ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറും രോഗിയും തമ്മില് പൊരിഞ്ഞ അടി, വൈറൽ വീഡിയോ പുറത്ത്
എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ എത്തിയ രോഗിയും ഡോക്ടറും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ഡോക്ടറെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ മുൻപോട്ട് വന്നു.
Published : December 22, 2025 at 8:37 PM IST
ഷിംല: ആശുപത്രിയിൽ രോഗിയും ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള അടിപിടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള് വൈറലാകുന്നു. ഹിമാചലിലെ ഷിംലയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെഡിക്കൽ കോളജിലാണ് (ഐജിഎംസി) സംഭവം. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതോടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും ആശുപത്രി അധികൃതരും നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
ഐജിഎംസിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി വന്ന രോഗിയും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടറും തുടക്കത്തിൽ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായി. ഈ തർക്കമാണ് പിന്നീട് മർദനത്തിലേക്ക് മാറിയതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികള് പറയുന്നു. കിടക്കയിൽ കിടന്ന രോഗി ഡോക്ടറെ ചവിട്ടുന്നത് വ്യക്തമായി കാണാം. തുടർന്ന് കോപാകുലനായ ഡോക്ടർ രോഗിയെ തല്ലുകയായിരുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രോഗിയുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഡോക്ടർ അവരെ ശാസിക്കുന്നതും കാണാം. അതേസമയം, വിഷയം വിവാദമായതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും ആശുപത്രികളിലെ രോഗികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ചോദ്യമുയര്ന്നു.
അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത് വന്നതോടെ ഐജിഎംസി ആശുപത്രി അധികൃതര് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാകൂ എന്നും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഐജിഎംസി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോ. രാഹുൽ റാവു പറഞ്ഞു.
എൻഡോസ്കോപ്പിക്കായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതാണെന്ന് രോഗിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. കിടക്ക സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ഡോക്ടറും രോഗിയും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. ഡോക്ടർ രോഗിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു.
ഡോക്ടര് മാപ്പ് പറയണമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആശുപത്രി ഭരണകൂടം നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധവുമായി മുൻപോട്ട് പോകുമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചികിത്സ തടസപ്പെടുത്തി അയാള് ഇങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഐജിഎംസി ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. ഡോക്ടർമാരോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവങ്ങൾ മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടു.
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ജയറാം താക്കൂർ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവത്തെ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ്റെ അന്തസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മുൻപും സമാന സംഭവങ്ങൾ
ഐജിഎംസിയിൽ മുൻപ് രോഗികളും അറ്റൻഡർമാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർമാർ ശരിയായ രീതിയില് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നില്ലെന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മോശമായി പെരുമാറുന്നുണ്ടെന്നും അറ്റൻഡർ ആരോപിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഓർത്തോ വാർഡിൽ സമാനമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടിന് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും ഇവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
