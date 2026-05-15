ജനങ്ങളുടെ കണ്ണീരോ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം? ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ മോദിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

മോദി സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റിന് ജനങ്ങൾ വില നൽകേണ്ടിവരുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 15, 2026 at 4:00 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിനിടയിലെ ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിച്ച് ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാറിൻ്റെ തെറ്റുകൾ ജനങ്ങളുടെ നഷ്‌ടത്തിനും, കണ്ണീരിനും കാരണമായെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു.

പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധനവ് വസൂലി (കൊള്ള) ആണെന്നും എക്‌സ് പോസ്റ്റിലൂടെ വിമർശനം. രാജ്യത്തുടനീളം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപ വീതം കേന്ദ്രം വർധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. നിലവിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 94.77 രൂപയിൽ നിന്ന് 97.77 രൂപയായും, ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് 87.67 രൂപയിൽ നിന്ന് 90.67 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്.

അതേസമയം വില വർധനവിനെ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ന്യായീകരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി പെട്രോള്‍ വില താരതമ്യം ചെയ്‌താണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു എക്‌സിൽ പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിന് 3.2 ശതമാനവും ഡീസലിന് 3.4 ശതമാനവുമാണ് നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളേക്കാള്‍ കുറവാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം.

ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ മനസിൽ കാണുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയും പൊതുജനക്ഷേമവും സന്തുലിതമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു എക്‌സിൽ പ്രതികരിച്ചു.

ഇന്ധന വില വർധനവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ വില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ധന വില വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 28 ന് ആരംഭിച്ച യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ, ഇറാൻ സംഘർഷം ആഗോള അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വിതരണത്തെ തടസപ്പെടുത്തുകയും, ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 യുഎസ് ഡോളറിനു മുകളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധനവിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയരുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ലോക വിപണിയിൽ എണ്ണവില കൂടുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കും കൂടുതൽ ചെലവ് വരുന്നു. കൂടാതെ ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം കുറയുമ്പോൾ ഇറക്കുമതി ചിലവ് വീണ്ടും ഉയരുകയും അത് ഇന്ധനവില വർധനവിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

