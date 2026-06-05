സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതം; ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡാറ്റ ചോർച്ച ആരോപണം തള്ളി ഐഐടി റൂർക്കി
സ്വകാര്യതാ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ചുമുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ തികച്ചും തെറ്റാണെന്നും വ്യാജവാർത്തകളിൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും സ്ഥാപനം പറഞ്ഞു.
By ANI
Published : June 5, 2026 at 6:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നുവെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി ഐഐടി റൂർക്കി. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ചോർച്ചയോ സ്വകാര്യതാ ലംഘനമോ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥാപനം വെള്ളിയാഴ്ച എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്വകാര്യതാ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ചുമുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ തികച്ചും തെറ്റാണെന്നും വ്യാജവാർത്തകളിൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും സ്ഥാപനം പറഞ്ഞു.
ജൂൺ 2-ന് ചില പരീക്ഷാർഥികൾക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ തടസമില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കാൻ അടിയന്തര സാങ്കേതിക ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ഐഐടി റൂർക്കി അറിയിച്ചു. ഇതിനിടെയാണ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനത്തിൽ ചെറിയതും താൽക്കാലികവുമായ ഒരു ക്രമീകരണ പിഴവ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് വിശദീകരണം. എത്തിക്കൽ ഹാക്കറായ റൈലൻ അനിലാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉടൻ കണ്ടെത്തുകയും അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അത് പരിഹരിക്കുകയും ഡാറ്റയിലേക്കുള്ള അനധികൃത പ്രവേശനം തടയുകയും ചെയ്തു. സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ടായ സ്റ്റോറേജ് വിവരങ്ങൾ റീഡ്-ഓൺലി (വായിക്കാൻ മാത്രം യോഗ്യം) മോഡിലായിരുന്നതിനാൽ വിവരങ്ങൾ തിരുത്താനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ക്ലൗഡ് ആക്സസ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വൻതോതിൽ ഡാറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഐഐടി റൂർക്കി വ്യക്തമാക്കി.
ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡാറ്റയുടെ അളവ് മൊത്തം വിവരങ്ങളുടെ 0.05 ശതമാനത്തിൽ താഴെയായിരുന്നുവെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ, റാങ്കുകൾ, മറ്റ് വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പ്രവേശന നടപടികളുടെ വിശ്വാസ്യതയെയും സുരക്ഷയെയും ഇത് ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഐഐടി റൂർക്കി ആവർത്തിച്ചു.
ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷയുടെയും ജോസാ കൗൺസലിംഗ് നടപടികളുടെയും സുരക്ഷയും സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സ്ഥാപനം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും സാങ്കേതിക തടസം തെറ്റായി അവതരിപ്പിച്ച് പൊതുജന വിശ്വാസം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആശങ്കാജനകമാണെന്നും ഐഐടി റൂർക്കി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച റൈലൻ അനിൽ എല്ലാ പരീക്ഷാർഥികളുടെയും വിവരങ്ങൾ ചോർന്നെന്ന തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് തെളിവുകളില്ല.
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സുരക്ഷാ വീഴ്ച പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഫയലുകൾ മാത്രമാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതെന്നും പിന്നീട് അവ ഇല്ലാതാക്കിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഐ ഐ ടികളിലേക്കും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിലേക്കും (ഐഐഎസ്) പ്രവേശനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കായി സുരക്ഷിതവും തടസരഹിതവുമായ പ്രവേശന നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലാണ് നിലവിൽ ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടീം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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