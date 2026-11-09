കനത്ത മഴയ്ക്കും മഞ്ഞ് വീഴ്ചക്കും സാധ്യത; കേരളം ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
imd weather alert today: കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട്, ലക്ഷദ്വീപ് തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ തീരങ്ങളിലും, വടക്കൻ ഹിമാലയൻ മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്കും ഐഎംഡി ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്
Published : November 9, 2026 at 8:33 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി/തിരുവനന്തപുരം: ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ സ്വാധീനത്തെ തുടർന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ തീരങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും വടക്കൻ ഹിമാലയൻ പർവത മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട്. നവംബർ 14 വരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റും ഇടിമിന്നലോടും കൂടിയ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കൊമോറിൻ മേഖലയ്ക്കും കർണാടക തീരത്തെ മധ്യ-കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിനും മുകളിലായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ സ്വാധീനമാണ് ഈ വരും ദിവസങ്ങളിലെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട്, ലക്ഷദ്വീപ് തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ തീരങ്ങളിലും, വടക്കൻ ഹിമാലയൻ മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്കും ഐഎംഡി ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
"കൊമോറിൻ മേഖലയ്ക്കും കർണാടക തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള മധ്യ-കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിനും മുകളിലുള്ള അന്തരീക്ഷ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കർശനമായ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഐഎംഡിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ദേശീയ ബുള്ളറ്റിൻ അനുസരിച്ച്, നവംബർ 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്." കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു.
നവംബർ 10 വരെ കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ്, തമിഴ്നാട്, തീരദേശ ആന്ധ്ര എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിനും മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, കാരയ്ക്കൽ മേഖലകളിൽ നവംബർ 10 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നു.
കേരളത്തില് 7 ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത മുൻനിർത്തി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ 7 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 mm മുതൽ 115.5 mm വരെയുള്ള ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ പടിഞ്ഞാറൻ അസ്വസ്ഥതയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും
ട്രോപോസ്ഫെറിക് തലങ്ങളിൽ വടക്കൻ ഹരിയാനയ്ക്കും വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ രാജസ്ഥാനുമുകളിൽ ഒന്നിലധികം അന്തരീക്ഷ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി എടുത്തുപറഞ്ഞു. "നവംബർ 10 മുതൽ ഒരു പുതിയ പടിഞ്ഞാറൻ അസ്വസ്ഥത വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയൻ മേഖലയെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്," ഐഎംഡി പറഞ്ഞു.
ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നവംബർ 12-ന് കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കോ മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്കോ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നവംബർ 10 നും 14 നും ഇടയിൽ ജമ്മു, കശ്മീർ, ലഡാക്ക്, ഗിൽജിറ്റ്, ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ, മുസാഫറാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടും മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള ശക്തമായ കാറ്റോടും കൂടിയ കൊടുങ്കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്.
കിഴക്കൻ, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥാ അപ്ഡേറ്റ്
കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത നാലഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ പരമാവധി താപനില ഘട്ടംഘട്ടമായി 2-3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറയുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചു, ഇത് ഈ പ്രദേശത്ത് നേരിയ തണുപ്പ് കൊണ്ടുവരും. വടക്കുകിഴക്കൻ, ദ്വീപ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നവംബർ 9 മുതൽ 13 വരെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലും നവംബർ 11 ന് നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആഘാതവും ഔദ്യോഗിക നിർദേശങ്ങളും
പ്രാദേശികമായ മണ്ണിടിച്ചിൽ, വെള്ളക്കെട്ട്, താൽക്കാലിക വീടുകൾക്കും ദുർബലമായ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ചെറിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ഐഎംഡി ജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റും കനത്ത മഴയും മരച്ചില്ലകൾ ഒടിഞ്ഞുവീഴാനും വിളവെടുക്കാറായ കൃഷിക്ക് ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കാനും ഇടയാക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"കാലാവസ്ഥ വഷളാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ജനങ്ങൾ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും അതനുസരിച്ച് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു," ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
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