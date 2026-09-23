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ഐഐടി ബോംബെ വിദ്യാർഥിയുടെ മരണം; ആരോപണവിധേയനായ പ്രൊഫസർക്ക് നിർബന്ധിത അവധി

എനർജി സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിടെക് വിദ്യാർഥിയായ സാഹിൽ വാക്കോഡെയെ (20) സെപ്റ്റംബർ 18ന് വൈകിട്ടാണ് പവായ് കാമ്പസിലെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്

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Prof. Suryanarayana Dulla (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 10:32 AM IST

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മുംബൈ: ഐഐടി ബോംബെയിൽ വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ആരോപണവിധേയനായ പ്രൊഫസറെ നിർബന്ധിത അവധിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എനർജി സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗം പ്രൊഫസർ സൂര്യനാരായണ ദൂല്ലയോടാണ് അവധിയിൽ പോകാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചത്. വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിൽ ജാതീയമായ വിവേചനവും ആത്മഹത്യാപ്രേരണയും ആരോപിച്ച് ഇയാൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

എനർജി സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിടെക് വിദ്യാർഥിയായ സാഹിൽ വാക്കോഡെയെ (20) സെപ്റ്റംബർ 18ന് വൈകിട്ടാണ് പവായ് കാമ്പസിലെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മിഡ് സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്കിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചത് പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മരണം.

പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇൻവിജിലേറ്ററായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സൂര്യനാരായണ ദൂല്ലയാണ് വിദ്യാർഥി ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച കാര്യം ചട്ടപ്രകാരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അധികൃതരെ അറിയിച്ചത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗിച്ച് ചോദ്യപേപ്പർ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ സംഭവം അന്വേഷണത്തിലിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പിന്നീട് ഈ വിശദീകരണം പിൻവലിച്ചു.

അന്വേഷണം ഊർജിതം
സംഭവത്തിൽ മുംബൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ ഹാളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30നും 12.45നും ഇടയിൽ പ്രൊഫസർ ദൂല്ല വിദ്യാർഥിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രൊഫസറെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇയാളുടെ മൊഴി ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതേസമയം വിദ്യാർഥിയുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. പവായ് പൊലീസാണ് ആദ്യം കേസെടുത്തിരുന്നത്. പിന്നീട് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡനനിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മകൻ കാമ്പസിൽ കടുത്ത ജാതീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കും മാനസിക പീഡനത്തിനും ഇരയായതായി മാതാവ് സൊനാലി വാക്കോഡെ ആരോപിച്ചു. പ്രൊഫസർ ദൂല്ലയുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് മകൻ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നതായും ജാതി പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചതായി അറിയിച്ചിരുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തോളമായി ഇത്തരം പീഡനങ്ങൾ തുടരുകയായിരുന്നെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഇതുവരെ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

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മകൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ പ്രൊഫസറെ ഉടനടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ചൊവ്വാഴ്ച രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഐഐടി ബോംബെ ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ ഷിരീഷ് കേദാരെ, പ്രൊഫസർ ദൂല്ല എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങുമെന്ന് പിതാവ് രവീന്ദ്ര വാക്കോഡെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിനിടെ പ്രൊഫസർ ദൂല്ലയെ ഡീൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് വെൽഫെയർ പദവിയിൽ നിന്ന് ഐഐടി ബോംബെ നേരത്തെ നീക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം പ്രൊഫസർക്ക് പിന്തുണയുമായി ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾ കാമ്പസിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. കുറ്റം തെളിയുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണെന്നും നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.

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IIT BOMBAY STUDENT SUICIDE
PROF SURYANARAYANA DULLA
SUICIDE CASE IIT BOMBAY
SAHIL WAKODE SUICIDE IIT BOMBAY
IIT BOMBAY STUDENT SUICIDE

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