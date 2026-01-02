രണ്ടരക്കോടി രൂപ വേതനത്തില് ഹൈദരാബാദ് ഐഐടി വിദ്യാര്ത്ഥിക്ക് നിയമനം! ഇത്രയും വലിയ തുക വേതനം ഐഐടിയുടെ ചരിത്രത്തില് ഇതാദ്യം
ആഗോള വാണിജ്യ സ്ഥാപനമായ ഓപ്ടിവറില് നിന്നുമാണ് വര്ഗീസ് എന്ന വിദ്യാര്ത്ഥിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ഓഫര് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐഐടി അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
Published : January 2, 2026 at 1:54 PM IST|
Updated : January 2, 2026 at 2:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദിലെ ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ 21കാരനായ വിദ്യാര്ത്ഥിക്ക് പ്രതിവര്ഷം 2.5 കോടി രൂപ വേതനത്തില് ജോലി!. 2008ല് സ്ഥാപിതമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില് തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു തുക പ്രതിഫലമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
Also Read: കൈയ്യില് കിട്ടുക ലക്ഷങ്ങള്, വനിതാ താരങ്ങളുടെ ശമ്പളം കൂട്ടി, ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും പുതുചരിത്രം
അവസാന വര്ഷ കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ് ബിടെക് വിദ്യാര്ത്ഥി എഡ്വേഡ് നതാന് വര്ഗീസിനാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു തുകയുടെ തൊഴില് വാഗദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ നടന്ന കാമ്പസ് പ്ലസ്മെന്റിലാണ് വര്ഗീസ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
ആഗോള ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയായ ഓപ്ടിവര് ആണ് ഇത്രയും വലിയു തുക വര്ഗീസിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേനല്ക്കാല ഇന്റണ്ഷിപ്പും രണ്ട് മാസത്തെ പരിശീലനവും പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും കമ്പനിയില് ജോലിയില് പ്രവേശിക്കേണ്ടത്. നെതര്ലാന്ഡ്സില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയില് ജൂലൈയോടെ വര്ഗീസിന് ചേരേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഹൈദരാബാദില് ജനിച്ച് വളര്ന്ന വര്ഗീസ് ബെംഗളുരുവില് നിന്നാണ് സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. ഏഴാം ക്ലാസ് മുതല് പ്ലസ്ടുവരെയാണ് ബെംഗളുരുവില് പഠിച്ചത്. പിന്നീട് ഐഐടി ഹൈദരാബാദില് ബിടെകിന് ചേര്ന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓപ്ടിവറിലെ ഇന്റണ്ഷിപ്പ് പ്രകടനമാണ് റെക്കോര്ഡ് ഭേദിച്ച പ്രതിഫലമുള്ള ജോലിക്ക് ഇവന് അവസരമൊരുക്കിയത്. ഒപ്ടിവര് ട്രേഡിങ് രംഗത്തെ മുന്നിരക്കമ്പനികളിലൊന്നാണ്.
2017ല് ഹൈദരാബാദ് ഐഐടിയില് നിന്നൊരു വിദ്യാര്ത്ഥിക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വേതനത്തില് ജോലി കിട്ടിയിരുന്നു. ഇക്കുറി മറ്റൊരു വിദ്യാര്ത്ഥിക്ക് 1.1 കോടി രൂപയുടെ ജോലി കിട്ടിയുണ്ടെന്നും ഐഐടി അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
ഐഐടി ഗുവാഹത്തിയിലെ വിദ്യാര്ത്ഥിക്ക് ഒരു കോടി രൂപ പ്രതിഫലം
മെഡിക്കല് എന്ജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് പ്രശസതിയാര്ജ്ജിച്ച രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില് നിന്നുള്ള ബിടെക് വിദ്യാര്ത്ഥി ഉദ്ധവ് ഗുപ്തയാണ് കാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ ഒരു കോടി രൂപ പ്രതിഫലവമായി ജോലി നേടിയിരിക്കുന്നത്. ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ ഡേറ്റബ്രിക്സലേക്കാണ് ഉദ്ധവ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
2026 ജൂലൈയിലെ ഉദ്ധവിന്റെ കോഴ്സ് പൂര്ത്തിയാകൂ. അതിന് ശേഷമാകും ബെംഗളുരുവിലെ കമ്പനിയില് ജോലിയില് പ്രവേശിക്കുക. നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, ഡേറ്റ സയന്സ് എന്നീ മേഖലകളിലാകും പ്രവര്ത്തനം. രണ്ട് വര്ഷം ജോലി ചെയ്ത് ഈ രംഗത്ത് പ്രായോഗിക പരിശീലനം നേടാനാണ് ഉദ്ധവ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പിന്നീട് അമേരിക്കയില് പോയി ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഗവേഷണ രംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്നാണ് മോഹം. അമ്മ ശ്രദ്ധ ഗുപ്തയ്ക്കാണ് തന്റെ വിജയത്തിന്റെ മുഴുവന് ക്രെഡിറ്റും ഉദ്ധവ് നല്കുന്നത്. അമ്മ തന്നെ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നെന്നും പഠനത്തില് ശ്രദ്ധിക്കാന് കഴിയും വിധം വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കിയിരുന്നെന്നും ഉദ്ധവ് പറയുന്നു. ഉദ്ധവില് നിന്ന് പ്രോത്സാഹനം ഉള്ക്കൊണ്ട് സഹോദരി ഉദിതയും ഐഐടി പ്രവേശനത്തിന് തയാറെടുക്കുകയാണ്.
തെലങ്കാനയിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും കോടികള് വേതനം
തെലങ്കാനയിലെ വാറങ്കല് നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി(എന്ഐടി)യിലും ഇക്കൊല്ലം രണ്ട് മിടുക്കരായ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് റെക്കോര്ഡ് വേതനത്തില് കാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ ജോലി കിട്ടിയിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടന്നത്.
ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് (സിഎസ്ഇ) വിദ്യാർഥിയായ നാരായൺ ത്യാഗിക്കും ബിടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് (ഇഇഇ) വിദ്യാർഥിയായ മുഹമ്മദ് നഹിൽ നഷ്വാനുമാണ് കൂടുതല് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലി കരസ്ഥമാക്കിയത്. 1.27 കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക പാക്കേജുള്ള ജോലിയാണ് നാരായൺ ത്യാഗിക്ക് ലഭിച്ചത്. നഹിൽ നഷ്വാനാകട്ടെ ഒരു കോടിയുടെ ഓഫറും.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡ സ്വദേശിയാണ് നാരായൺ ത്യാഗി. അച്ഛൻ എഞ്ചിനീയറും അമ്മ അധ്യാപികയുമാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും കൊണ്ടാണ് താൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയതെന്ന് നാരായൺ ത്യാഗി പറഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങോട്ട് വിവിധ മേഖലകളിൽ പഠനം തുടരുകയും പര്യവേക്ഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.