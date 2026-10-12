കേരളത്തിൽ ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു
ഒക്ടോബർ 12 മുതൽ 15 വരെയാണ് മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. 16, 17, 18 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
By ANI
Published : October 12, 2026 at 12:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. കേരളത്തിനും ഡൽഹിക്കുമാണ് പ്രധാനമായും മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. ഇതിനുപുറമെ ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്നും നേരിയതോ മിതമോ ആയ മഴ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളുവെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 12 മുതൽ 15 വരെയാണ് മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. 16, 17, 18 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴ
രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രക്ഷോഭം ആളിക്കത്തുമ്പോഴും നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി. കരോൾ ബാഗിലെ ജാന്ദേവാലൻ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള റോഡുകളിൽ വൻതോതിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അടുത്ത രണ്ട്, മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡൽഹി എൻസിആർ മേഖലയിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അടുത്ത ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിൽ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
താപനിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ താപനിലയിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിലെ ഉയർന്ന താപനില 30 മുതൽ 32 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞ താപനില 21 മുതൽ 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ്. ഒക്ടോബർ 13ന് ഉയർന്ന താപനില 32 മുതൽ 34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞ താപനില 23 മുതൽ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആയിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 14ന് താപനില 33 മുതൽ 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി ഉയരും. കുറഞ്ഞ താപനില 23 മുതൽ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമായിരിക്കും. 15ന് ഉയർന്ന താപനില 31 മുതൽ 33 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞ താപനില 23 മുതൽ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആയിരിക്കും. 16ന് ഉയർന്ന താപനില 32 മുതൽ 34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞത് 22 മുതൽ 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമായിരിക്കും. 17ന് ഉയർന്ന താപനില 32 മുതൽ 34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനിടയിലും കുറഞ്ഞ താപനില 22 മുതൽ 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിൽ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയും മഴയില്ലാത്ത അവസ്ഥയുമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക. എന്നാൽ നഗരത്തിലെ പല താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും റോഡുകളിലും വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഴയെത്തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ ഗതാഗത നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും വെള്ളക്കെട്ട് പതിവായുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കരുതെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ദുരന്തനിവാരണ സേനയും സജ്ജമാണ്.
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