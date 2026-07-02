കേന്ദ്രീകൃത ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് അവലോകനം: പാർലമെൻ്റ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നു
വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള കേന്ദ്രീകൃത ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പും അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കും.
By ANI
Published : July 2, 2026 at 11:13 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രീകൃത ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി പാർലമെൻ്റ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി (PAC) അനക്സിൽ യോഗം ചേരുന്നു. കോൺഗ്രസ് എംപി കെസി വേണുഗോപാലാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ. "കേന്ദ്രീകൃത ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് അവലോകനം" എന്ന വിഷയത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ, സാക്ഷരതാ വകുപ്പ്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ അഭിപ്രായവും ആരായും.
വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള കേന്ദ്രീകൃത ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പും അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കും. അതേസമയം, വീക്ഷിത് ഭാരത്-ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്ഗർ ആൻഡ് അജ്ജീവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) ആക്ട്, അഥവാ വിബിജി റാം ജി (VB-G RAM G) ആക്ട്, 2026 ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. 2025 ലെ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കൊപ്പമാണ് ബില്ല് പാസാക്കിയത്.
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങള് നൂറായിരുന്നെങ്കില് പുതിയ പദ്ധതിയില് അത് 125 ആകും എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഒപ്പം ജലസുരക്ഷ, ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ജീവനോപാധി അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ദുരന്ത നിവാരണം എന്നീ നാല് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇനി മുതൽ പ്രവൃത്തികൾ വരിക. അതേസമയം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം കേന്ദ്രസർക്കാർ നൂറ് ശതമാനം കൂലി ചെലവ് വഹിച്ചിരുന്നിടത്ത് ഇനി മുതല് 60 ശതമാനം മാത്രമേ വഹിക്കൂയെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുമ്പോള് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിത് വലിയ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം പേരിലെ മാറ്റത്തിനൊപ്പം പദ്ധതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രീകൃത പോർട്ടൽ വഴി തൊഴിലാളികൾക്ക് രാജ്യത്ത് എവിടെയിരുന്നും ജോലി ആവശ്യപ്പെടാം. ജോലി ആവശ്യപ്പെട്ട് 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ നൽകണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. അത് നടന്നില്ലെങ്കില് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തൊഴിലാളിക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം നൽകേണ്ടിവരും. തൊഴിലാളികളുടെ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൂലി നേരിട്ട് ആഴ്ചാടിസ്ഥാനത്തിലോ പരമാവധി 15 ദിവസത്തിനകമോ കൈമാറണം. കാലതാമസം വരുത്തിയാൽ പ്രതിദിനം 0.05% നിരക്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നതും പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ നിരക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അധികാരം ഇല്ല
Also Read: ബെംഗളൂരുവിലെ കരിങ്കൽ ക്വാറിയിൽ അപകടം: ഏഴ് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, നിരവധിപേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു