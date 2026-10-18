ഐഐടി ബോംബെ വിദ്യാർഥിയുടെ മരണം; ഒരു മാസം തികയുന്ന വേളയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം, മാതാപിതാക്കളെയടക്കം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്
ഐഐടി വിദ്യാർഥി സാഹിൽ വക്കോഡെ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഐഐടി ക്യാമ്പസിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചവരെ മുംബൈ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മകന് നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിച്ച മാതാപിതാക്കളെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കി.
Published : October 18, 2026 at 7:52 PM IST
മുംബൈ: ഐഐടി വിദ്യാർഥി സാഹിൽ വക്കോഡെയുടെ മരണത്തിന് ഒരു മാസം തികയുന്ന വേളയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികളെയും സാഹിലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും മുംബൈ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഐഐടി ക്യാമ്പസിന് പുറത്ത് നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചവരെയാണ് മുംബൈ പൊലീസ് ഞായറാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇതൊരു 'സ്ഥാപനപരമായ കൊലപാതകം' ആണെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു.
മരിച്ച വിദ്യാർഥിക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഐഐടി ബോംബെ വിദ്യാർഥികളും അംബേദ്കർ ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന വിവിധ സംഘടനകളും ഞായറാഴ്ച ക്യാമ്പസിന് പുറത്ത് ഒത്തുകൂടി പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇവർക്കൊപ്പം വക്കോഡെയുടെ മാതാപിതാക്കളും പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ വർഷ ഗെയ്ക്വാദ്, അസ്ലം ഷെയ്ഖ് എന്നിവരും പ്രതിഷേധക്കാർക്കൊപ്പം ചേർന്നു.
സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം, വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ, പരീക്ഷാ-ശിക്ഷണ നടപടികളിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ തുടങ്ങിയവാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ച ആവശ്യങ്ങൾ. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിരുന്ന വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം, വക്കോഡെയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സാകിനാക്ക, പോവായ്, ആസാദ് മൈതാൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി പ്രതിഷേധക്കാരെ പാർപ്പിച്ചു.
അവിടെ നിന്ന് വക്കോഡെയുടെ മാതാപിതാക്കളെ ആസാദ് മൈതാൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എസ്സി അസോസിയേഷൻ' (AIISCA) ൻ്റെ മഹാരാഷ്ട്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപാലി സാൽവെ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധം 'ചലോ ഐഐടി ബോംബെ' എന്ന പേരിലാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്തതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
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"സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധസ്ഥലത്ത് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം വിന്യസിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് വക്കോഡെയുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധക്കാരെ വലിച്ചിഴച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മുംബൈ പൊലീസ് വിദ്യാർഥികളോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറി. സ്ത്രീകളായ പ്രതിഷേധക്കാരെ വലിച്ചിഴക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു," എന്നും എഐഐഎസ്സിഎ നേതാവ് ദീപാലി സാൽവെ ആരോപിച്ചു.
സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസ് തങ്ങളെ വളയുകയും അജ്ഞാതമായ ഒരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തുവെന്ന് എഐഐഎസ്സിഎ സ്ഥാപകൻ രാഹുൽ സോൻപിംപിൾ പറഞ്ഞു. മരണമടഞ്ഞ സാഹിൽ വക്കോഡെയുടെ മാതാപിതാക്കളായ രവീന്ദ്രയും സോനാലിയും, തങ്ങളുടെ മകന് നീതി ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. മകൻ കാമ്പസിൽ കടുത്ത ജാതീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കും മാനസിക പീഡനത്തിനും ഇരയായതായി മാതാവ് സൊനാലി വാക്കോഡെ ആരോപിച്ചു.
ഐഐടി ബോംബെയിലെ പ്രൊഫസർ സൂര്യനാരായണ ദൂല്ല, വക്കോഡെയോട് ജാതിയുടെ പേരിൽ വിവേചനം കാണിക്കുകയും അപമാനകരമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ആവർത്തിച്ചു. മകന് നീതി ലഭിക്കണം, പ്രൊഫസർ ദൂല്ലയെയും ഐഐടി ബോംബെ ഡയറക്ടർ ശിരീഷ് കേദാരെയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.
വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം
എനർജി സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിടെക് വിദ്യാർഥിയായ സാഹിൽ വാക്കോഡെയെ (20) സെപ്റ്റംബർ 18ന് വൈകിട്ടാണ് പവായ് കാമ്പസിലെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മിഡ് സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്കിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചത് പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മരണം.
പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇൻവിജിലേറ്ററായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സൂര്യനാരായണ ദൂല്ലയാണ് വിദ്യാർഥി ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച കാര്യം ചട്ടപ്രകാരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അധികൃതരെ അറിയിച്ചത്. എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗിച്ച് ചോദ്യപേപ്പർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ സംഭവം അന്വേഷണത്തിലിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പിന്നീട് ഈ വിശദീകരണം പിൻവലിച്ചു.
കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി മുംബൈ പോലീസ് പ്രൊഫസറെ ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നാൽ പ്രൊഫസർ കേദാരെയും പ്രൊഫസർ ദൂല്ലയും ഈ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു. പവായ് പൊലീസാണ് ആദ്യം കേസെടുത്തിരുന്നത്. പിന്നീട് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡനനിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളും ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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