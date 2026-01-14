ETV Bharat / bharat

ഇറാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുത്, ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഉടൻ രാജ്യം വിടണം; നിർദേശവുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും എംബസിയും

ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Iranian protester tears up flag of the Islamic state during a demonstration in front of the US Consulate in Milan, Italy (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 14, 2026 at 7:29 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇറാനിലെ ആഭ്യന്തര സംഘര്‍ഷം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോട് ഇറാനിലേയ്‌ക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശം. ഇറാനിൽ വൻ തോതിലുള്ള സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രകടനക്കാർക്കെതിരായ നടപടികളും കാരണം രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാസ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യ ശക്തമായ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

"ഇറാനിലെ നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വീണ്ടും നിർദേശിക്കുന്നു", എന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എംഇഎ) അറിയിച്ചു.

അതേസമയം ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാര്‍ രാജ്യം വിടണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനായി വാണിജ്യ വിമാന സർവീസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും എംബസി നിർദേശിച്ചു. ആഴ്ചകളായി തുടരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശമനമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളായിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്ത്യക്കാർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, പ്രക്ഷോഭ പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും, ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തണമെന്നും അധികൃതകര്‍ അറിയിച്ചു. യാത്രാ, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കണമെന്നും, പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. എംബസിയിൽ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സഹായത്തിനായി എമർജൻസി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളും ഇമെയിൽ സപ്പോർട്ടും സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

"ഇറാനിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും തങ്ങളുടെ യാത്രാ, ഇമിഗ്രേഷൻ രേഖകൾ, പാസ്‌പോർട്ടുകൾ, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ലഭ്യമാക്കി വെക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിനായി ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്," പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നു.

മുൻപ് ജനുവരി 5 ന് മറ്റൊരു നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഇറാനിലേക്കുള്ള അത്യാവശ്യമായ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പൗരന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ ഇറാനിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോടും വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പാലിക്കാനും പ്രതിഷേധ മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്‌ടിവിസ്‌റ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി (HRANA) പ്രകാരം, ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നടപടികള്‍ മൂലം രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ രൂക്ഷമായി. പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2,500 കവിഞ്ഞിരുന്നു. ഇറാനിലെ സാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭം ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ പ്രക്ഷോഭമായി പിന്നീട് മാറുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ രാജ്യത്തെ 31 പ്രവിശ്യകളിലേയ്‌ക്കും വ്യാപിച്ചു.

ഇറാനിയൻ കറൻസി റിയാലിൻ്റെ മൂല്യം റെക്കോർഡ് ഇടിവ് നേരിട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പ്രതിഷേധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. പ്രകടനക്കാർക്കെതിരായ ക്രൂരമായ അടിച്ചമർത്തലിനെതിരെ ഇറാന് യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വ്യാപകമായ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ ഇറാനെതിരേ ശക്തമായ നടപടി ആലോചിക്കുന്നതായാണ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനുപിന്നാലെ ഇറാനുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്താനായി തീരുവ പ്രഖ്യാപനവുമുണ്ടായി. ഇറാനുമായി വ്യാപാരപങ്കാളിത്തമുള്ള ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് പ്രധാന രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ 25 ശതമാനം യുഎസ് തീരുവ ചുമത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം യുഎസ്‌ സൈനികമായി ഇടപെട്ടാൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കയുടെ വ്യാപാര ഭീഷണി ഉണ്ടായത്. സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ യുഎസ് ഇടപെടേണ്ടെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പ്രക്ഷോഭകരെ പ്രേരിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യുഎസും ഇസ്രായേലുമാണെന്ന് ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപിച്ചു.

