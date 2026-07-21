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"ക്യാഷ് ഇല്ല, ഡിമാൻഡ് ഇല്ല"; 10 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്, വിധാൻസഭ ഓഗസ്റ്റ് 3 മുതൽ 10 വരെ

പഞ്ചാബ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ, 10 ലക്ഷം പുതിയ ആളുകൾക്ക് റേഷൻ കാർഡുകൾ ലഭിക്കും, ഓഗസ്റ്റ് 3 മുതൽ 10 വരെ വിധാൻസഭയുടെ മൺസൂൺ സമ്മേളനം

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File photo of Punjab Chief Minister Bhagwant Mann (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 6:31 PM IST

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ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ പൊതുജനക്ഷേമവും ഭരണ ക്രമീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. സംസ്ഥാനത്തെ 10 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കളെ റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 3 മുതൽ 10 വരെ പഞ്ചാബ് വിധാൻ സഭയുടെ മൺസൂൺ സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനും സഭ അംഗീകാരം നല്‍കി.

മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് സിങ് മന്നിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ് യോഗം നടന്നത്. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനപ്രകാരം, റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതിയുടെ വ്യാപ്‌തി വിപുലീകരിക്കുകയും ഏകദേശം 10 ലക്ഷം പുതിയ യോഗ്യരായ ആളുകളെ ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതോടെ പരിധിക്ക് പുറത്തായിരുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാന്‍ കഴിയും. "ക്യാഷ് ഇല്ല, ഡിമാൻഡ് ഇല്ല" എന്ന തത്വത്തിലാണ് കാർഡുകൾ നിർമിക്കുന്നത്. റേഷൻ കാർഡുകൾ പൂർണമായും ഡിജിറ്റലായും സുതാര്യമായും മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയ്ക്കും മന്ത്രിസഭ ഊന്നൽ നൽകി.

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"ക്യാഷ് ഇല്ല, ഡിമാൻഡ് ഇല്ല"

ക്യാഷ് ഇല്ല, ഡിമാൻഡ് ഇല്ല" എന്ന തത്വത്തിന് കീഴിൽ യോഗ്യരായ എല്ലാവര്‍ക്കും ശുപാർശയോ നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. പുതിയ റേഷൻ കാർഡുകൾ നൽകുമ്പോൾ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾ, വൃദ്ധർ, വിധവകൾ, വികലാംഗർ, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും. ഇത് പരമാവധി യോഗ്യരായ ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

'മേരി രസോയി' പദ്ധതിക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ ഏകദേശം 32 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ നിലവിൽ 'മേരി രസോയി' പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്ന പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം നൽകും.

മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ സർക്കാർ നിരവധി പ്രധാന ബില്ലുകളും നയപരമായ വിഷയങ്ങളും സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, വിവിധ പൊതു വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാനും പ്രതിപക്ഷം ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പുറത്ത് വരുന്നു.

മേരി രസോയി പദ്ധതി

പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഒരു ക്ഷേമ സംരംഭമാണ് മേരി രസോയി പദ്ധതി. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഏകദേശം 40 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ പോഷകാഹാര കിറ്റുകൾ നൽകുന്നു. പണപ്പെരുപ്പവും പോഷകാഹാരക്കുറവും പരിഹരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതിയിൽ, യോഗ്യരായ നീല-കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ പതിവ് സബ്‌സിഡിയുള്ള ഗോതമ്പ് റേഷനു പുറമേ ത്രൈമാസ അടുക്കള കിറ്റും ലഭിക്കും.

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TAGGED:

PUNJAB CABINET
NEW RATION CARD PROJECT PUNJAB
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PUNJAB C M BHAGWANT MANN
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