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യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി

ഇന്ത്യയുടെ താത്കാലിക പട്ടികയിലുള്ള പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം 78 ആയി ഉയർന്നു.

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Ginnaurgarh Fort in the Ratapani region (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 10:03 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പദവിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ താത്കാലിക പട്ടികയിൽ അഞ്ച് പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി. മധ്യപ്രദേശിലെ ഉദയഗിരി ഗുഹകളും സത്യഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലുമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയാണ് പുതിയതായി ചേർത്തത്.

ബാഗ് ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ, ചമ്പൽ താഴ്വരയിലെ ക്ഷേത്രസമുച്ചയം, ഉദയഗിരി ഗുഹകൾ, ഗിന്നോർഗഡ്, ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും സംയുക്തമായി നിർദേശിച്ച സത്യഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ താത്കാലിക പട്ടികയിലുള്ള പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം 78 ആയി ഉയർന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പൈതൃക ചരിത്രത്തിലെ അഭിമാനകരമായ നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് പി.ഐ.ബി കൾച്ചർ എക്സിൽ വ്യക്തമാക്കി. ലോക പൈതൃക പദവിക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഏതൊരു കേന്ദ്രവും യുനെസ്കോയുടെ താത്കാലിക പട്ടികയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

മധ്യപ്രദേശിലെ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ
ഗുപ്ത ഭരണകാലത്ത് ശിലയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത വിശുദ്ധ സമുച്ചയമാണ് ഉദയഗിരി കുന്നിലുള്ളതെന്ന് യുനെസ്കോയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഖനനം ചെയ്തെടുത്ത ഇരുപത് ഗുഹകൾ, ശിൽപങ്ങൾ കൊത്തിയ പാനലുകൾ, ലിഖിതങ്ങൾ, സഞ്ചാരപാതകൾ എന്നിവ ഇവിടെയുണ്ട്. കൂടാതെ പുരാതന അടയാളങ്ങളും ലിഖിതങ്ങളും പതിഞ്ഞ ശിലാതലങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂപ്രകൃതി, ജലസ്രോതസ് എന്നിവയും ഉദയഗിരി കുന്നിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ്.

പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യപ്രദേശിലെ ബാഗ്നി നദിക്കരയിൽ വിന്ധ്യ പർവതനിരയുടെ തെക്കൻ ചരിവിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒമ്പത് ബുദ്ധമത ഗുഹകളുടെ കൂട്ടമാണ് ബാഗ് ഗുഹകൾ. ബസാൾട്ട് ശിലകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് മണൽക്കല്ല് കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവമായ ഒരിടത്താണ് ഈ ഗുഹകളുള്ളത്. ഗുഹകളുടെ വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയേയും ചുവർചിത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തേയും സ്വാധീനിച്ച പ്രധാന ഘടകമാണിത്. മധ്യ ഇന്ത്യയിലെ മുൻകാല രാജ് ഗോണ്ട് ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രധാന കോട്ടയായ ഗിന്നോർഗഡ്, മധ്യപ്രദേശിലെ ചമ്പൽ താഴ്വരയിലുള്ള ബതേശ്വർ, പദാവലി, കാകർമഠ് എന്നീ ക്ഷേത്രസമുച്ചയങ്ങളും പട്ടികയിൽ ഇടംനേടി.

സത്യഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ
പ്രാഥമിക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചാമത്തെ ഇനം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സത്യഗ്രഹ ആശയത്തിൻ്റെ പരിണാമം ചിത്രീകരിക്കുന്ന ചരിത്ര സാംസ്കാരിക ഇടങ്ങളാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ആശയരൂപീകരണത്തിൽ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ, ഏകീകരണം, സ്ഥാപനവത്കരണം എന്നിവയിലൂടെയുള്ള ഈ ആശയത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഈ പട്ടികയിൽ ആകെ ഒമ്പത് ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 1893 മുതൽ 1914 വരെ ഗാന്ധിജി ചെലവഴിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ രണ്ടിടങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവഴിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഏഴിടങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പീറ്റർമാരിറ്റ്സ്ബർഗ് റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ, ഫീനിക്സ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് എന്നിവയാണ് വിദേശത്തുള്ളവ. ഇന്ത്യയിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി സത്യഗ്രഹ സ്മാരകം, സബർമതി ആശ്രമം, മണി ഭവൻ കോംപ്ലക്സ്, ഹരിജൻ സേവക് സംഘ് കോംപ്ലക്സ്, സേവാഗ്രാം ആശ്രമം, ആഗാ ഖാൻ കൊട്ടാരം, ഗാന്ധി സ്മൃതി മന്ദിരം എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ.

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വംശീയ വിവേചനത്തിനെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സത്യഗ്രഹം ആരംഭിച്ച പീറ്റർമാരിറ്റ്സ്ബർഗ് സ്റ്റേഷൻ, സത്യത്തിലും അഹിംസയിലും അധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹങ്ങളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്ന ഫീനിക്സ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനുശേഷം സത്യഗ്രഹം ശക്തിപ്പെടുകയും ബഹുജന നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി വികസിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സത്യഗ്രഹ സ്മാരകം, സബർമതി ആശ്രമം, മണി ഭവൻ എന്നിവ. പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനവത്കരണ ഘട്ടത്തെയാണ് ഹരിജൻ സേവക് സംഘ്, സേവാഗ്രാം, ആഗാ ഖാൻ കൊട്ടാരം, ഗാന്ധി സ്മൃതി എന്നിവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്നും യുനെസ്കോ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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