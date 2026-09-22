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ഐഐടി ബോംബെ വിദ്യാർഥിയുടെ മരണം; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

കാമ്പസിൽ വ്യാപകമായ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി കേസ് സെപ്റ്റംബർ 19നാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത്.

IIT Bombay student suicide CCTV footage from exam hall hostel IIT BOMBAY STUDENT DEATH ISSUE IIT BOMBAY
Representational image (Getty image)
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By ANI

Published : September 22, 2026 at 1:12 PM IST

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മുംബൈ: ഐഐടി ബോംബെയിൽ പരീക്ഷയ്ക്കിടെ കോപ്പിയടിച്ചെന്നാരോപിച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി മുംബൈ പൊലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. എനർജി സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ് രണ്ടാം വർഷ ബിടെക് വിദ്യാർഥി സാഹിൽ വാക്കോഡെയുടെ (22) മരണത്തിന് മുൻപുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിൽ കാമ്പസിൽ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിന് പിന്നാലെ സെപ്റ്റംബർ 19നാണ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത്.

സെപ്റ്റംബർ 18നാണ് പവായ് കാമ്പസിലെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ സാഹിലിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മിഡ്-സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്കിടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചാറ്റ്ജിപിടി (ChatGPT) ഉപയോഗിച്ചതിന് വിദ്യാർഥിയെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. പരീക്ഷാഹാളിലെയും കാമ്പസിലെയും ഹോസ്റ്റൽ പരിസരത്തെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാഹാളിൽ കോപ്പിയടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു പ്രൊഫസർ സാഹിലിനെ മറ്റ് വിദ്യാർഥികളിൽനിന്ന് മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചു.

ഇതിനുശേഷം പരീക്ഷാഹാളിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ വിദ്യാർഥി ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിലേക്ക് പോകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. പിന്നീട് ഇയാൾ മുറിയിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിന് മുൻപുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വിവിധയിടങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. വിദ്യാർഥിയുടെ നീക്കങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം പുനർനിർമിക്കാനുമാണ് പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

കാമ്പസിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം
വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ കാമ്പസിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത്. ഇതേത്തുടർന്ന് കാമ്പസിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. അക്കാദമിക രംഗത്തെ തെറ്റായ പ്രവണതകളെ ന്യായീകരിക്കാനല്ല തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധമെന്നും, മറിച്ച് വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും സ്ഥാപനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുമാണ് തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.

വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിനിധി സംഘം ഐഐടി ബോംബെ ഡയറക്ടർക്ക് 18 ആവശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക, സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ. വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആവശ്യങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഡയറക്ടർ ഉറപ്പുനൽകിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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അതേസമയം, മകൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ജാതീയമായ വിവേചനവും പീഡനവും നേരിട്ടിരുന്നതായും ആരോപിച്ച് സാഹിലിൻ്റെ പിതാവ് രവീന്ദ്ര വാക്കോഡെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തൻ്റെ മകൻ പഠനത്തിൽ മിടുക്കനായിരുന്നുവെന്നും ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച മാർക്ക് നേടിയിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിതാവിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആത്മഹത്യാപ്രേരണാ കുറ്റത്തിനും എസ്.സി/എസ്.ടി നിയമപ്രകാരവും പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ആരോപണവിധേയനായ പ്രൊഫസർ സൂര്യനാരായണ ദൂല്ലയെ ഡീൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഐഐടി ബോംബെ നീക്കി. കൂടാതെ, വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തെ ചാറ്റ്ജിപിടി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നേരത്തെ ഇറക്കിയ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച ഐഐടി അധികൃതർ, സംഭവത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസത്തിനിടെ ഐഐടി ബോംബെയിൽ നടക്കുന്ന നാലാമത്തെ ആത്മഹത്യയാണിത്.

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TAGGED:

SAHIL WAKODE DEATH CASE
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IIT BOMBAY CHATGPT ROW
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IIT BOMBAY STUDENT SUICIDE

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