ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രൊവിഷണൽ ഉത്തരസൂചിക പുറത്തിറങ്ങി; ജൂൺ ഒന്നിന് അന്തിമ ഫലം
ഉത്തരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ ഓൺലൈനായി പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
Published : May 25, 2026 at 2:19 PM IST
കോട്ട : രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഐഐടികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയായ ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് 2026 ൻ്റെ പ്രൊവിഷണൽ ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് ചുമതലയുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി റൂർക്കി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഉത്തരസൂചിക പുറത്തുവിട്ടത്.
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉത്തരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ഒബ്ജക്ഷനുകൾ ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ്. മെയ് 26 ചൊവാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയാണ് ഇതിനുള്ള സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ jeeadv.ac.in സന്ദർശിച്ച് ഉത്തര സൂചിക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
ജൂൺ ഒന്നിന് അന്തിമ ഫലം; ബോണസ് മാർക്കുകൾ ഇല്ല
വിദ്യാർഥികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ഐഐടി റൂർക്കി അന്തിമ ഉത്തരസൂചികയും പരീക്ഷാ ഫലവും ജൂൺ ഒന്നിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. നേരത്തെ, മെയ് 21-ന് വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷാ റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ് അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. പ്രൊവിഷണൽ ഉത്തര സൂചിക അനുസരിച്ച് പേപ്പർ 1, പേപ്പർ 2 എന്നിവയിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്.
ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റുമായി ഇത് ഒത്തുനോക്കി മാർക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. നിലവിൽ പുറത്തുവിട്ട ആൻസർ കീയിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ബോണസ് മാർക്കുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ശരിയായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഫിസിക്സ് ചോദ്യത്തിൽ മാറ്റം; വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ
ഇത്തവണത്തെ ഉത്തരസൂചികയിൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബോണസ് ചോദ്യങ്ങളായി മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധൻ ദേവ് ശർമ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "പേപ്പർ-1-ലെ ഫിസിക്സ് സെക്ഷനിൽ, സെക്ഷൻ 1-ലെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാഫ് അധിഷ്ഠിത ചോദ്യമായിരുന്നു. ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ പവറിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ശരിയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാർക്കിങ് സ്കീം അനുസരിച്ച് ശരിയുത്തരത്തിന് 3 മാർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിന് 1 മാർക്ക് നഷ്ടമാകും. കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് പേപ്പറുകളിൽ പിഴവുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല," ദേവ് ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷയിൽ പേപ്പർ-2-ലെ ഒരു ഫിസിക്സ് ചോദ്യത്തിന്, പരീക്ഷ എഴുതിയ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും ബോണസ് മാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു.
കൗൺസിലിങ് ജൂൺ രണ്ടിന് ആരംഭിക്കും
ഈ വർഷം ഏകദേശം 1.88 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളാണ് ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷയ്ക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിൽ 1.80 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഹാജരായിരുന്നു. പരീക്ഷാ ഫലം ജൂൺ ഒന്നിന് പുറത്തുവരുന്നതോടെ, ഐഐടി, എൻഐടി പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ജോയിൻ്റ് സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ അതോറിറ്റി കൗൺസിലിംഗ് നടപടികൾ ജൂൺ 2 മുതൽ താൽക്കാലികമായി ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
