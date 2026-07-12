കാർഷിക നയതന്ത്രത്തിലൂടെ അഫ്ഗാനിൽ സ്വാധീനമുറപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ; താലിബാൻ മന്ത്രിയുടെ ഡൽഹി സന്ദർശനം പുതിയ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളുടെ തുടക്കം
ചൈന-പാകിസ്താൻ സഖ്യത്തിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ സ്വാധീനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കമായാണ് ഈ സന്ദർശനം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
Published : July 12, 2026 at 8:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതും എന്നാൽ അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമായ വലിയൊരു നയതന്ത്ര മാറ്റത്തിന് ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. 2021-ൽ താലിബാൻ കാബൂളിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ പരസ്പര സഹകരണത്തിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായം തുറക്കുകയാണ് ഇരുപക്ഷവും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കാർഷിക മന്ത്രി മൗലവി അതൌല്ല ഒമരി ഈയിടെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ സന്ദർശനം കേവലം സഹായ വിതരണങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തമാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്.
2025 ഒക്ടോബറിന് ശേഷം കാബൂളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ തലസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന നാലാമത്തെ മന്ത്രിതല പ്രതിനിധിസംഘമാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഖാൻ മുത്താഖിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ കാബൂളിലെ ഇന്ത്യൻ ടെക്നിക്കൽ മിഷൻ പൂർണ്ണതോതിലുള്ള എംബസിയായി ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിർണായക നീക്കങ്ങൾ.
കൃഷിയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി വിപുലമായ ചർച്ചകൾ
ജൂലൈ ഏഴു മുതൽ 12 വരെ നീണ്ടുനിന്ന സന്ദർശനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാനുമായി അഫ്ഗാൻ മന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന വിത്തിനങ്ങളുടെ വികസനം, സുസ്ഥിര ജലസേചനം, കൃഷി ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, കാർഷിക ഗവേഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും സഹകരണം ഉറപ്പാക്കി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ മേഖലയിലെ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനായി ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ വ്യവസായ മന്ത്രി ചിരാഗ് പാസ്വാനുമായും അഫ്ഗാൻ സംഘം ചർച്ചകൾ നടത്തി. സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റം, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം എന്നിവയായിരുന്നു ഈ ചർച്ചയിലെ പ്രധാന അജണ്ടകൾ. കൂടാതെ, നബാർഡ് (NABARD), ഐസിഎആർ (ICAR) തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ കാർഷിക സാമ്പത്തിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ഫിക്കി (FICCI) പോലുള്ള വാണിജ്യ സംഘടനകളുമായും അഫ്ഗാൻ പ്രതിനിധികൾ ആശയവിനിമയം നടത്തി.
മാനുഷിക ക്ഷേമത്തിന് പിന്നിലെ തന്ത്രപരമായ രാഷ്ട്രീയം
വെറും കാർഷിക ചർച്ചകൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഈ സന്ദർശനമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി പബിത്ര മർഗരിതയുമായി അഫ്ഗാൻ മന്ത്രി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച. അഫ്ഗാൻ ജനതയുടെ ക്ഷേമവും വികസനവും മുൻനിർത്തിയുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇരുവരും സംസാരിച്ചത്. താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഔദ്യോഗിക രാഷ്ട്രീയ അംഗീകാരം നൽകാതെ തന്നെ, അഫ്ഗാനിലെ ജനവികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലും സജീവമായി പങ്കാളിയാകുക എന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രായോഗിക വിദേശനയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത്.
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ചൈന പാക് സഖ്യത്തിന് തടയിടാൻ ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യയുടെ സജീവ സാന്നിധ്യത്തിന് പിന്നിൽ ശക്തമായ മൂന്ന് ഭൗമരാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളുണ്ട്
- പാകിസ്താൻ്റെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കൽ: ദശാബ്ദങ്ങളായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള ഒരു തന്ത്രപ്രധാന താവളമാക്കാൻ പാകിസ്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ അവിടെ സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും അണക്കെട്ടുകളും നിർമ്മിച്ച് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ചുപറ്റി. ഇന്ത്യയുടെ ഈ സാന്നിധ്യം പാകിസ്താൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ സ്വാധീനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
- ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റത്തെ ചെറുക്കൽ: താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ലിഥിയം, ചെമ്പ് തുടങ്ങിയ വിലയേറിയ ധാതുക്കൾ ലക്ഷ്യമിട്ടും തങ്ങളുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് (BRI) പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനും ചൈന തീവ്രശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പൂർണ്ണമായും ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നത് തടയാൻ ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാണ്.
- മധ്യേഷ്യയിലേക്കുള്ള വാതിൽ: പാകിസ്താൻ വഴി ഇന്ത്യക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കോ മധ്യേഷ്യയിലേക്കോ നേരിട്ട് റോഡ് മാർഗ്ഗമില്ല. അതിനാൽ ഇറാൻ്റെ ചബഹാർ തുറമുഖം , ഇൻ്റർനാഷണൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോറിഡോർ (INSTC) എന്നിവ വഴിയാണ് ഇന്ത്യ കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നത്. ഇതിന് സുസ്ഥിരമായ ഒരു അഫ്ഗാൻ ഭരണം ആവശ്യമാണ്.
പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും 'ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്' നയവും
ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഖൊറാസാൻ പ്രവിശ്യ (ISKP), അൽ-ഖ്വയ്ദ തുടങ്ങിയ ഭീകരസംഘടനകൾ അഫ്ഗാൻ മണ്ണിൽ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വൻ ഭീഷണിയാണ്. അഫ്ഗാൻ മണ്ണ് ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ കാബൂളിലെ അധികാരികളുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്.
'ആഗോള ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ശബ്ദം' (Voice of the Global South) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നയം കൂടിയാണ് അഫ്ഗാനിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. വികസനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശാശ്വത സമാധാനം കൈവരിക്കാനാകൂ എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇന്ത്യ നൽകുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, അഫ്ഗാൻ കാർഷിക മന്ത്രിയുടെ ഈ സന്ദർശനം വെറും വിത്തുവിതരണ ചർച്ചകളല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളും മുൻനിർത്തിയുള്ള ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നയതന്ത്ര മുന്നേറ്റമാണ്.
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