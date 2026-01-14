ETV Bharat / bharat

തണുത്ത് വിറച്ച് കശ്‌മീര്‍, വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

കശ്‌മീരിൽ അതിശൈത്യം തുടരുകയാണ്. വിവിധയിടങ്ങളില്‍ താപനില കുത്തനെ താഴ്‌ന്നു. വിനോദ സഞ്ചാരിക

WEATHER UPDATES IN KASHMIR CHILLAI KALAN LATEST WEATHER UPDATES JAMMU KASHMIR
Icicles dangle from a cliff amid light snowfall, with vehicles and tourists along the roadside, in Sonamarg, Jammu and Kashmir (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 14, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ശ്രീനഗർ: കശ്‌മീരില്‍ കൊടും ശൈത്യം. ഷോപ്പിയാനിൽ മൈനസ് 7.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തി. തെക്കൻ, മധ്യ കശ്‌മീരിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അതിശൈത്യം തുടരുകയാണ്. കശ്മീരിലെ അതിശക്തമായ ശൈത്യകാലത്തെ ചില്ലൈ കലാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് കൊടും ശൈത്യമാണ് കശ്‌മീരില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

പുൽവാമയിൽ മൈനസ് 7.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അനന്ത്നാഗിൽ മൈനസ് 6.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അവന്തിപോര, കുപ്വാര എന്നിവിടങ്ങളിലും താപനില മൈനസ് 6.4 ഡിഗ്രിയും മൈനസ് 6.2 ഡിഗ്രിയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

തലസ്ഥാനമായ ശ്രീനഗറിൽ മൈനസ് 5.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കും ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളത്തിൽ മൈനസ് 6.0 ഡിഗ്രിയിലേക്കും താഴ്‌ന്നു. ജനപ്രിയ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ പഹൽഗാമിൽ മൈനസ് 6 ഡിഗ്രിയും ഖാസിഗുണ്ടിൽ മൈനസ് 5.3 ഡിഗ്രിയും ബുദ്‌ഗാമൽ മൈനസ് 5.4 ഡിഗ്രിയും രേഖപ്പെടുത്തി.

കശ്‌മീർ താഴ്‌വരയിലെ പാംപോറിൽ മൈനസ് 5 ഡിഗ്രിയാണ് താപനില. അതേസമയം ബന്ദിപ്പോരയിൽ മൈനസ് 4.5 ഡിഗ്രിയും ഗുൽമാർഗിൽ മൈനസ് 3.8 ഡിഗ്രിയുമാണ് താപനില. താഴ്‌വരയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളും തണുത്തുറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്.

ഗന്ദർബാലിൽ മൈനസ് 3.7 ഡിഗ്രിയും കോക്കർനാഗിൽ മൈനസ് 2.3 ഡിഗ്രിയും ബാരാമുള്ളയിൽ മൈനസ് 1.8 ഡിഗ്രിയും എന്നിങ്ങനെയാണ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ സോനാമാർഗിൽ താരതമ്യേന ഉയർന്ന താപനിലയായ മൈനസ് 2.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജമ്മു ഡിവിഷനിൽ പൂഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള പ്രദേശം. മൈനസ് 7.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയാണ് പൂഞ്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രജൗരിയിൽ മൈനസ് 0.6 ഡിഗ്രി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഉദംപൂർ, സാംബ, ഭാദേർവ സ്ഥലങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി ഇത് തന്നെയാണ്.

ജമ്മു നഗരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയായ 4.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ജമ്മു വിമാനത്താവളത്തിൽ 4.8 ഡിഗ്രിയും രേഖപ്പെടുത്തി. വൈഷ്ണോദേവി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പായ കത്രയിൽ 5.5 ഡിഗ്രിയും ബനിഹാളിൽ 5.3 ഡിഗ്രിയും രേഖപ്പെടുത്തി.

കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിൽ മൈനസ് 11.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും നുബ്ര താഴ്‌വരയിൽ മൈനസ് 10.4 ഡിഗ്രിയും കാർഗിൽ മൈനസ് 10.0 ഡിഗ്രിയും രേഖപ്പെടുത്തി. കശ്‌മീരിലൂടനീളം ജനുവരി 15 വരെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചരിക്കുന്നത്.

ജനുവരി 16 മുതൽ 18 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയോ മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജനുവരി 19 നും 21 നും ഇടയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നേരിയ മഴയ്ക്കും‌ മഞ്ഞു വീഴ്‌ചയ്‌ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണം.

ജനുവരി 22 മുതൽ 24 വരെ സമാനമായ കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്നും അതേസമയം 25 നും 26 നും ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ജമ്മു ഡിവിഷനിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മിതമായ മൂടൽ മഞ്ഞിനും മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: കേരളത്തിന് 'വട്ടപ്പൂജ്യം', ബംഗാളിന് വാരിക്കോരി; 9 പുതിയ അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

TAGGED:

WEATHER UPDATES IN KASHMIR
CHILLAI KALAN
LATEST WEATHER UPDATES
JAMMU KASHMIR
CHILLAI KALAN UPDATES KASHMIR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.