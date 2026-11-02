ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ സമരം: മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ, ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് തുല്യനായി കാണാനാകില്ലെന്ന് കോടതി ശാസന
"കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിച്ചില്ല?" എന്നും ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഇമ്രാൻ ഖാനോട് ചോദിച്ചു.
Published : November 2, 2026 at 7:56 PM IST
മുംബൈ: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുംബൈയില് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ നിരുപാധികം മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നടൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ. ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് നടൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞത്. ഇമ്രാൻ ഖാനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച ബോംബെ ഹൈക്കോടതി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഒസിഐ (OCI - ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ) കാർഡ് ഉടമകൾ ഇടപെടുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒസിഐ (OCI - ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ) കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത്രയും വർഷം ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാത്തതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. "കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിച്ചില്ല?" ഹൈക്കോടതി ഇമ്രാൻ ഖാനോട് ചോദിച്ചു.
അവസാന അവസരമെന്ന നിലയിൽ, സത്യവാങ്മൂലം (undertaking) സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി ഇമ്രാൻ ഖാന് അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനെപ്പോലെ ഈ രാജ്യത്ത് പെരുമാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ലെന്നും ഒസിഐ കാർഡ് ഉടമയായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം നൽകണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കൂടാതെ, ഇനി ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മാപ്പപേക്ഷ അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്ന ദിവസത്തിനകം സമർപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ രാജ്യത്ത് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ എന്ന് കോടതി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
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കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ തൻ്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനും ഇതുസംബന്ധിച്ച സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാനും നാലാഴ്ച സമയം നൽകിക്കൊണ്ട്, ഇമ്രാൻ ഖാന് നേരത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്ന ഇളവുകൾ ഹൈക്കോടതി തൽക്കാലം നിലനിർത്തി.
"നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയത്? അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നല്ലോ?" എന്ന് ചോദിച്ച് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഇമ്രാൻ ഖാനെ ശാസിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളും ഒസിഐ കാർഡ് ഉടമകളുടെ അവകാശങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"സിഎഎ (CAA) വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കാർഡിനായി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊഴിൽരഹിതനാണെന്നും ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു - നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ലഭിച്ചോ?" ഹൈക്കോടതി ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ അഭിഭാഷകനോട് ചോദിച്ചു. തനിക്ക് നിലവിൽ സിനിമാ പ്രോജക്റ്റുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, തൻ്റെ ബാല്യകാലം മുഴുവൻ ഇവിടെയാണ് ചെലവഴിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്കയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്താൽ, അവരെ ഉടൻ തന്നെ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "നിങ്ങൾ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ്. യുവാക്കൾ നിങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനവുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും വേരൂന്നിയതാണ്" കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
"നിങ്ങൾ വിദ്യാസമ്പന്നനാണ്. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് എന്ത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു, ഇതുവരെ ആരും നിങ്ങളുടെ 'ഇന്ത്യക്കാരനല്ലാത്ത' പദവിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്" ഹൈക്കോടതി ഇമ്രാൻ ഖാനോട് പറഞ്ഞു. കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം അംഗീകരിച്ച ഇമ്രാൻ ഖാൻ, അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്ന ദിവസം സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അന്തിമ വാദം കേൾക്കൽ ഡിസംബർ ഏഴിന് നടക്കും.
കോടതിയിലെ വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ
'ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരനും ഒസിഐ കാർഡ് ഉടമയുമായ ഇമ്രാൻ ഖാന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം (CAA) അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ടവകാശമോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശമോ ഇല്ല. അതിനാൽ, തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമില്ല.
യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്തിനാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്? മാത്രമല്ല, പൊലീസ് പിടികൂടിയതിന് ശേഷം"അപ്പോൾത്തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വെറും ഒഴിവുകഴിവ് മാത്രമാണ്. സാധുവായ വിസ കൈവശമുള്ള വ്യക്തിക്ക് പോലും രാജ്യത്ത് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
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