‘ശൂദ്രർ ഉയർന്ന വിഭാഗങ്ങളെ സേവിക്കണം’; ഐഐടി മാണ്ടിയിൽ പോസ്റ്റർവിവാദം കനക്കുന്നു, അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്
വിവാദ പോസ്റ്ററുമായി സ്ഥാപനത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അത് വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയതാണെന്നും ഐഐടി മാണ്ടി ഡയറക്ടർ ലക്ഷ്മീധർ ബെഹറ
By PTI
Published : September 6, 2026 at 6:46 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജാതിവിവേചന പരാമർശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഭഗവദ്ഗീതാ പ്രമേയത്തിലുള്ള പോസ്റ്റർ ക്യാംപസിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഐഐടി മാണ്ടിയിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ നാലിന് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപം പ്രദർശിപ്പിച്ച പോസ്റ്ററിലാണ് സമൂഹത്തെ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കുകയും ശൂദ്രരുടെ ചുമതല ‘ഉയർന്ന വിഭാഗങ്ങളെ സേവിക്കുക’ എന്ന രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്.
വിവാദ പോസ്റ്ററുമായി സ്ഥാപനത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അത് വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയതാണെന്നും ഐഐടി മാണ്ടി ഡയറക്ടർ ലക്ഷ്മീധർ ബെഹറ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
വിദ്യാർഥികളുടെ വ്യാഖ്യാനമെന്ന് ഡയറക്ടർ; സ്ഥാപനത്തിന് ബന്ധമില്ല
ഭഗവദ്ഗീതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിദ്യാർഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു പോസ്റ്ററെന്നാണ് ബെഹറയുടെ വിശദീകരണം. “ചില വിദ്യാർഥികൾ ഗീതയെ ഒരു രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിദ്യാർഥികൾ നേതൃത്വം നൽകിയ പരിപാടിയായിരുന്നു,” എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്.
പോസ്റ്റർ പ്രദർശിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ താൻ ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും ഐഐടി മാണ്ടി സമൂഹത്തിന് അയച്ച ഇമെയിലിൽ ബെഹറ വ്യക്തമാക്കി. “Outright condemnation of recent poster display within campus” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ അയച്ച ഇമെയിലിലാണ് പോസ്റ്ററിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്.
പോസ്റ്ററിന് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള വിവേചനത്തിനെതിരെ താൻ വ്യക്തിപരമായി എല്ലായിടത്തും നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള വിവേചനത്തെയും സ്ഥാപനം ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു,” ബെഹറ വ്യക്തമാക്കി. ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സമത്വം, സാമൂഹിക നീതി, ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഐഐടി മാണ്ടിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവത്തിൽ വേദനിച്ച സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളോട് പൂർണമായും സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായും ബെഹറ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പക്ഷപാതങ്ങൾക്കും വിവേചനങ്ങൾക്കും എതിരെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എസ്സി, ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണ സമിതി
വിവാദ പോസ്റ്റർ വിദ്യാർഥികൾ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ സംഭവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കുന്നതിനുമായി അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചതായി ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെയും സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി, മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും സമിതിയിലുണ്ടാകുമെന്ന് ബെഹറ വ്യക്തമാക്കി.
താൻ സംഭവസമയത്ത് ക്യാംപസിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ശനിയാഴ്ചയാണ് തിരിച്ചെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതെന്നും ബെഹറ വ്യക്തമാക്കി. “ഞാൻ പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വശം പിടിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സമിതി വിഷയം പരിശോധിക്കട്ടെ,” എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിവാദത്തിന് ഇടയാക്കിയ “Bhagavad Gita - The Timeless Wisdom” എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള പോസ്റ്ററിൽ സമൂഹത്തിലെ നാല് വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് നൽകിയിരുന്നത്.
ബ്രാഹ്മണരുടെ ചുമതല “ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുക”, ക്ഷത്രിയരുടെ ചുമതല “സമൂഹത്തെയും ആത്മീയതയെയും സംരക്ഷിക്കുക”, വൈശ്യരുടെ ചുമതല “സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും മറ്റുള്ളവരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക” എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പോസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ശൂദ്രരുടെ ചുമതലയായി “serve higher classes”, അതായത് “ഉയർന്ന വിഭാഗങ്ങളെ സേവിക്കുക” എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതാണ് വലിയ വിവാദത്തിന് കാരണമായത്.
പോസ്റ്ററിൽ ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മനുഷ്യസമൂഹത്തിലെ നാല് വിഭാഗങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർമങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന ആശയമാണ് ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നത്.
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ഐഐടി മാണ്ടി ഡയറക്ടർ ലക്ഷ്മീധർ ബെഹറയ്ക്ക് ഭഗവദ്ഗീതാ പഠനവുമായി ദീർഘകാല ബന്ധമുണ്ട്. ഐഐടി മാണ്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രൊഫൈൽ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 27 വർഷമായി യുവാക്കളിൽ ഭഗവദ്ഗീതയിലൂടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ സാർവത്രിക തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.
ഇസ്കോണുമായും ബെഹറയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. “HG Lila Purushottam Das” എന്ന പേരിലും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. ഇസ്കോൺ സംരംഭമായി വെബ്സൈറ്റ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നിർദിഷ്ട ഭക്തിവേദാന്ത സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകനുമാണ് അദ്ദേഹം. വിവാദ പോസ്റ്ററിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്കോൺ ജാതിവിവേചനത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന സംഘടനയാണെന്നും ബെഹറ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇസ്കോണിൽ വിവിധ സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പൂജാരിമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരും പൂജാരിമാരായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “ജാതീയതയുടെ എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ എതിരാണ്. എല്ലാ തൊഴിൽപരമായ ചുമതലകളും ഗുണത്തിൻ്റെയും കർമത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്,” ബെഹറ പറഞ്ഞു.
തൻ്റെ കാലയളവിൽ ഐഐടി മാണ്ടിയിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. താൻ സ്ഥാപനത്തിൽ ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ ഒബിസി, എസ്സി, എസ്ടി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പിന്നീട് ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർധിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ബെഹറ നേരത്തെയും ചില വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2023ൽ വിദ്യാർഥികൾ മാംസം കഴിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മണ്ണിടിച്ചിലും മേഘവിസ്ഫോടനവും മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത മൂലമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദവും അദ്ദേഹം അന്ന് നടത്തിയിരുന്നു.
2022ൽ ഐഐടി മാണ്ടി ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായതിന് പിന്നാലെ, സുഹൃത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ “ദുഷ്ടശക്തികളിൽ” നിന്ന് വിശുദ്ധ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ച് മോചിപ്പിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഐഐടി മാണ്ടിയിലെ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സെൻ്റർ കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഭഗവദ്ഗീത, ആയുർവേദം, പുനർജന്മം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബെഹറ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ജനറൽ ചെയർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. “Reincarnation, OBEs and afterlife communication” എന്ന സെഷൻ്റെ സഹസംഘാടകനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
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