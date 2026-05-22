ETV Bharat / bharat

ഭീകരതയോട് സഹിഷ്‌ണുതയില്ല; നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയും ഈജിപ്‌തും

ഭീകരതയെ നേരിടുന്നതിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും ഈജിപ്‌തും ചർച്ചകള്‍ നടത്തി. ഭീകരതയെ ഏതെങ്കിലും മതവുമായോ, ദേശീയതയുമായോ, നാഗരികതയുമായോ, വംശീയ വിഭാഗവുമായോ ബന്ധപ്പെടുത്തരുതെന്നും വിലയിരുത്തൽ.

TERRORISM 5TH WORKING GROUP MEETING BRICS INDIA AND EGYPT
11-ാമത് വാർഷിക ബ്രിക്‌സ് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം (X@MEAIndia)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 22, 2026 at 12:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുമായി ഇന്ത്യയും ഈജിപ്‌തും. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള സംയുക്ത വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഞ്ചാമത് യോഗത്തിലായിരുന്നു ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും തീരുമാനം. മെയ് 20ന് ന്യൂഡൽഹിയിലായിരുന്നു സംയുക്ത വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സമ്മേളനം നടന്നത്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്.

ഭീകരതയെ നേരിടുന്നതിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യയും ഈജിപ്‌തും യോഗത്തിൽ അടിവരയിട്ടു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരത ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഭീകരതയെയും രാജ്യങ്ങള്‍ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഭീകരതയെ ഏതെങ്കിലും മതവുമായോ, ദേശീയതയുമായോ, നാഗരികതയുമായോ, വംശീയ വിഭാഗവുമായോ ബന്ധപ്പെടുത്തരുതെന്നും ഇന്ത്യയും ഈജിപ്‌തും വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെയും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം ഈജിപ്‌ത് വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. തീവ്രവാദത്തെ നേരിടുന്നതിന് സുസ്ഥിരവും സമഗ്രവുമായ രീതിയിൽ യോജിച്ച നടപടി ആവശ്യമാണെന്ന് ഇരുപക്ഷവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ, ബ്രിക്‌സ്, എഫ്‌എ‌ടി‌എഫ്, ജി‌സി‌ടി‌എഫ്, മറ്റ് ബഹുരാഷ്ട്ര വേദികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഭീകരതയെ ചെറുക്കുന്നതിൽ ബഹുരാഷ്ട്ര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഇരുപക്ഷവും പുതുക്കി.

യോഗത്തിലെ പ്രസ്‌താവനകൾ

ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ നടുക്കിയ ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെയും, ഡൽഹിയിലെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ചെങ്കോട്ടയെ കറുപ്പിൻ്റെ രാത്രിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട ഭീകരാക്രമണത്തെയും ഇന്ത്യയും ഈജിപ്‌തും ശക്തമായി അപലപിച്ചു. യോഗത്തിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെയും അവരെ പിന്തുണക്കുന്നവരെയും നീതിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഉച്ചകോടിയിൽ രാജ്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെയും രാജ്യങ്ങൾ ഐക്യദാർഢ്യം ഉറപ്പിച്ചു. ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ സംയുക്ത വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത യോഗം ഈജിപ്‌തിൽ നടത്താനും ഇരുപക്ഷവും തീരുമാനിച്ചു.

രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ

  • ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ, ബ്രിക്‌സ്, എഫ്എടിഎഫ്, ജിസിടിഎഫ്, മറ്റ് വേദികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭീകരതയെ നേരിടാൻ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം ഇരുപക്ഷവും പുതുക്കി.
  • അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരതയെക്കുറിച്ചുള്ള യുഎൻ സമഗ്ര കൺവെൻഷൻ (സിസിഐടി) എത്രയും വേഗം അന്തിമമാക്കുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ആവശ്യകത ഉയകത്തികാട്ടി.
  • തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെയും അവരെ പിന്തുണക്കുന്നവർക്കെതിരെയും ശക്തമായ നടപടി.
  • തീവ്രവാദ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റെ്, തീവ്രവാദ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സാങ്കേതികവിദ്യ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ, ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ തുടങ്ങിയ ഭീഷണികളെ നേരിടുന്നതിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
  • ശേഷി വർധിപ്പിക്കൽ, സൈബർ സുരക്ഷ, ജുഡീഷ്യൽ സഹകരണം, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം, വിവരങ്ങൾ പങ്കിടൽ എന്നീ മേഖലകളിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തു.

Also read: പോളണ്ടിലേക്ക് 5,000 സൈനികരെ കൂടി അയക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക; കരോൾ നവറോക്കിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം

TAGGED:

TERRORISM
5TH WORKING GROUP MEETING
BRICS
INDIA AND EGYPT
ZERO TOLERANCE TOWARDS TERRORISM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.