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ഇന്ത്യയും ഇന്തോനേഷ്യയും വിവിധ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു; ഐഐഎം ബാംഗ്ലൂർ കിഴക്കൻ ജാവയിൽ കാമ്പസ് തുറക്കും

ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെൻ്റിൻ്റെ വിദേശ കാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ വ്യാപാരം, സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും നിർണ്ണായക തീരുമാനം കൈക്കൊളും

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നരേന്ദ്ര മോദിയും പ്രബോവോ സുബിയാൻ്റോയും (PTI)
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By PTI

Published : July 7, 2026 at 3:19 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയും ഇന്തോനേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള കരാറുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചു. ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെൻ്റിൻ്റെ (ഐഐഎം) വിദേശ കാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ വ്യാപാരം, സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും നിർണ്ണായക തീരുമാനം കൈക്കൊളും. ഓസ്‌ട്രേലിയയെയും ന്യൂസിലൻഡിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മോദി തിങ്കളാഴ്‌ച ജക്കാർത്തയിൽ എത്തി.

"ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പ്രശസ്‌തമായ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെൻ്റിൻ്റ് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ വിദേശ കാമ്പസ് ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇത് ഏഷ്യൻ മേഖലയിലുടനീളമുള്ള യുവാക്കൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും," ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രബോവോ സുബിയാൻ്റോയുമായി നടത്തിയ സംയുക്ത പത്രക്കുറിപ്പ് നടത്തി മോദി പറഞ്ഞു.

ഇന്തോനേഷ്യയിലെ കിഴക്കൻ ജാവ പ്രവിശ്യയിലെ സിംഗസാരി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിലാണ് ഐഐഎം കാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കുക. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ഒരു കാമ്പസ് തുറന്ന ആദ്യത്തെ പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് സ്‌കൂളാണ് ഐഐഎം അഹമ്മദാബാദ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ദുബായിലാണ് ഐഐഎം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.

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ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ, ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്‌സ് സ്‌റ്റൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷനും ഇന്തോനേഷ്യയുടെ നാഷണൽ ഏജൻസി ഓഫ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് ഫുഡ് കൺട്രോളും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്ന നിയന്ത്രണത്തിലെ സഹകരണം, ആഗോള നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൈമാറ്റം സാധ്യമാക്കൽ, ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി പ്രവേശനം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

"ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹകരണം ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും ഗുണനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകും. ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട കരാർ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ളതുമായ മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കും," മോദി പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ദർക്കുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സുഗമമാക്കുകയും യോഗ്യതയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ചലനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കരാറിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചു. "ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഡോക്‌ടർമാരുടെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിദഗ്‌ദരുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ സംഭാവന നൽകും," മോദി പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധം, നിർണായക ധാതുക്കൾ, സമുദ്ര സുരക്ഷാ സഹകരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി കരാറുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ കരാറുകൾ.

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PRABOWO SUBIANTO
IIM BANGALORE
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