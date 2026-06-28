മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി ഉടൻ; 'ടീം നിതിൻ നബിൻ' പ്രഖ്യാപനവും ഒപ്പം
കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലും ബിജെപി നേതൃനിരയിലും അഴിച്ചുപണി ഉടനെന്ന് വിവരങ്ങള്, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ ഭാവി ഇരുട്ടില്, ബംഗാളിന് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.
By PTI
Published : June 28, 2026 at 12:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണിക്ക് സാധ്യതയേറുന്നു. ഭരണകക്ഷിയുടെ ഉന്നതതലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൂചനകൾ പ്രകാരം ഏതുസമയത്തും പുനഃസംഘടന ഉണ്ടായേക്കാം. ബിജെപി പുതിയ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേൽക്കാൻ പോകുന്ന നിതിൻ നബിൻ്റെ പുതിയ ഭാരവാഹി പട്ടിക പ്രഖ്യാപനത്തിനൊപ്പമായിരിക്കും മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയും നടക്കുകയെന്നാണ് വിവരം.
യുവനേതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള 'ടീം നിതിൻ നബിൻ' പട്ടിക ബിജെപി നേതൃത്വം ഇതിനകം തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ചില കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.
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മന്ത്രിമാർ പാർട്ടി പദവികളിലേക്ക്
മന്ത്രിസഭയിലെ ചിലരെ പാർട്ടി സംഘടനാരംഗത്തേക്ക് മാറ്റാനും, പാർട്ടി ഭാരവാഹികളായ ചിലരെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലെ പല മന്ത്രിമാരുടെയും വകുപ്പുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടായേക്കും. നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദം, സിബിഎസ്ഇ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കിങ് ക്രമക്കേടുകൾ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനിൻ്റെ സ്ഥാനം തുലാസിലാണ്.
ഉത്തർപ്രദേശ്, ഡൽഹി പാർട്ടി ഘടകങ്ങളുടെ ചുമതല ലഭിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ പങ്കജ് ചൗധരി, ഹർഷ് മൽഹോത്ര എന്നിവർ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞേക്കും. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായിരുന്ന ജോർജ് കുര്യൻ, രവ്നീത് സിങ് ബിട്ടു എന്നിവരുടെ രാജ്യസഭാ കാലാവധി ജൂൺ 21-ന് അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ജോർജ് കുര്യൻ ഇതിനകം രാജി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പഞ്ചാബ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബിട്ടു മന്ത്രിയായി തുടരുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ
അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ പാർട്ടിക്കുണ്ടായ മികച്ച വിജയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ചില എംപിമാരും മന്ത്രിമാരായേക്കും.
മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് കൂറുമാറി എൻഡിഎയിലെത്തിയ വിഭാഗങ്ങൾക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാം. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് വിമതരായി നാഷണലിസ്റ്റ് സിറ്റിസൺസ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ച 20 എംപിമാരിൽ ചിലർക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാം. ശിവസേന (UBT) വിട്ട് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ പക്ഷത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന 6 എംപിമാരിൽ ഒരാൾക്ക് കാബിനറ്റ് മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എഎപി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന ഏഴ് രാജ്യസഭാ എംപിമാരിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഇവരെ അയോഗ്യരാക്കാൻ മാതൃപാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ, സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനം.
ജൂലൈ മൂന്നാം വാരത്തോടെ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുമെന്നതിനാൽ ജൂലൈ ആദ്യവാരം തന്നെ പുനഃസംഘടന നടന്നേക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശയാത്രകൾ കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും തീയതി നിശ്ചയിക്കുക.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജൂൺ 27 മുതൽ 29 വരെ സെയ്ഷെൽസ് സന്ദർശനത്തിലാണ്. ജൂലൈ 1 മുതൽ 3 വരെ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സനായെ തകൈച്ചി ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം ജൂലൈ 6 നും 11 നും ഇടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്തോനേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചേക്കും.
ഗവർണർമാരുടെ മാറ്റം
കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ഹർദീപ് പുരി, ബി എൽ വർമ്മ എന്നിവരുടെ രാജ്യസഭാ കാലാവധി നവംബറിൽ അവസാനിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ കർണാടക ഗവർണർ താവർ ചന്ദ് ഗെഹ്ലോട്ട്, മധ്യപ്രദേശ് ഗവർണർ മംഗുഭായ് പട്ടേൽ (ഇരുവരുടെയും കാലാവധി ജൂലൈയിൽ), ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഗവർണർ ലെഫ്. ജനറൽ ഗുർമിത് സിങ് (സെപ്റ്റംബറിൽ) എന്നിവർ ഉടൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കും. മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന ചില മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണർമാരായി നിയമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ജൂൺ 23-ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ജൂൺ 25-ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഈ പുനഃസംഘടനയുടെ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും അവസാന നിമിഷം വരെ തീരുമാനങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശൈലി കാരണം ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ ചിത്രം വ്യക്തമാകൂ.
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