പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിന് വിപ്ലവകരമായ പരിഹാരം; കുപ്പികളിൽ നിന്ന് വിലയേറിയ രാസവസ്തു നിർമിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർ
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം പുനരുപയോഗം ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു രാസവസ്തുവാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാവുമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാവുന്നത്.
Published : July 27, 2026 at 3:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പരിസ്ഥിതിക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി ഹൈദരാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ടെക്നോളജിയുടെ (ഐഐസിടി) ശാസ്ത്രജ്ഞർ.
ഉപയോഗശൂന്യമായ പോളിഎത്തിലീൻ ടെറഫ്താലേറ്റ് (PET) പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിലും മാലിന്യങ്ങളിലും നിന്ന് വിലയേറിയതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ 'ഡൈതൈൽ ടെറഫ്താലേറ്റ്' (Diethyl Terephthalate) എന്ന പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ നിർമിക്കാമെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗം ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്രദമായ രാസവസ്തുവാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പരിഹാരമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്.
ഈ പുനരുപയോഗ രീതിയിലൂടെ കാർബൺ ബഹിർഗമനം 13 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. വ്യാവസായിക തലത്തിൽ പ്ലാൻ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ 32.6 ശതമാനം വരെ വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നും, മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മുതൽമുടക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണക്കാക്കുന്നു. ഡോ. വിനീത് അനിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ വികാസ് ചൗധരി, ലോകേഷ്, നരേഷ്, സയ്യിദ് റസാഖ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഗവേഷണ വിശദാംശങ്ങൾ അടുത്തിടെ അന്താരാഷ്ട്ര ജേണൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ലോകമെമ്പാടുമായി പ്രതിവർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ഒരു വ്യക്തി പ്രതിവർഷം ശരാശരി 365 പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
2015ൽ അമേരിക്കയിൽ ഏകദേശം 730,000 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ, ചാക്കുകൾ, കവറുകൾ (PS, PP, HDPE, PVC & LDPE ഉൾപ്പെടെ) നിർമിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അവയിൽ 87 ശതമാനത്തിലധികം പുനരുപയോഗം ചെയ്യുകയും അവയുടെ നിർമാർജനം ശരിയായ നടപ്പിലാകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
കുപ്പികളിലും ബാഗുകളിലും ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങളിലും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഡിസ്റപ്റ്ററുകൾ പോലുള്ള രാസ പദാർഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരിലും ജീവികളിലും കാൻസർ, ജനന വൈകല്യങ്ങൾ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കൽ എന്നീ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും.
ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് പൂർണമായി വിഘടിക്കാൻ ഏകദേശം 1,000 വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. പൂർണമായി വിഘടിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവ ഫോട്ടോ ഡീഗ്രേഡിംഗിന് വിധേയമായി വിഷവസ്തുക്കളെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകളായി മാറുന്നു. ഇത് സമുദ്രജീവികൾക്കും വൻ ഭീഷണിയാണ്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം 34 ശതമാനത്തോളം കടലാമകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് ചത്തൊടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
കേരള തീരത്ത് കപ്പൽ അപകടത്തെ തുടർന്ന് തീരങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രിസ്റ്റലുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയത് വലിയ പാരിസ്ഥിതിക ഭീതിക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഐഐസിടിയുടെ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി മാറും.
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