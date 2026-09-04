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കനത്ത മഴ; ഡല്‍ഹിയില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്, കേരളത്തിന് ആശ്വാസം

രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്‌ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

WEATHER ALERT കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് WEATHER UPDATE INDIA RAIN ALERT
Representational Image (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2026 at 6:56 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ (ഐഎംഡി) മുന്നറിയിപ്പ്. ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖലയിൽ ഇന്നും നാളെയുമായി മിതമായതോ താഴ്‌ന്നതോ ആയ മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നോയിഡയിൽ ആകാശം മേഘാവൃതമായിരിക്കും.

നേരിയ മഴയും താപനില 24 മുതൽ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയർന്നതായിരിക്കുമെന്നും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ്‌ഗാവിൽ മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നഗരത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ സാധ്യതയുണ്ട്. താപനില 24 നും30നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കും. ഗുഡ്‌ഗാവിലെയും ഹരിയാനയിലെയും ചില പ്രദേശങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലും മഴ പെയ്യുമെന്നുമാണ് അറിയിപ്പ്.

ഗാസിയാബാദിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞും ഇടവിട്ട് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഫരീദാബാദിൽ ഇടവിട്ടുള്ള മഴയും ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തെക്കൻ ഹരിയാനയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്‌ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

മഴക്കാലം ശക്തമായതോടെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കനത്ത മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചനം. മുംബൈയിലും മഹാരാഷ്‌ട്രയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മഴ തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മധ്യ മഹാരാഷ്‌ട്രയിലും മറാത്ത്‌വാഡയിലും ഒറ്റപ്പെട്ടതോ ഇടവിട്ടുള്ള മഴയോ ലഭിച്ചേക്കാം. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മധ്യ മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ കോലാപൂരിലെ ഗഗൻബാവ്‌ഡയിൽ 7 സെൻ്റിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. കൊങ്കണിലും ഗോവയിലും ശക്തമായ മഴ സാധ്യതയും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ മഴയ്‌ക്ക് ആശ്വാസം

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട മഴയിൽ 21 ശതമാനം മുതൽ 23 ശതമാനം വരെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ

മധ്യപ്രദേശിലെ സത്‌ന, സിദ്ധി, ദാമോ, ഛത്തർപൂർ, ടിക്കംഗഡ് ഉൾപ്പെടെ 13 ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിലുടനീളം കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ചില പ്രദേശങ്ങൾ കടുത്ത വെള്ളക്കെട്ടും വെള്ളപ്പൊക്ക സമാനമായ അവസ്ഥയും നേരിടുന്നു. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ സച്ചേത് പോർട്ടലിൽ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ദാമോയിലും ടിക്കംഗഡിലും കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണുള്ളത്. ഭോപ്പാലിലെ ഐഎംഡി 204.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴയും ഇടിമിന്നലും മണിക്കൂറിൽ 30-40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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ഉത്തർപ്രദേശിൽ വാരണാസി, പ്രയാഗ്‌രാജ്, പിലിഭിത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഗംഗാ നദിയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു. പ്രയാഗ്‌രാജ്, മിർസാപൂർ, വാരണാസി, ജൗൻപൂർ, ബന്ദ, മഥുര, കാൺപൂർ, ഫത്തേപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ കനത്ത മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴയും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലകൾ

വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ അസം, മേഘാലയ, നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ വരുന്ന ആഴ്‌ച മുഴുവൻ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴ നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് വർധിപ്പിക്കുകയും ദുർബല പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്‌മീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മഴയും ഇടിമിന്നലും തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ, നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതോ ശക്തമോ ആയ മഴ മണ്ണിടിച്ചിലിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും റോഡ് ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

പല പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴ, ഇടിമിന്നൽ, ശക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ കാലാവസ്ഥ, ദുരന്ത നിവാരണ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഇടിമിന്നൽ ഉള്ളപ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, നദികൾ, തുറസായ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്നും ഐഎംഡി വ്യക്തമാക്കി.

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WEATHER ALERT
കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്
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