കശ്മീരിൽ അനധികൃതമായി ഉയർന്നത് അയ്യായിരത്തിലധികം ഹോട്ടലുകൾ; നടപടിയെടുക്കാതെ അധികൃതർ
കശ്മീരിലേക്ക് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വൻ വർധനയാണ് അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്
Published : July 29, 2026 at 12:55 PM IST
ശ്രീനഗർ: കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ അനധികൃതമായി നിർമിച്ച ഹോട്ടലുകളിൽ മിന്നൽപ്രളയത്തെ തുടർന്ന് വെള്ളം കയറി. വിനോദസഞ്ചാരികൾ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് അപകടത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടെ കശ്മീരിൽ അയ്യായിരത്തിലധികം വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളാണ് അനധികൃതമായി നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പഹൽഗാമിലെ അവൂര ഗ്രാമത്തിൽ ലിഡർ നദിയോടു ചേർന്നുള്ള ഹോട്ടലുകളിലാണ് അർധരാത്രിയോടെ വെള്ളം കയറിയത്. മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. അവൂര നാലായിലൂടെ കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയ ചെളിയും വെള്ളവും നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ വരുത്തി.
കശ്മീരിലേക്ക് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വൻ വർധനയാണ് അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2018ൽ 8.31 ലക്ഷമായിരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം 2024ൽ 34.99 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. 2022ൽ 26.73 ലക്ഷവും 2023ൽ 31.56 ലക്ഷവും ആളുകൾ കശ്മീർ സന്ദർശിച്ചു. ഇരുപത്തിയാറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷവും 2025ൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് എത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ കണക്കുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങളാണുള്ളത്.
2021 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നിർമിച്ച അയ്യായിരത്തിലധികം ഹോട്ടലുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അനധികൃതമാണെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ വ്യക്തമാക്കി. 2019ൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ച് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റത്. പത്ത് കോടി മുതൽ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ വരെ വിലമതിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ശരാശരി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ കണക്കാക്കിയാൽ പോലും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ 75,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കശ്മീരികളുടേതാണ്. ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് മുംബൈ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടേതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
അനധികൃത നിർമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കശ്മീർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫിയാസ് ബക്ഷി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആയിരക്കണക്കിന് അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ജലാശയങ്ങളുടെ തീരത്ത് നിർമിച്ച ഇത്തരം ഹോട്ടലുകൾ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹോംസ്റ്റേകളുടെയും ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളുടെയും മറവിലാണ് അനധികൃത ഹോട്ടലുകൾ ഉയർന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കശ്മീരിൽ 600 ഹോട്ടലുകൾ മാത്രമാണ് ഔദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളവയിൽ 862 ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളും 2285 ഹോംസ്റ്റേകളും 856 ഹൗസ് ബോട്ടുകളുമാണുള്ളത്. ആകെ 39,769 മുറികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. നാല് മുറികളുള്ള ഹോംസ്റ്റേകൾക്ക് അനുമതി വാങ്ങി പിന്നീട് അവ ഹോട്ടലുകളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. അവൂരയിൽ നദീതീരത്ത് വീട് വയ്ക്കാൻ അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷം ചട്ടങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി ഹോട്ടലുകൾ നിർമിച്ചതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
നടപടിയെടുക്കാതെ അധികൃതർ
2023ലും 2025ലുമായി പഹൽഗാമിൽ നൂറുകണക്കിന് അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 2021 മുതൽ അനധികൃതമായി നിർമിച്ച 150ലധികം ഹോട്ടലുകൾ ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറോളം കെട്ടിടങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പരിപാലന ചുമതലയുള്ള പഹൽഗാം ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി 2025 ജനുവരിയിൽ കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. 1970ലെ ജെകെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആക്ട്, 1988ലെ ജെകെ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബിൽഡിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആക്ട്, പഹൽഗാം മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 2032 എന്നിവ ലംഘിച്ചാണ് നിർമാണം നടത്തിയതെന്ന് നോട്ടിസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടം സീൽ ചെയ്യുകയോ പൊളിച്ചുമാറ്റുകയോ ചെയ്യുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. പകരം പിഡിഎ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർമാരെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. രണ്ട് മാസത്തിൽ താഴെ മാത്രം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച മസറത്ത് ഹാഷിം ഖാനെ 2025 ജനുവരിയിൽ പുറത്താക്കി. പുതിയ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പുതുക്കുന്നത് വരെ വാണിജ്യ നിർമാണങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് പിഡിഎ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു നടപടി. മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകാരം ലക്ഷ്യമിട്ട കിടക്കകളുടെ എണ്ണം തികഞ്ഞതിനാൽ ഇനിയും നിർമാണങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് പിഡിഎ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായി ഇടിവി ഭാരതിന് ലഭിച്ച ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അവൂര പോലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ പത്ത് നിലകളുള്ള വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾ വരെ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ഉയരുന്നതായി പിഡിഎ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള അഞ്ചാം സോണിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് നിർമാണച്ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ വലിയ അപകടസാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പല കെട്ടിടങ്ങളും സ്വാഭാവിക വെള്ളപ്പൊക്ക ചാലുകളിലാണ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൃഷിഭൂമിയിൽ ഉൾപ്പെടെ നിർമാണം നടക്കുന്നതിനാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗം മാറ്റുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പഹൽഗാമിലെ അനധികൃത നിർമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ തേടി വിദ്യാർഥി പ്രവർത്തകനായ സാഹിൽ പാരെ 2026 മെയ് മാസത്തിൽ വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ശ്രീനഗറിലെ നൗഗാം-സനത് നഗർ-ഹൈദർപോറ-തെങ്പോറ ബൈപാസിലും കെട്ടിട നിർമാണച്ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് മാളുകളും ഹോട്ടലുകളും നിർമിക്കുന്നതായി ആരോപണമുണ്ട്. ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് പാലിക്കേണ്ട ദൂരപരിധി ലംഘിച്ചാണ് വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീനഗർ മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ കമ്മിഷണറെ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചില്ല. അതേസമയം, താഴ്വരയിലെ അനധികൃത ഹോട്ടലുകൾ ക്രമവത്കരിക്കണമെന്ന് ജെകെ ഹോട്ടലിയേഴ്സ് ക്ലബ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വാഹിദ് മാലിക് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പഹൽഗാമിലോ ടങ്മാർഗിലോ ഉള്ള ഹോട്ടലുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നത് ശരിയല്ല. പകരം പിഴ ഈടാക്കി അവ ക്രമവത്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിർമാണം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇനിമുതൽ അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ നടക്കാതെ നോക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അനധികൃത ഹോട്ടൽ നിർമാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയതിന് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയെ ഭരണകക്ഷിയായ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി അദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറാണെന്നും ഹോട്ടലുടമകൾ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് മുഖ്യ വക്താവും എംഎൽഎയുമായ തൻവീർ സാദിഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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