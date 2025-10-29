അതിര്ത്തി മേഖലകളില് സമാധാനം പുലരണം; ഉന്നതതല ചര്ച്ച നടത്തി ഇന്ത്യ-ചൈന സൈനികര്
ഉന്നതതല ചര്ച്ചകള് നടത്തി ഇന്ത്യ-ചൈന സൈനികര്. അതിര്ത്തി മേഖലകളില് സമാധാനം നിലനില്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചര്ച്ചകള് നടന്നു. വെസ്റ്റേൺ സെക്ടറിലെ ജനറൽ ലെവൽ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ആദ്യ യോഗമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം.
Published : October 29, 2025 at 3:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കിഴക്കന് ലഡാക്കില് ഉന്നതതല ചര്ച്ചകള് നടത്തി ഇന്ത്യ-ചൈന സൈനികര്. നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ചര്ച്ചയെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
"ഇന്ത്യ-ചൈന കോർപ്സ് കമാൻഡർ ലെവൽ യോഗത്തിൻ്റെ 23-ാമത് റൗണ്ട് 2025 ഒക്ടോബർ 25ന് ചുഷുൽ-മോൾഡോ അതിർത്തി മീറ്റിങ് പോയിൻ്റിൽ വച്ച് നടന്നുവെന്ന്" വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എക്സില് പറഞ്ഞു. '2025 ഓഗസ്റ്റ് 19ന് നടന്ന പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം വെസ്റ്റേൺ സെക്ടറിലെ ജനറൽ ലെവൽ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ആദ്യ യോഗമാണിതെന്നും' മന്ത്രാലയം സൂചിപ്പിച്ചു.
"ചർച്ചകൾ സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നടന്നത്. 2024 ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന 22-ാമത് റൗണ്ട് കോർപ്സ് കമാൻഡർ ലെവൽ യോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള പുരോഗതി ഇരുപക്ഷവും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാധാനവും ശാന്തിയും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിനായി അതിർത്തിയിലെ ഏതെങ്കിലും കരതല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരാൻ ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു" വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ- ചൈന അതിർത്തിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുപക്ഷവും സജീവവും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൈനീസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ആശയവിനിമയവും സംഭാഷണവും നിലനിർത്താൻ ഇരുപക്ഷവും തീരുമാനിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളും സൈനിക, നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെ ആശയവിനിമയവും സംഭാഷണവും തുടരാനും തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ത്യ- ചൈന അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാധാനവും ശാന്തിയും നിലനിര്ത്താന് ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചതായും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഇന്ത്യ-ചൈന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യ-ചൈന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. ചർച്ചയിൽ പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലൂന്നി മുന്നോട്ടുപോകാമെന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയായതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. നരേന്ദ്ര മോദി- ഷി ജിൻപിങ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിരവധി നിർണായക തീരുമാനങ്ങളുമെടുത്തു.
'കഴിഞ്ഞ വർഷം കസാനിൽ വച്ച് നടത്തിയ ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമായിരുന്നു. അതിർത്തിയിലെ ചൈനീസ് സൈനിക പിന്മാറ്റത്തിന് ശേഷം സമാധാനാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിർത്തി തർക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക പ്രതിനിധികൾ തമ്മിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ധാരണയായി. കൈലാസ് മാനസരോവർ യാത്ര പുനരാരംഭിക്കുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
ALSO READ: ഗാസയില് ശക്തമായ ആക്രമണത്തിന് നെതന്യാഹൂവിന്റെ ഉത്തരവ്; ഹമാസ് കരാര് ലംഘിച്ചെന്ന് ഇസ്രയേല്, വീണ്ടും യുദ്ധം?