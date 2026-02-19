എഐ ഉച്ചകോടിക്ക് ഔദ്യോഗിക കൊടിയേറ്റം: പങ്കെടുക്കുന്നത് 20 രാഷ്ട്രനേതാക്കളും 45 രാജ്യങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരും

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 10:18 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സാധ്യതകളും നൂതന ആശയങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന "ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടി ഔദ്യോഗിക ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിന് തുടക്കം. 20 രാഷ്ട്രനേതാക്കളും 45 രാജ്യങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഉച്ചകോടിക്കാണ് തുടക്കമായത്. ഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ വച്ച് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 19) രാവിലെയായിരുന്നു ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചത്.

ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം പ്ലീനറി സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ലോക നേതാക്കൾ അടക്കം ഉള്ളവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചടങ്ങ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുകയും മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യും.പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം, ഫ്രാൻസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് തുടങ്ങിയവരും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ഉന്നത വ്യവസായികളും പങ്കാളികാളാകും.

ഉദ്‌ഘാടനത്തിന് ശേഷം രാവിലെ 11 മണിയോട് കൂടി നരേന്ദ്ര മോദിയും മറ്റ് നേതാക്കളും ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്‌ട് എക്‌സ്‌പോ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് (പി‌എം‌ഒ) അറിയിച്ചു. ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ആഗോള സഹകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ദേശീയ, അന്തർദേശീയ മുൻഗണനകളുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിലാണ് ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 18) ഉച്ചോടിയുടെ മുന്നോടിയായി "ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്‌ടി"ൽ ഡീപ് ടെക് അലയൻസ് (ഐഡിടിഎ) റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

വിവിധ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള വളർച്ച, നിക്ഷേപങ്ങൾ, നയങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉച്ചകോടിയിലൂടെ സാധ്യമായെന്നും മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5:30 ന്, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സിഇഒ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ആഗോളതലത്തിലെ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക, വ്യവസായ കമ്പനികളിലെ ഉന്നത എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകളും മുതിർന്ന സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ, ഗവേഷണ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലയിലെ എഐ സംവിധാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയും മറ്റും ചർച്ച ചെയ്യും. കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം നവീകരണം, ഉത്തരവാദിത്ത ഭരണം, വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള സഹകരണ തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടി 2026 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

2023-ൽ യുകെ, 2024-ൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ, 2025-ൽ ഫ്രാൻസ് എന്നിവടങ്ങളിലാണ് ഇതിന് മുമ്പ് എഐ ഉച്ചകോടി നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടിയുടെ നാലാം പതിപ്പാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത്. ഉച്ചകോടിയിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യാപാരം, സംസ്‌കാരം, ടൂറിസം, സമുദ്ര സഹകരണം എന്നിവയിലുടനീളം പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ധാർമ്മികവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

