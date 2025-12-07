ഒരു പൊടി പോലും ബാക്കി വയ്ക്കില്ല; നഗരങ്ങളിലെ വായു ശുദ്ധീകരിക്കാൻ റോബോട്ട്, വൻ കണ്ടുപിടിത്തം
ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് റോഡുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന യന്ത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐഐടി മദ്രാസിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രൊഫസർ ശിവ നാഗേന്ദ്ര
Published : December 7, 2025 at 8:45 PM IST
എസ്.രവിചന്ദ്രൻ
ചെന്നൈ: തെരുവുകളിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പൊടിയും നീക്കം ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു റോബോട്ടിക് യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐഐടി മദ്രാസ്. അടുത്ത വർഷം ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ദിനംപ്രതി ജനസംഖ്യയും വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചു വരുന്നതിനാൽ റോഡുകളിലെ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമായി വരുകയാണ്.
ഇതിനുപുറമേ, ചെന്നൈ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും റോഡുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വലിയ തോതിലുള്ള യന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് റോഡുകൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ, റോഡിലെ പൊടികള് പറന്ന് വായുവിൽ കലരുകയും അത് മലിനീകരണത്തിന് ഇടയാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇത് ഒഴിവാക്കാനായി, ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് റോഡുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐഐടി മദ്രാസിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രൊഫസർ ശിവ നാഗേന്ദ്ര. ഇത് തെരുവുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും വായു മലിനീകരണം തടയാനും സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. “ചെന്നൈ പോലുള്ള വലിയ നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലെ ഇടുങ്ങിയ ഇടവഴികളിലെ പൊടിയും ചെളിയും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി ഐഐടി മദ്രാസിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പുതിയ യന്ത്രം ഞങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,” ഐഐടി മദ്രാസ് പ്രൊഫസർ ശിവ നാഗേന്ദ്ര ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"പൊടിപടലങ്ങളാമ് വായു മലിനീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. പൊടിയും ചെളിയും വഴിയാണ് വായു മലിനീകരണം സംഭവിക്കുന്നത്. ആളുകൾ ഇത് ശ്വസിക്കുകയും ആസ്ത്മ, ചുമ തുടങ്ങിയ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ഇരയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളാണ് നഗരങ്ങള് വൃത്തിയാക്കുന്നത്. ഈ ജോലി ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള്ക്ക് അപകടസാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതവും എളുപ്പവുമാക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.
നിലവിൽ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വലിയ വാഹനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന്, അതിനാൽ അവയ്ക്ക് ചെറിയ ഇടവഴികളിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ റോഡ് ഡസ്റ്റ് കളക്ടർ യന്ത്രത്തിൽ "പൊടി വേർതിരിക്കുന്നതിനായി ഒരു സവിശേഷ സെപ്പറേറ്റർ സംവിധാനമുണ്ട്. അതായത്, ഇത് നേർത്തതും പരുപരുത്തതുമായ പൊടി ശേഖരിച്ച് പ്രത്യേക ടാങ്കുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. കളിമൺ കലങ്ങൾ പോലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ഈ നേർത്ത പൊടി ഉപയോഗിക്കാം" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"കൂടാതെ,ഈ യന്ത്രം 0.5 മൈക്രോൺ മുതൽ 1 മൈക്രോൺ വരെയുള്ള പൊടികൾ വൃത്തിയാക്കും. റോഡിലെ കുണ്ടും കുഴികളും അനുസരിച്ച് മെഷീനിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഷ് ക്രമീകരിക്കാം. അതിനാൽ, ചെരഞ്ഞ റോഡുകളിൽ പോലും ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫാൻ ഉപകരണത്തെ ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ളതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃാദപരവുമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ യന്ത്രം ബാറ്ററികളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോളും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
പൊടി മലിനീകരണത്തിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കുകയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ പൊതുജനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. വായുവിൽ കലരുന്ന പൊടിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയും. ഇത്തരം സവിശേഷതകളുള്ള മെഷിൻ്റെ നിലവിലെ വില ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇത് വലിയ അളവിൽ നിർമിക്കുമ്പോൾ വില കുറയും. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ഈ യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സാങ്കേതികവിദ്യ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ഐഐടി മദ്രാസ് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം എൻവിട്രാൻ സ്മാർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് കൈമാറി നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും. മാത്രമല്ല, മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ ഇത് യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു. ആ പണി പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2026 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കും," ശിവ നാഗേന്ദ്ര പറഞ്ഞു.
