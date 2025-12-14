Kerala Local Body Elections2025

ആശുപത്രിയില്‍ പരിചരണം നിഷേധിച്ചു, ശുചിമുറിയില്‍ പ്രസവിച്ച് യുവതി

അഞ്ജുഖാത്തൂണ്‍ എന്ന യുവതിക്കാണ് ശുചിമുറിയില്‍ പ്രസവിക്കേണ്ട ദുര്യോഗമുണ്ടായത്. ആ പ്രദേശത്തുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമേ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ ചികിത്സയുള്ളൂവെന്ന് കാട്ടിയാണ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ യുവതിക്ക് പരിചരണം നിഷേധിച്ചത്.

Beniagram Primary Health Centre (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 14, 2025

ഫരാക്ക(മുര്‍ഷിദാബാദ്): പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തില്‍ പരിചരണം നിഷേധിച്ച യുവതി ശുചിമുറിയില്‍ പ്രസവിച്ചു. പശ്ചിമബംഗാളിലെ മുര്‍ഷിദാബാദ് ജില്ലയില്‍ ഫറാക്ക ബ്ലോക്കിലുള്ള ബെനിയാഗ്രാം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായ സംഭവം.

ഫറാക്കയിലെ ഖോസാലപ്പൂരില്‍ നിന്നുള്ള അഞ്ജു ഖാത്തൂണ്‍ എന്ന യുവതിക്കാണ് ഈ ദുര്യോഗം. ഇവര്‍ ഝാര്‍ഖണ്ഡിലുള്ള സ്വന്തം പിതാവിന്‍റെ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം. ഇവര്‍ക്ക് പ്രസവ വേദന തുടങ്ങിയതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ യുവതിയെ ബെനിയാഗ്രാമിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചു. തങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രി ഇതായിരുന്നുവെന്ന് അഞ്ജുവിന്‍റെ പിതാവ് ആലം ഷേഖ് പറയുന്നു. അത് കൊണ്ടാണ് മകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വന്നത്. എന്നാല്‍ പ്രദേശത്തുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ചികിത്സയുള്ളൂവെന്ന ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ വാക്കുകള്‍ തങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു. പുറത്ത് നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് ഇവിടെ ചികിത്സയില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബോര്‍ഡും ജീവനക്കാര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് കാട്ടിത്തന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മകളെ ബല്ലാപ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകാനും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ഖോസാലപൂരിലെ താമസക്കാരിയായ അഞ്ജുവിന്‍റെ ചികിത്സ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട്.

മകളുടെ സ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് അവരോട് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടായില്ല. തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതരും അഞ്ജുവിന്‍റെ വീട്ടുകാരും തമ്മില്‍ കശപിശയുണ്ടായി. ഇതിനിടെ അഞ്ജു ശുചിമുറിയിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെ വച്ച് പ്രസവം നടക്കുകയും ചെയ്‌തു.

എന്നാല്‍ പ്രസവിച്ച ശേഷവും ഡോക്‌ടര്‍മാരോ നഴ്‌സുമാരോ ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരോ അഞ്ജുവിന് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും വൈദ്യസഹായം നല്‍കാന്‍ തയാറായില്ല. ഇതോടെ യുവതിയുടെ വീട്ടുകാരും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം കൂടുതല്‍ വഷളായി.

സംഭവം അറിഞ്ഞ് ഫറാക്കയിലെ ബ്ലോക്ക് ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഡോ.മസിയൂര്‍ റഹ്‌മാനും മുര്‍ഷിദാബാദ് ജില്ല അഡീഷണല്‍ ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ താരിഫ് ഹുസൈനും സ്ഥലത്തെത്തി. ഫറാക്ക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നുള്ള പൊലീസുകാരും സ്ഥലത്തെത്തി. അപ്പോഴേക്കും അഞ്ജുവിനും കുഞ്ഞിനും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ ഒരു കിടക്ക നല്‍കിയിരുന്നു.

പ്രസവം നടന്നത് പ്രസവമുറിയിലാണെന്നാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച് കൊണ്ട് ഡോ.റഹ്‌മാന്‍ പിന്നീട് വിശദീകരണം നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ യുവതിയെ മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാന്‍ ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടോയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആരോപണം സത്യമാണെങ്കില്‍ കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നല്‍കി.

സംഭവത്തില്‍ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി രംഗത്ത് എത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം എവിടെ എത്തിനില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് ജനങ്ങള്‍ മനസിലാക്കണമെന്ന് ഫറാക്കയിലെ ബിജെപി യുവജന വിഭാഗം നേതാവ് റൗണാക്ക് സാഹ സാമൂഹ്യമാധ്യമത്തില്‍ ലൈവ് നടത്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗര്‍ഭിണിയെ അധികൃതര്‍ ഒരു കളിപ്പന്തായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

