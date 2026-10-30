ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ‘ജനകീയ കുറ്റവിചാരണ’ മാറ്റി: ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രതിഷേധ പരിപാടി നാളെ
സിഇസി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്കിൻ്റെ 'പൊതു ഇംപീച്ച്മെൻ്റ്' ഒക്ടോബർ 31 ലേക്ക് മാറ്റി.
Published : October 30, 2026 at 2:15 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കാനിരുന്ന പ്രതിഷേധം മാറ്റി. നഗരത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് പരിപാടി മാറ്റിവച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നാളെ (ഒക്ടോബർ 31) പരിപാട് നടക്കുമെന്നാണ് മുന്നണി നേതാക്കള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് തിയ്യതി മാറ്റിയത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
"ഇന്ന് നടക്കാനിരുന്ന പരിപാടി നാളത്തേക്ക് മാറ്റി. എല്ലാവർക്കും വരാം പങ്കെടുക്കാം. നാളെ കഴിഞ്ഞ് നടക്കാനിരുന്ന രാമലീല മാർച്ചിലേക്കും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹരിയാന,തെലങ്കാന, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ പ്രതിഷേധം നരേന്ദ്ര മോദി, ഗ്യാനേഷ് കുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമാണ്. രണ്ട് പ്രതിഷേധമല്ല ഒന്നാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന് കീഴിലുള്ളവരാണെന്ന്" രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ വൈകിട്ട് മൂന്നിന് നടക്കാനിരുന്ന പ്രതീകാത്മക ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നടപടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയാണ് മാറ്റിവച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടികളിലെ സുതാര്യതയില്ലായ്മയും വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത് ഇറങ്ങുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ മോക്ക് പാർലമെൻ്റ് പ്രതിഷേധ പരിപാടിയുടെ പേര് മാറ്റി ജനകീയ കുറ്റവിചാരണ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത്.
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ഡൽഹിയില് കനത്ത മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്, തൽക്കത്തോറ സ്റ്റേഡിയം തുടങ്ങിയ വേദികൾ ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് ഖാർഗെയുടെ വസതി വേദിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ പ്രധാന കക്ഷിനേതാക്കൾ പ്രമേയത്തിന്മേൽ സംസാരിക്കും. ഒപ്പം ജനങ്ങളുമായി സംവാദം നടക്കും.
സമീപകാലത്തായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കുള്ളത്. ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായി കമ്മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും, പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കെതിരായ പരാതികളിൽ അതിവേഗം നടപടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഭരണപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ചട്ടലംഘനങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം.
ഇന്നലെ നടന്ന മുന്നൊരുക്ക യോഗത്തിൽ യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്ര, ജയറാം രമേശ്, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മീരാ കുമാർ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ ഡെറിക് ഒബ്രിയാൻ, സമാജ്വാദി പാർട്ടിയിലെ ഹരേന്ദ്ര മാലിക്, ജെഎംഎമ്മിലെ മഹുവ മാജി, സിപിഐ(എം)-ലെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. അതേസമയം ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ സിറ്റിസൺസ് ഫോർ ഡെമോക്രസി എന്ന സംഘടനയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ മോക്ക് പാർലമെൻ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി എൻഡിഎംസി കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ ഇതേസമയം തന്നെ ഇവർ ബദൽ മോക്ക് പാർലമെൻ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സിറ്റിസൺസ് ഫോർ ഡെമോക്രസി പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.
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