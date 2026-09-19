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പരീക്ഷയ്ക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗിച്ചു; പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഐഐടി വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കി

ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ 'ദിശ' ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ: 104, 1056.

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Students protest outside the IIT Bombay (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2026 at 11:51 AM IST

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മുംബൈ: പരീക്ഷയ്ക്കിടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചാറ്റ്ജിപിടി (ChatGPT) ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചത് പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഐഐടി ബോംബെയിലെ (IIT Bombay) രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ ഐഐടിയുടെ പവായ് കാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആത്മഹത്യയാണിത്.

എനർജി സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗം വിദ്യാർഥിയായ സാഹിൽ വാകോഡെയാണ് മരിച്ചത്. പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിനിടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വിദ്യാർഥിക്കെതിരെ യാതൊരുവിധ അച്ചടക്ക നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഐഐടി ബോംബെ വിശദീകരിച്ചു. പരീക്ഷാ ഇൻസ്ട്രക്ടറും വകുപ്പ് മേധാവിയും വിദ്യാർഥിയുമായി സംസാരിക്കുകയും കൗൺസലിങ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സംഭവം അക്കാദമിക ഭാവിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഇവർ ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നതായും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അധ്യാപകരുമായുള്ള സംസാരത്തിന് ശേഷം ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങിയ സാഹിലിനെ പിന്നീട് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിൽ ഐഐടി ബോംബെ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ ദാരുണമായ സംഭവത്തിൽ വേദനിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപാഠികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധം

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കാമ്പസിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥികൾ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. മരണത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണങ്ങളും വിവരങ്ങളും അധികൃതർ മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടിൻ്റെ പേരിൽ സാഹിലിനെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി ചില പ്രതിഷേധക്കാർ പറഞ്ഞു. സസ്പെൻഷൻ ലഭിച്ചാൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകേണ്ടി വരുമെന്നും കാമ്പസിന് പുറത്ത് താമസിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം അച്ചടക്ക നടപടികൾ നാല് വർഷത്തെ എൻജിനിയറിങ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു. അച്ചടക്ക നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും സമ്മർദവുമാകാം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തങ്ങളുടെ കോളജിൽ ഇന്ന് ഒരു ആത്മഹത്യ നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമെന്നും ഭരണസമിതിയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ മറുപടിയും സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഒരു വിദ്യാർഥി പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം കാമ്പസിൽ ഇത്തരം നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ മതിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും മറ്റൊരു വിദ്യാർഥി ചോദിച്ചു.

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പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കാമ്പസിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചു. വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധികളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അധികൃതരും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തി. വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദത്താത്രയ് നലവാഡെ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് വിദ്യാർഥികൾ ഒത്തുകൂടിയതെന്നും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഐഐടി ഭരണസമിതി അവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ 'ദിശ' ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ: 104, 1056.

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TAGGED:

IIT BOMBAY SUICIDE CASE
CHATGPT CHEATING IN EXAM
STUDENT PROTEST AT IIT
MUMBAI POWAI CAMPUS NEWS
IIT BOMBAY STUDENT SUICIDE

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