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ഇന്ത്യ-ഇസ്രയേൽ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാര്‍ ഉടന്‍; ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് ഒഫിർ അമാമി

ഇന്ത്യ- ഇസ്രയേൽ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് അമാമി. വ്യാപാര ബന്ധത്തില്‍ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ മുന്‍കൈയെടുക്കുന്നതെന്നും പ്രതികരണം.

INDIA ISRAEL FREE TRADE AGREEMENT FTA OFIR AMAMI ON FTA INDIA ISRAEL TIES
Ofir Amami (ANI)
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By ANI

Published : June 26, 2026 at 5:26 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ- ഇസ്രയേൽ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ വളരെ അടുത്തുതന്നെ ഒപ്പുവെച്ചേക്കാമെന്ന് ഇസ്രയേൽ എംബസിയിലെ സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ മിഷൻ മേധാവി ഒഫിർ അമാമി. സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും, വിശദാംശങ്ങള്‍ തല്‍ക്കാലം പങ്കിടാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അമാമി വ്യക്താമാക്കി.

സാമ്പത്തിക സഹകരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ കാരാർ ഉടനുണ്ടാകും. വ്യാപാര കരാറുകളിലൂടെയും സാമ്പത്തിക ഇടപെടലിലൂടെയും ഇന്ത്യ ആഗോള വാണിജ്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗണ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ ഇസ്രയേലുമായി പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എഐ, ക്വാണ്ടം യുഗത്തിലെ ടെലികോം സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ ഉച്ചകോടിക്കിയെയാണ് അവര്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

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"നിലവിൽ, ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ചർച്ചയിലാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ ഇത് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു" അവർ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക സഹകരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇരുപക്ഷവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അവർ സൂചിപ്പിച്ചു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപെടലിലേക്കും ശക്തമായ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങുകയാണ്. ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാല്‍ വ്യാപാരകരാറിൻ്റെ അന്തിമ അവസാന തീയതി നിലവില്‍ പറയാന്‍ കഴിയില്ല. സമീപഭാവിയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാകും. ഒരു വ്യാപാര കരാർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇന്ത്യ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ മുൻകൈയെടുക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയുമായി ആഗോളതലത്തിൽ ധാരാളം പുരോഗതികൾ ഉണ്ടായതായി ഞങ്ങള്‍ കണ്ടു. വളരെ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്ലബ്ബിൽ ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സൈബർ സുരക്ഷ, സാങ്കേതിക സഹകരണം

ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സൈബർ സുരക്ഷ, സാങ്കേതിക സഹകരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായി അവർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഈ മേഖലകളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗണ്യമായ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. സൈബർ മേഖലയിലെ കഴിവുകൾക്ക് ഇസ്രായേൽ പ്രശസ്തമാണെന്നും ഇന്ത്യയെ വിശ്വസ്‌തനും സമാന ചിന്താഗതിക്കാരനുമായ ഒരു പങ്കാളിയായി കാണുന്നുവെന്നും അമാമിയിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ വികസനത്തിന് ഗണ്യമായ സാധ്യതകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് അപ്പുറം, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈബർ സഹകരണം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

കൃത്രിമ ബുദ്ധിയില്‍ ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും നവീകരണത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ സുപ്രധാന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, സൈബർ സുരക്ഷ, നവീകരണം എന്നിവയിൽ ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും സഹകരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കും. എഐയിലെ യിലെ സഹകരണത്തിൽ സർക്കാരുകളും സ്വകാര്യ മേഖലകളും ഉൾപ്പെടണമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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