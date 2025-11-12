ആദായ നികുതി റീഫണ്ട് ഇനിയും കിട്ടിയില്ലേ? വസ്തുത എന്ത്
ആദായനികുതി വകുപ്പ് എടുക്കുന്ന കാലതാമസം, കുടിശിക കാത്തിരിക്കുന്ന നികുതിദായകരിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്.
Published : November 12, 2025 at 4:27 PM IST
സൗരഭ് ശുക്ല
ന്യൂഡൽഹി: റീഫണ്ടുകൾ നൽകാൻ വൈകി ആദായനികുതി വകുപ്പ്. കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഗണ്യമായ എണ്ണം നികുതിദായകർ ഇപ്പോഴും റീഫണ്ടുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പലരും ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ റീഫണ്ടുകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിലവിലെ നികുതി നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, ഏതൊരു റിട്ടേണിൻ്റേയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വകുപ്പിന് ഒമ്പത് മാസം വരെ സമയമുണ്ട്.
തീർപ്പാക്കാത്ത ഈ റിട്ടേണുകൾ അവലോകനം ചെയ്യാനും അന്തിമമാക്കാനും വകുപ്പിന് ഇപ്പോഴും സമയമുണ്ടെങ്കിലും, കുടിശിക കാത്തിരിക്കുന്ന നികുതിദായകരിൽ ഈ കാലതാമസം സ്വാഭാവികമായും ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു. ആദായനികുതി വകുപ്പ് റീഫണ്ട് മനഃപൂർവ്വം വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്നല്ല ഇതിനർഥം. റീഫണ്ടുകൾ എത്രയും വേഗം നൽകുന്നുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആവശ്യമുള്ള ഇടത്ത് മാത്രം, നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വകുപ്പ് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുന്നു. റീഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തവരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരോ ആയ നികുതിദായകർ റീഫണ്ടിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പല കേസുകളിലും, നൽകിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തെറ്റാണെന്നും ബാങ്ക് രേഖകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അക്കൗണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യവും കാലികവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
2025 നവംബർ 10 വരെയുള്ള ആദായനികുതി പിരിവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വർഷത്തെ നിലവിലെ ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മൊത്ത ശേഖരണം 12.92 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2024 നവംബർ 10 ലെ കണക്ക് അപേക്ഷിച്ച് 7 ശതമാനം കൂടുതലാണ് ഇത്. മറുവശത്ത്, റീഫണ്ടുകൾ 17.72 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നികുതി വകുപ്പ് 2.94 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ റീഫണ്ടുകൾ നൽകിയിരുന്നു, ഈ വർഷത്തെ കണക്ക് 2.42 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. 2025 നവംബർ 10 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ആദായനികുതി പോർട്ടലിൽ 13.55 കോടി ഉപയോക്താക്കൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2025–26 വർഷത്തിൽ ഇതുവരെ ആകെ 8.09 കോടി റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്തു.
7.77 കോടി ഇതിനകം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച റിട്ടേണുകളിൽ 6.79 കോടി വകുപ്പ് വിജയകരമായി പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് നിലവിൽ റിട്ടേൺ പ്രോസസിങ്ങിൻ്റെ വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സീനിയർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് യോഗേന്ദ്ര കപൂർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 2025–26 അസസ്മെൻ്റ് വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രോസസിങ്ങിനായി ഏകദേശം 1.3 കോടി റിട്ടേണുകൾ ഇപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള ഡാറ്റാ പരിശോധന നികുതി വെട്ടിപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പഴുതുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ആദായ നികുതി വകുപ്പിനോട് റീഫണ്ടുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയപരിധികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത നൽകാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാരണം ഇത് ആദായനികുതി വകുപ്പിനും നികുതിദായകർക്കും ഇടയിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം വളർത്തും. മുൻകാലങ്ങളിൽ, 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റീഫണ്ടുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള അതേ വകുപ്പാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ കാലതാമസം കാരണം, റിട്ടേൺ പ്രോസസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പലിശ നൽകേണ്ടതുള്ളൂ. വകുപ്പിൻ്റെ കൈവശമുള്ള തുകയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പലിശ അവർക്ക് ഇത് മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. "റീഫണ്ട് തുക നികുതിദായകനെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, നികുതി റീഫണ്ടുകൾ നൽകുന്നതിന് നിലവിൽ നിയമപരമായ സമയപരിധിയില്ല. മിക്ക റീഫണ്ടുകളും സാധാരണയായി കൃത്യസമയത്ത് പ്രോസസ് ചെയ്യുമെങ്കിലും, ചില കേസുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിശദമായ ഡാറ്റ പരിശോധന, അനുരഞ്ജനങ്ങൾ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള റീഫണ്ട് ക്ലെയിമുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നിടത്ത്, കൂടുതൽ സമയമെടുത്തേക്കാം," -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റീഫണ്ട് ക്ലെയിമുകളുടെ കൃത്യതയും സമഗ്രതയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നികുതി അധികാരികൾ മെച്ചപ്പെട്ട അവലോകന നടപടികൾ അവതരിപ്പിച്ചതിനാൽ, സമീപ മാസങ്ങളിൽ പ്രോസസിങ് സമയക്രമങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപൂർണ്ണമായ റിട്ടേൺ പരിശോധന, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രീ-വാലിഡേഷൻ, തീർപ്പാക്കാത്ത വിലയിരുത്തലുകൾ മുൻകാല കുടിശിക ആവശ്യങ്ങൾക്കെതിരായ നിർദിഷ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും സമയക്രമം നീട്ടുന്നതിന് കാരണമാകും.
