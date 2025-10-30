ETV Bharat / bharat

എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ജനങ്ങള്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നല്‍കാറുണ്ടെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഇക്കുറിയും എന്‍ഡിഎയ്ക്കും ബിജെപിക്കും അനുകൂലമായ തരംഗമാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

Prime Minister Narendra Modi addresses a public rally, in Muzaffarpur, Bihar ((Photo: @NarendraModi via PTI))
October 30, 2025

മുസാഫര്‍പൂര്‍: പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ മഹാഗട്‌ബന്ധനിലെ സഖ്യകക്ഷികളായ കോണ്‍ഗ്രസിനും രാഷ്‌ട്രീയ ജനതാദളിനുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. വോട്ടിന് വേണ്ടി ഛാതി മായെ അപമാനിച്ചതിലൂടെ വിശ്വാസികളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും അപമാനിച്ചത് ബിഹാര്‍ ജനത ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല.

ബിഹാറിലെ മുസാഫര്‍പൂരില്‍ നടന്ന എന്‍ഡിഎയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തെ മോദി അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ വീണ്ടും ഒരിക്കല്‍ കൂടി എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ എന്ന മുദ്രാവാക്യം അലയടിച്ചു. ഛാട്ട്പൂജയ്ക്ക് പിന്നാലെ ബിഹാറില്‍ നടന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആദ്യ പൊതുസമ്മേളനമാണിത്. യുനെസ്‌കോയുടെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃക പട്ടികയില്‍ ഛാഠ് പൂജയെ കൊമ്ടു വരാനായി സര്‍ക്കാര്‍ പരിശ്രമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മുസാഫര്‍പൂരിലെ ലിച്ചിപ്പഴം പോലെ തന്നെ മധുരമുള്ളവരാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെന്നും മോദി പ്രശംസ പൊഴിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസിനെയും ആര്‍ജെഡിയെയും സംബന്ധിച്ച് ഛാഠ് പൂജ നാടകമാണ്. അവരോട് നിങ്ങള്‍ യോജിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. നിങ്ങള്‍ ഇതിന് അവര്‍ക്ക് തക്ക ശിക്ഷ കൊടുക്കില്ലേയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഛാത്തി മായെ ആരെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് കിട്ടാന്‍ വേണ്ടി അപമാനിക്കുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ബിഹാര്‍ ജനത എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും വര്‍ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇക്കുറിയും ഇവിടെ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബിഹാറില്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം കാട്ടു നീതിയാണ് അരങ്ങേറിയിരുന്നതെന്നും മോദി ആരോപിച്ചു. മഹാഗട്‌ബന്ധന്‍ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ അപഹരിച്ചെന്നും മോദി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം ആള്‍ക്കാര്‍ ബിഹാറിന് അനുയോജ്യരാണോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അവര്‍ ഭൂമിയും റെയില്‍വേയും ഒക്കെ കൊള്ളയടിച്ചു. അവരെങ്ങനെ ബിഹാറില്‍ യാത്രാസൗകര്യം കൊണ്ടു വരുമെന്നും മോദി ആരാഞ്ഞു

രണ്ട് യുവരാജാക്കന്‍മാര്‍-ഒരാള്‍ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കാരുടെ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നുള്ളയാളും മറ്റൊരാള്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കാരുടെ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നുള്ളയാളും- ഇരുവരു കൂടി വ്യാജവാഗ്‌ദാനങ്ങളുടെ കട തുറന്ന് വച്ചിരിക്കുകയാണന്നും ആരുടെയും പേര് പരാമര്‍ശിക്കാതെ മോദി ആരോപിച്ചു. പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടി അഴിമതികളില്‍ പെട്ട് രണ്ട് പേരും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. ഇവരില്‍ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. സംസ്ഥാന വികസനമാണ് തന്‍റെ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ പരിഗണന. വികസിത ഭാരതത്തിന് ബിഹാറിന്‍റെ വികസനം ഏറെ ആവശ്യമാണ്. ആര്‍ജെഡിയും കോണ്‍ഗ്രസും ഒരിക്കലും അത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു

