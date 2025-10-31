അടുത്ത അഞ്ച് വര്ഷം ബിഹാറിലെ യുവാക്കള്ക്ക് തൊഴില് തേടി അന്യനാടുകളിലേക്ക് ചേക്കേറേണ്ടി വരില്ലെന്ന് മനോജ് തിവാരി
ജംഗിള് രാജ് കാലത്ത് കുറ്റവാളികള് സംസ്ഥാനത്ത് പെരുകിയിരുന്നെന്നും എന്നാലിന്ന് കാര്യങ്ങള് മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും അഭിവൃദ്ധിയും വികസനവും സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവെന്നും ബിജെപി എംപി അവകാശപ്പെട്ടു.
Published : October 31, 2025 at 9:20 AM IST
പട്ന: ബിഹാര് വികസനത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്ന് ബിജെപി പാര്ലമെന്റംഗവും ഭോജ്പുരി നടനും ഗായകനുമായ മനോജ് തിവാരി പറഞ്ഞു.അടുത്ത അഞ്ച് വര്ഷം സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് യുവാക്കള്ക്ക് തൊഴില് തേടി പുറത്ത് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
Also Read; ബിഹാറിലെ ജനങ്ങള് പുത്തന് സര്ക്കാരിനായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് തേജസ്വി യാദവ്
സംസ്ഥാനത്ത് കാട്ടുഭരണം നിലനിന്ന കാലത്തെ ഭയാനകമായ ഓര്മ്മകള് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിന് നല്കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില് പങ്കു വച്ചു. ആര്ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് ഷഹാബുദ്ദീനെ പോലുള്ള കൊടുംകുറ്റവാളികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഒരുകാലത്ത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങള്ക്ക് ബിഹാറുകാരാണെന്ന് പറയാന് ലജ്ജ തോന്നിയിരുന്നു. എന്നിലിന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തിടെയായി മാറ്റത്തിന്റെ സമുദ്രം അലയടിക്കുകയാണ്.
ജംഗിള് രാജിന്റെ കാലത്ത് ജനങ്ങള്ക്ക് തങ്ങളുടെ പേര് പോലും പറയാന് മടിയായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവര് പോലും അഭിമാനത്തോടെ താന് ബിഹാറിയാണെന്ന് പറയുന്നു.
മുന്ഭരണകാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. താന് 1996ല് തന്റെ കലാ ജീവിതം ആരംഭിച്ച കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന കാട്ടുഭരണം മൂലം തനിക്ക് ഒളിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്ന് കുറ്റവാളികള്ക്ക് ഇവിടെ ഭയരഹിതമായി വിഹരിക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവര്ക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു. തെരുവില് നിന്ന് സ്ത്രീകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് നിത്യ സംഭവമായിരുന്നു. വൈകിട്ട് ആറ് മണി കഴിഞ്ഞാല് വീട്ടിലേക്ക് വരരുതെന്ന് തന്റെ അമ്മ തന്നോട് പറയുമായിരുന്നു.സഹോദരിമാരെയും പെണ്മക്കളെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് താന് കണ്മുന്നില് കണ്ടു. സാധാരണക്കാര് മാത്രമല്ല ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പിസിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഭാര്യമാര് പോലും അക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാന് ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ആസിഡ് ആക്രമണ കൊലപാതകങ്ങളുടെ അടക്കം രക്തം മരവിപ്പിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആത്മകഥകളില് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാലിന്ന് ബിഹാര് ജനത വലിയ പാലങ്ങളും മികച്ച റോഡുകളും കാണുന്നു. ബിഹാറിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം നിരക്കില് അതിവേഗം വളരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം. അടുത്ത അഞ്ച് വര്ഷം കൊണ്ട് ആര്ക്കും പുറത്ത് പോകേണ്ടാത്ത ഒരു ബിഹാറിനെ ഞങ്ങള് കെട്ടിപ്പടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു.