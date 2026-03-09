രാജ്യത്ത് എൽപിജി ക്ഷാമമുണ്ടോ? പാനിക് ബുക്കിങിൽ വ്യക്തത, ബുക്കിങ് കാലയളവ് നീട്ടി സർക്കാർ

ETV Bharat / bharat

വലിയ ആഘാതം ഏൽക്കാൻ പോകുന്ന വിപണികളിലൊന്ന് എൽപിജി എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകള്‍ സജീവമായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തത വന്നിരിക്കുന്നത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 9, 2026 at 8:30 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൽപിജി വിപണിയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സമീപഭാവിയിൽ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വിലയിൽ വർധനവുണ്ടാകില്ലെന്നും അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ എൽപിജി ആവശ്യത്തിൻ്റെ 65 ശതമാനവും മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യമാണ് ആശങ്ക സൃഷ്‌ടിച്ചത്.

എന്നാൽ അൾജീരിയ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, കാനഡ, നോർവേ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി എൽപിജി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. കൂടാതെ പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും കരിഞ്ചന്തയും തടയുന്നതിനായി, എൽപിജി ബുക്കിങ് കാലയളവ് 21 ൽ നിന്ന് 25 ദിവസമായി ഉയർത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. എൽപിജി ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ റിഫൈനറികൾക്ക് ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിൽ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കാണ് മുൻഗണന.

വാണിജ്യ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക ഉപയോഗത്തേക്കാൾ ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിനുള്ള എൽപിജിക്ക് മുൻഗണന നൽകാൻ എല്ലാ റിഫൈനറികൾക്കും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തര ഉപയോഗത്തിനും മുൻഗണന ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയ്ക്ക് മതിയായ തന്ത്രപരമായ കരുതൽ ശേഖരമുണ്ട് കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും നിലവിലില്ലെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

''പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തീരുവ കുറയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമൊന്നുമില്ല. മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളെക്കാളും നമ്മൾ മികച്ച നിലയിലാണ്. പാകിസ്ഥാനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യത്തിന് വ്യോമയാന ടർബൈൻ ഇന്ധന എ‌ടി‌എഫ് സ്റ്റോക്കുണ്ട്. സമീപഭാവിയിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി വിതരണം പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. സ്ഥിതി എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്.

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഏകദേശം 100 ഡോളറാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. എല്ലാ റിഫൈനറികളോടും എൽ‌പി‌ജിയുടെ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 120-140 ഡോളറിന് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല'' - കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രസ്‌താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ആവശ്യത്തിന് എൽപിജി ശേഖരവും തന്ത്രപ്രധാനമായ കരുതൽ ശേഖരവുമുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. താത്കാലികമായ ബുക്കിങ് നിയന്ത്രണങ്ങളും വിതരണക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വിതരണ ക്രമീകരണങ്ങളും മൂലമാണ് പലയിടത്തും തടസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ദൗർലഭ്യത്തേക്കാൾ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരിഭ്രാന്തിയാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണം. തടസമില്ലാത്ത വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ അന്തർമന്ത്രാലയ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ആരും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

