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പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആൾമാറാട്ടം; 24 കാരനും ബോഡിഗാർഡും പിടിയിൽ

നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ജിയോ വേൾഡ് സെൻ്ററിൽ നടക്കുന്ന 'ഗ്ലോബൽ ഫിൻടെക് ഫെസ്റ്റ് 2026'-ൻ്റെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.

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PM Narendra Modi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 6:22 PM IST

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മുംബൈ: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ (PMO) ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയ രോഹൻ പരേഖ്നെ(24)നെയും ഇയാളുടെ ബോഡിഗാർഡിനെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പിടിയിലായ സമയത്ത് ബോഡിഗാർഡിൻ്റെ കൈവശം ആയുധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര-കുർള കോംപ്ലക്സ് (ബികെസി) മേഖലയിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരും പിടിയിലായത്. ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ജിയോ വേൾഡ് സെൻ്ററിൽ നടക്കുന്ന 'ഗ്ലോബൽ ഫിൻടെക് ഫെസ്റ്റ് 2026'-ൻ്റെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.

ബോഡിഗാർഡിൽ നിന്ന് ഒരു തോക്ക് പിടിച്ചെടുത്തതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട്, 24-കാരനായ യുവാവും കൂട്ടാളിയും ബാന്ദ്ര-കുർള കോംപ്ലക്സിലെ (BKC) നിത മുകേഷ് അംബാനി കൾച്ചറൽ സെൻ്ററിൽ പ്രവേശിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന തോക്കിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്

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അതീവസുരക്ഷാ മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും ഇവരുടെ സംശയാസ്‌പദമായ പെരുമാറ്റം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് തടഞ്ഞുനിർത്തുകയായിരുന്നു. തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ചോദിച്ചു. തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ചോദിച്ചു. പരേഖിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വ്യാജമാണെന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് യുവാവിനെയും ബോഡിഗാർഡിനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പിന്നീട് മുംബൈ പൊലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്‌തു. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച്, പ്രതികളുടെ ഉദ്ദേശവും സംഭവത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സന്ദർശനവനവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് നേരെ മുമ്പും നിരവധി ഭീഷണികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈയിൽ, മെൽബൺ സന്ദർശനത്തിന് മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ വധഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

2024 ഡിസംബറിൽ മുംബൈ പൊലീസിന് വാട്‌സ്ആപ്പ് വഴി മോദിക്കെതിരെ ഒരു ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചു. ട്രാഫിക് പോലീസ് ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ രണ്ട് ഐഎസ്‌ഐ ഏജൻ്റുമാരെയും ബോംബ് സ്‌ഫോടനം നടത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചനയെയും പരാമർശിച്ചിരുന്നു.പിന്നീട് ആ നമ്പർ അജ്‌മീറിൽ കണ്ടെത്തി, പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

അതേ മാസം, മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന 34 കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു. മോദിയെ കൊല്ലാൻ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആയുധം തയ്യാറാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും "ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ നിരാശയായതിനാലാണ്" ഫോൺ വിളിച്ചതെന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

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24 YEAR MAN ARRESTED IN MUMBAI
MAN ARRESTED FOR IMPERSONATION
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