-സ്വീഡൻ പ്രതിരോധ വ്യവസായ സഹകരണ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇത് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സും സ്വീഡിഷ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡിഫൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രത്തിലേക്ക് ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും നയിച്ചു. സ്വീഡിഷ് ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് കോളോണൽ ഡെന്നിസ് ഹെഡ്സ്റ്റോം ഇന്ത്യയുടെ എയ്റോ ഇന്ത്യ ഷോ 2021ൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പ്രതിരോധ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ സ്വീഡനും ഇന്ത്യയും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും, സാബ് പോലുള്ള സ്വീഡിഷ് പ്രതിരോധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനും ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു. പ്രതിരോധ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 9-ാമത് സംയുക്ത വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് 2023 ൽ നടന്നു.
"പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹകരണം വളരുകയാണ്. സ്വീഡിഷ് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ ആരംഭിക്കുകയും ദീർഘകാല വ്യാവസായിക സഹകരണമായി മാറുകയും ചെയ്യും" ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്റ്റാഫേഴ്സണുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം യൂറോപ്യൻ മാധ്യമങ്ങളോട് മോദി പറഞ്ഞു.
മോദി-ക്രിസ്റ്റോഫേഴ്സൺ ഉഭയകക്ഷി ഉച്ചകോടിയെത്തുടർന്ന് നടന്ന പ്രത്യേക വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തിൽ, ഇന്ത്യയും സ്വീഡനും തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സമ്മതിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി (പടിഞ്ഞാറൻ) സിബി ജോർജ് പറഞ്ഞു. "ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംയുക്തമായി പ്രവര്ത്തിക്കുക, പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പ്രതിരോധ നവീകരണത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക എന്നിവയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തികമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന വികസനം" ജോർജ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ-സ്വീഡൻ ബന്ധങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തവും പ്രതിരോധ സഹകരണവും തമ്മിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്?
സ്വീഡൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ സാബ് എബി പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തുകയാണ്. ഈ നീണ്ട പ്രവർത്തന ചരിത്രം ഉപയോക്തൃ പരിചയവും വിശ്വാസവും വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ് പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലൈസൻസുള്ള വിതരണവും പരിപാലനവും മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ഇടനാഴികൾക്കുള്ളിലെ സംയുക്ത ഗവേഷണ-വികസന, തദ്ദേശീയ നിർമ്മാണം എന്നിവയിലേക്കും ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ മാറ്റം പ്രതിരോധ മേഖലയില് മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയെയും, ആത്മനിർഭർ ഭാരത് (സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യ)യെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സ്വീഡനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു ഇന്ത്യൻ വ്യാവസായിക അടിത്തറ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പ്രതിരോധ വിപണികളിലൊന്നാകാനുള്ള ഒരു പാത ഇത് തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നൂതന യുദ്ധ വിമാന രൂപകൽപ്പന (സാബ് ജെഎഎസ് 39 ഗ്രിപ്പൻ ആശയങ്ങൾ, ഏവിയോണിക്സ് ആർക്കിടെക്ചർ), ആശയവിനിമയം, നിരീക്ഷണം (ഗ്ലോബൽ ഐ പോലുള്ളവ), റഡാർ, ഡിജിറ്റൽ വാര്, സെൻസറുകൾ, സൈനിക കേന്ദ്രീകൃത ആയുധങ്ങളും യുദ്ധോപകരണങ്ങളും, സിസ്റ്റംസ് സംയോജനം എന്നിവയിൽ സ്വീഡൻ ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ വ്യവസായ മേഖലകൾ, ഗവേഷണ ലാബുകൾ എന്നിവയെ ഇത് വളർത്തുന്നു, എഐ സഹയത്തോടെയുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, സ്വയംഭരണം, സുരക്ഷിത ആശയവിനിമയം, സെൻസർ ഫ്യൂഷൻ (ഒന്നിലധികം സെൻസറുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ സംയോജിപ്പിച്ച് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത സെൻസർ നൽകുന്ന അളവുകളേക്കാൾ കൃത്യവും വിശ്വസനീയവും പൂർണ്ണവുമായ വിവരങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ) എന്നിവയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ഇടനാഴികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും സ്വീഡിഷ് നിക്ഷേപം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് ദീര്ഘകാല വ്യാവസായിക സംഭാവനകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു. വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളും പ്രാദേശിക ഇടനിലക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നുതിനും, സംയുക്തമായുള്ള ബ്രാൻഡിംഗിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിപണികളിലേക്ക് കയറ്റുമതി സാധ്യമാക്കുന്നു.
2026-27 ലെ ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ പ്രതിരോധ വിഹിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വികസനം എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നു?
2026-27 ലെ ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് പ്രതിരോധ സേവനങ്ങൾക്കായി 7.85 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മേഖലയ്ക്കുള്ള എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന വിഹിതമാണ് ഇത്. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ജിഡിപിയുടെ ഏകദേശം 2 ശതമാനം പ്രതിരോധ വിഹിതമായി ഇതിനെ കണക്കാകുന്നു. ഇത് 2025–26 ലെ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാൾ 15.19 ശതമാനം വർധനവിനെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്ര ബജറ്റിന് ശേഷം പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പറയുന്നതനുസരിച്ച്, വർദ്ധിപ്പിച്ച വിഹിതം സായുധ സേനയുടെ പതിവ് പ്രവർത്തന, നവീകരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷം നടത്തിയ ആയുധങ്ങളുടെയും വെടിക്കോപ്പുകളുടെയും അടിയന്തര സംഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അധിക സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള 'ഇമാജിന്ത്യ' തിങ്ക് ടാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റും തന്ത്രപ്രധാന കാര്യ വിദഗ്ദ്ധനുമായ റോബിന്ദർ സച്ചദേവ് ഈ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ആഗോള കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ സമാനതകളുള്ളതും മുൻകാലങ്ങളിൽ മികച്ച സ്ഥിരതയാർന്ന ബന്ധം പുലർത്തുന്നതുമായ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധം ദൃഢമാക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്വീഡൻ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയൊരു രാജ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഏറെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സ്വീഡൻ അവരുടെ പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദനത്തിന് പേരുകേട്ടതാണ്. അവരുടെ സാബ് , ഗ്രിപ്പൻ, വിമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിരോധ ചർച്ചകളിൽ മുൻപന്തിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ സുരക്ഷാ കരാറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം രഹസ്യവിവരങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും ചർച്ച ചെയ്യാനാകും. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിരോധ ഇടനാഴികളിലേക്ക് കൂടുതൽ സ്വീഡിഷ് നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ കാരണമാകും. സാബ് കമ്പനിക്ക് ഒരു അന്തർവാഹിനി വിഭാഗം കൂടിയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് വലിയ അവസരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. വലിയ പ്രതിരോധ കരാറുകൾ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് വൻകിട ആയുധ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിതരണക്കാരായും സ്വീഡിഷ് കമ്പനികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
