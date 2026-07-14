കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻ്റേഷൻ മന്ത്രാലയം 'സേവന ഉൽപ്പാദന സൂചിക' പുറത്തിറക്കി
രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക ഡാറ്റാ ഘടനയിലെ ഒരു വലിയ പോരായ്മ പരിഹരിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു നീക്കമാണിത്.
Published : July 14, 2026 at 9:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻ്റേഷൻ മന്ത്രാലയം (MoSPI) രാജ്യത്തെ സേവന മേഖലയുടെ വളർച്ച കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സേവന ഉൽപ്പാദന സൂചിക പുറത്തിറക്കി. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക ഡാറ്റാ ഘടനയിലെ ഒരു വലിയ പോരായ്മ പരിഹരിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു നീക്കമാണിത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച അളക്കുന്നതിന് എല്ലാ മേഖലകളിലുടനീളമുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
NSO, MoSPI will release the Trial Series of the Index of Services Production (ISP) on 14 July 2026. As a new high-frequency indicator, the ISP will measure the performance of India's services sector and provide insights into its growth across 19 sub-sectors.— Ministry of Statistics & Programme Implementation (@GoIStats) July 13, 2026
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ഐടി, ബാങ്കിംഗ്, ഗതാഗതം മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്ന സേവന മേഖല ജിഡിപിയിൽ 53% ത്തിലധികം സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ ശക്തിയുടെ 32% (ഏകദേശം 180 ദശലക്ഷം ആളുകൾ) ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യവസായങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അത്തരം കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എല്ലാ മാസവും എല്ലാ മേഖലകളിലെയും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അളക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്.
NSO, MoSPI is organising a press conference for the release of the Index of Services Production (ISP) – Trial Series on 14 July 2026 at 5:15 p.m. at the National Media Centre, New Delhi.— Ministry of Statistics & Programme Implementation (@GoIStats) July 14, 2026
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ഇതുവരെ, ഫാക്ടറികൾ, ഖനികൾ, പവർ പ്ലാൻ്റുകൾ എന്നിവയിലെ പ്രതിമാസ ഉൽപ്പാദനം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേസമയം സേവന മേഖലയുടെ ഡാറ്റയ്ക്ക് വളരെക്കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതുവരെ സ്വകാര്യ ഏജൻസികളുടെ സർവേകളെയാണ് രാജ്യം ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഐഎസ്പി (ISP) യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ ഔദ്യോഗികവും കൃത്യവുമായ ഉൽപ്പാദന കണക്കുകൾ ലഭ്യമാകും.
ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ ISP സിസ്റ്റം
ദേശീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ രണ്ട് തൂണുകളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് വ്യവസായവും സേവനങ്ങളും. ഫാക്ടറികളുടെയും വ്യാവസായിക മേഖലയുടെയും പ്രവർത്തനം അളക്കുന്നത് വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദന സൂചിക (IIP) വഴിയാണ്. ഒരു നിശ്ചിത മാസത്തേക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ, സർക്കാർ അതിനെ മുൻ വർഷത്തെ അതേ മാസത്തെ റിപ്പോർട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.
തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ശതമാനം വ്യാവസായിക വളർച്ചാ നിരക്കിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി, സേവന മേഖലയ്ക്കുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ ചരിത്രപരമായി ത്രൈമാസമായി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് (NSO) ഈ ഡാറ്റ രാജ്യത്തിൻ്റെ ത്രൈമാസ ജിഡിപി, ജിവിഎ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഒരു അധ്യായമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ മേഖലയ്ക്കായി കൃത്യമായ പ്രതിമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഐഎസ്പി ഇപ്പോൾ പ്രാപ്തമാകുന്നു.
സേവന ഉൽപ്പാദന സൂചികയുടെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
പ്രതിമാസ ഐഎസ്പി റിപ്പോർട്ടുകൾ സേവന മേഖലയിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കും. നിലവിൽ, റിപ്പോർട്ടുകൾ പലപ്പോഴും ഗണ്യമായി വൈകുന്നു, ഇത് ആർബിഐ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മേഖലയിലെ മാന്ദ്യങ്ങളോ മറ്റ് തിരിച്ചടികളോ സംബന്ധിച്ച് സമയബന്ധിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. ഉടനടി തിരുത്തൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയില്ല, കൂടാതെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായി മാറുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
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പ്രതിമാസ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, സാഹചര്യത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടലുകൾ സാധ്യമാകും. തൊഴിൽ നഷ്ട സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ നിക്ഷേപകരെ വിവരമുള്ള നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ട്രെൻഡുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി, അവർക്ക് ഇതിൽ പ്രതിമാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും. മുമ്പ്, ഇതിനായി അവർക്ക് മൂന്ന് മാസം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു.
രാജ്യത്ത് ഐഎസ്പി നേരത്തെ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
പിഐബി അനുസരിച്ച്, സേവന ഉൽപ്പാദന സൂചിക സമാഹരിക്കുന്നതിൽ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് സേവന മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യമായ ഡാറ്റ ആവശ്യമാണ്. മുമ്പ്, ഈ മേഖലയിലെ കമ്പനികളുടെ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര രേഖകൾ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ബാങ്കിംഗ്, ഐടി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി, ഒരൊറ്റ അളവുകോൽ ഉപയോഗിച്ച് അവയെല്ലാം വിലയിരുത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ, ഡാറ്റാ ആവാസവ്യവസ്ഥ ഗണ്യമായി ശക്തിപ്പെട്ടു. ജിഎസ്ടി ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നും ഗണ്യമായ ഡാറ്റ ലഭിക്കും. കമ്പനികളിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് പ്രതിമാസ വിറ്റുവരവ് ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് ഐഎസ്പി ആരംഭിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കി.
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