'പയർ വിളകളുടെ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കും, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൃഷി '; കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായി പുതിയ ശാസ്ത്രീയ രീതിയുമായി ഐഐപിആർ
ഈ ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ പയർവർഗ്ഗ വിളകളുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത പരമ്പരാഗത രീതികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
Published : August 16, 2026 at 8:09 PM IST
ലഖ്നൗ: കാൺപൂരിലെ ഐഐപിആർ (ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പൾസസ് റിസർച്ച്) ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉയർന്ന വിളവ് നൽകുന്ന പുതിയ ഇനങ്ങളും സംയോജിത പോഷക-കീട രീതികളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഈ ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ പയർവർഗ്ഗ വിളകളുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത പരമ്പരാഗത രീതികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. വിളവിലും ഉത്പാദനത്തിലും 10 മുതൽ 15 ശതമാനത്തിലധികം വർധനവ് നേടാൻ സാധിക്കും.
വിളകളുടെ ഉത്പാദനം 10 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെ എളുപ്പത്തിൽ വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയാണിതെന്ന് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കി. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നേരിട്ട് വിത്തുകൾ സംസ്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന റൈസോബിയത്തിൻ്റെ ഫോസ്ഫറസ്- സൊലൂബിലൈസിംഗ് ബാക്ടീരിയയുടെയും മിശ്രിതമാണിത്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലഭ്യമായ 79 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നൈട്രജൻ സംഭരിക്കുന്ന ഒരു ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയയാണ് 'റൈസോബിയം'. പിന്നീട് അത് സസ്യ വേരുകളിൽ നോഡ്യൂളുകൾ രൂപപ്പെടുത്തി സസ്യവളർച്ചയിൽ ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു.
അതേപോലെ, ഫോസ്ഫറസ്- സൊലൂബിലൈസിംഗ് ബാക്ടീരിയകൾ പിഎസ്ബി കൾച്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയകൾ മണ്ണിൽ സജീവമായി തുടരുകയും സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 'ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും സംയോജിത സാന്നിധ്യം സസ്യവളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നു. വിളവ് 10 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെ എളുപ്പത്തിൽ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന്,' അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി സർവകലാശാലയിലെ (സിഎസ്എ സർവകലാശാല) ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. അഖിലേഷ് മിശ്ര പറയുന്നു.ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വിത്ത് സംസ്കരണവും വിതയ്ക്കലും ഒരേസമയം നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു.
ഈ ഗവേഷണത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിജയം കൈവരിച്ചതായി ഐഐപിആർ ഡയറക്ടർ ജി പി ദീക്ഷിത് പറയുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 10 സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് 10,000 ഏക്കർ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കർഷകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പ്രായോഗികത പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഉത്തർപ്രദേശ്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, ജാർഖണ്ഡ്, ബിഹാർ, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്ത 10 സംസ്ഥാനങ്ങൾ.
കാർഷിക രീതി
തെരഞ്ഞെടുത്ത വിത്തുകൾ റൈസോബിയത്തിൻ്റെയും ഫോസ്ഫറസ് ബാക്ടീരിയയുടെയും മിശ്രിതത്തോടൊപ്പം കലർത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ വിതച്ചാൽ, മണ്ണുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ശേഷം അവ വേഗത്തിൽ വളരുന്നു. കൂടാതെ, റൈസോബിയത്തിൻ്റെയും ഫോസ്ഫറസിൻ്റെയും സംയോജനം നൈട്രജൻ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഹരിതകത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ പ്രധാന പോഷകമാണ് നൈട്രജൻ. ഇവയുടെയെല്ലാം സംയോജനമുള്ളതിനാൽ കർഷകർക്ക് ഡിഎപി വളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുന്നു. വള പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് കർഷകർ മുമ്പ് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത് മുൻനിർത്തിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഗവേഷണത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിയത്.
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ഈ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കർഷകർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൃഷി വികസിപ്പിക്കാമെന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി. കർഷകർക്ക് അടിയന്തര ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനായി പയർ, ചെറുപയർ, ഉഴുന്ന് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിത്ത് സംസ്കരണ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഘം തീരുമാനിച്ചു. ഭാവിയിൽ, വിവിധ കൃഷിരീതികളിലും കർഷകർക്കും ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ മറ്റ് ഖാരിഫ് വിളകളിലും ഈ രീതി പ്രയോഗിക്കും. ഈ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്നും ഇപ്പോൾ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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