പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത
ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഉണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, പശ്ചിമബംഗാൾ, ഒഡിഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.
Published : October 5, 2026 at 9:27 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഇരുപതിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ അഞ്ച് മുതൽ 10 വരെ ഇടിമിന്നലോടും ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജാഗ്രതാ നിർദേശം. ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം തണുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സിക്കിമിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങൾക്കും മുകളിലായി ഒരു ചക്രവാതച്ചുഴി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കൻ ബിഹാർ മുതൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വരെ ഒരു ന്യൂനമർദ പാത്തിയും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാറിനും തെക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരത്തിനും സമീപത്തായി മറ്റൊരു ചക്രവാതച്ചുഴിയുമുണ്ട്.
ഇവിടെനിന്ന് കിഴക്കൻ മധ്യ അറബിക്കടൽ വരെ മറ്റൊരു ന്യൂനമർദ പാത്തിയും നീളുന്നുണ്ട്. ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഉണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, പശ്ചിമബംഗാൾ, ഒഡിഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.
ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്
ഡൽഹി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ ആറ് മുതൽ 10 വരെ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അഞ്ച് മുതൽ 10 വരെ മഴ ലഭിച്ചേക്കും. ഡൽഹിയിൽ താപനില കുറയുന്നതിനൊപ്പം വെള്ളക്കെട്ടിനും ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഹരിയാന, ഛണ്ഡിഗഡ്, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ മഴയിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം തുടരുകയാണ്. ജമ്മുകശ്മീർ, ലഡാക്ക്, ഗിൽഗിത് ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ, മുസാഫറാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയും 10നും നേരിയ മഴ ലഭിക്കും. ഒൻപതിന് മിക്കയിടങ്ങളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ അഞ്ച് മുതൽ 10 വരെ മഴയും, ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ശക്തമായ കാറ്റും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ അഞ്ച് മുതൽ 10 വരെ മഴയ്ക്കും ചിലയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലും
ബിഹാറിൽ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് മഴയും ആറ് മുതൽ 10 വരെ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ശക്തമായ കാറ്റും ഉണ്ടായേക്കും. ജാർഖണ്ഡിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെ മഴയ്ക്കും ഏഴ്, എട്ട് തീയതികളിൽ ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. പശ്ചിമബംഗാൾ, ഒഡിഷ, സിക്കിം എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഞ്ച് മുതൽ 10 വരെ മഴ ലഭിക്കും. പശ്ചിമബംഗാളിൻ്റെ ഹിമാലയൻ താഴ്വരകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഗംഗാ സമതലങ്ങളിൽ ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശും. ഒഡിഷയിൽ ഏഴ്, എട്ട് തീയതികളിൽ ഇടിമിന്നൽ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. അരുണാചൽപ്രദേശ്, നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, ത്രിപുര, അസം, മേഘാലയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഞ്ച് മുതൽ 10 വരെ മഴ ലഭിക്കും. അരുണാചൽപ്രദേശ്, അസം, മേഘാലയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്കും വെള്ളക്കെട്ടിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
മധ്യ, ദക്ഷിണ, പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യ
ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഒക്ടോബർ ആറ് മുതൽ 10 വരെ മഴയും ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ ഇടിമിന്നലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കിഴക്കൻ മധ്യപ്രദേശിൽ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയും പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യപ്രദേശിൽ ഒൻപത്, 10 തീയതികളിലും മഴ ലഭിക്കും. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, യാനം, രായലസീമ, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, കാരയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഞ്ച് മുതൽ 10 വരെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
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തെലങ്കാനയിൽ അഞ്ച്, ആറ് തീയതികളിലും കേരളത്തിലും മാഹിയിലും വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ ലഭിക്കും. തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, കാരയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ കൊങ്കൺ, ഗോവ, മധ്യ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏഴ്, എട്ട് തീയതികളിൽ മഴ ലഭിക്കും. എന്നാൽ കൊങ്കണിലും ഗോവയിലും അഞ്ചിന് ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും.
ജാഗ്രതാ നിർദേശം
കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ജനങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം. ഇടിമിന്നലുള്ള സമയങ്ങളിൽ തുറസായ സ്ഥലങ്ങൾ, മരച്ചുവടുകൾ, വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സമീപം നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും മലയോര മേഖലകളിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
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