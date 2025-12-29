ഗുരുദക്ഷിണ നൂറ് കോടി രൂപ, പൂര്വ വിദ്യാര്ത്ഥികള് കാണ്പൂര് ഐഐടിയ്ക്ക് നല്കിയ സംഭാവന!
കാണ്പൂര് ഐഐടിയിലെ 2000 ബാച്ച് വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് രജതജൂബിലി പുനഃസമാഗമ ആഘോഷ വേളയില് ഇത്രയും വലിയൊരു തുക തങ്ങളുടെ മാതൃവിദ്യാലയത്തിന് സമ്മാനിച്ചത്.
Published : December 29, 2025 at 10:32 AM IST
കാണ്പൂര്: കാണ്പൂര് ഐഐടിയിലെ പൂര്വ വിദ്യാര്ത്ഥികള് വീണ്ടും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. 2000 ബാച്ചിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികള് രജതജൂബിലി പുനഃസമാഗമത്തില് നൂറ് കോടി രൂപ തങ്ങളുടെ മാതൃ വിദ്യാലയത്തിന് സമ്മാനം നല്കാന് തീരുമാനിച്ച വിവരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പൂര്വ വിദ്യാര്ത്ഥികളില് നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു തുക സംഭാവന ലഭിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ഐഐടി കാണ്പൂരെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളെ തങ്ങളാക്കിയ ഐഐടി കാണ്പൂരിനോടുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം തങ്ങള്ക്ക് അറിവിന്റെ പാഠങ്ങള് പകര്ന്ന് നല്കി ജീവിതത്തിന് കരുത്തേകിയ വിദ്യാലയത്തെ പഠന, ഗവേഷണ, സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് കൂടുതല് ശാക്തീകരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യവും ഈ കൂട്ടായ ഉദ്യമത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്.
കാണ്പൂര് ഐഐടിയില് ഒരു സഹസ്രാബ്ദ്ധ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക സമൂഹം( മില്ലേണിയം സ്കൂള് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആന്ഡ് സൊസൈറ്റി-എംഎസ്ടിഎഎസ്) സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഈ തുകയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രജതജൂബിലി പുനഃസമാഗമ ആഘോഷവേളയിലെ വമ്പന് പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ഇത്.
സൃഷ്ടിച്ചത് ചരിത്രം
കാണ്പൂര് ഐഐടിയും തങ്ങളുടെ പൂര്വ വിദ്യാര്ത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള തകര്ക്കാനാകാത്ത വൈകാരിക ബന്ധമാണ് രണ്ടായിരം ബാച്ചിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികള് സംഭാവന ചെയ്ത നൂറ് കോടി രൂപ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ഐഐടി കാണ്പൂര് ഡയറക്ടര് പ്രൊഫസര് മണീന്ദ്ര അഗര്വാള് പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹകരണങ്ങള് നമ്മുടെ അക്കാദമി-ഗവേഷണ സംവിധാനങ്ങള്ക്ക് കരുത്തേകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സംഭാവനയ്ക്ക് നന്ദി
കാണ്പൂര് ഐഐടിയിലെ പൂര്വ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ആത്മാര്ത്ഥതയുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ സംഭാവനയെന്ന് ഐഐടി ഡീനും പൂര്വ വിദ്യാര്ത്ഥിയുമായ ആമി കര്ക്കരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൂര്വ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റി മറിക്കുന്നുവെന്നത് കാട്ടിത്തരുകയാണ് ഇവരെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇത്തരം പങ്കാളിത്തങ്ങള് വിദ്യാര്ത്ഥികളിലും അധ്യാപകരിലും സമൂഹത്തിലും നല്ല മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാണ്പൂര് ഐഐടി തങ്ങള്ക്ക് ബിരുദം മാത്രമല്ല നല്കിയത് വലിയ സ്വപ്നങ്ങള് കാണാനും മുന്ധാരണകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഉള്ള ധൈര്യവും ലക്ഷ്യ ബോധവും നല്കിയെന്ന് 2000 ബാച്ചിലെ വിദ്യാര്ത്ഥി നവീന് തിവാരി പറഞ്ഞു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമ്മാനം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ നന്ദി പ്രകടനമാണ്. ഭാവിതലമുറകള്ക്ക് പഠിക്കാനും മികച്ച അവസരങ്ങള് തേടാനും നയിക്കാനും തുല്യ അവസരം ഉറപ്പ് നല്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ധാരാളം ഓര്മ്മകളുടെ നിമിഷമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പുനഃസമാഗമമെന്ന് പൂര്വ വിദ്യാര്ത്ഥി ഏകോപകന് തമല്ദാസ് പറഞ്ഞു. പോയകാലത്തേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ച് നടക്കല് കൂടി ആയിരുന്നു അത്. തങ്ങളുടെ കൂട്ടായ മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും കാണ്പൂര് ഐഐടിയുമായുള്ള ഈടാര്ന്ന ബന്ധവുമാണ് ഇതിലൂടെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാന് തങ്ങള് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഭാവി നിര്മ്മിക്കുന്നവരുടെ ഇടമാക്കി മാറ്റാനാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.