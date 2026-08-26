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പോത്തിൻ്റെ ഉടമയെ കണ്ടെത്താൻ ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ്! സിനിമയെ വെല്ലുന്ന തർക്കത്തിൽ വിചിത്ര ഉത്തരവുമായി പൊലീസ് മേധാവി

രണ്ട് കൂട്ടരും തൻ്റെ പോത്താണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതോടെയാണ് സംഗതി ആകെ കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞത്. പോത്തിനെ രണ്ട് ദിവസം പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ കെട്ടിയിടുകയും ചെയ്‌തു.

BUFFALO CASE BIHAR IG VIKAS VAIBHAV BIHAR POLICE DNA TEST
Magadh IG Vikas Vaibhav and others (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2026 at 5:14 PM IST

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പട്‌ന: ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പോത്തിൻ്റെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ട് ബിഹാറിലെ മഗധ് റേഞ്ച് ഐജി ഗയ റൂറൽ എസ്‌പി. ഒരു പോത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകശത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രദേശത്തെ രണ്ട് കക്ഷികൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനൊടുവിലാണ് ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനമായത്.

"ഏറെ നാളുകളായി തർക്കം ആരംഭിച്ചിട്ട്. ഇരുവിഭാഗവും ഉടമസ്ഥാവകാശം അവകാശപ്പെടുന്നു. പോത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ഉടമയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി അതിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിലോ ഇനത്തിലോപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോത്തിൻ്റെ ഡിഎൻയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യും. പരിശോധനയ്‌ക്ക് ശേഷം ആരൂടെ പോത്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും" എന്ന് ഐജി വികാസ് വൈഭവ് പറഞ്ഞു.

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BUFFALO CASE BIHAR IG VIKAS VAIBHAV BIHAR POLICE DNA TEST
മുൻ എംഎൽഎ അജയ് യാദവ് (ETV Bharat)

ബിഹാറിലെ ഗയ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. സൂരജ് യാദവിൻ്റെ പോത്തിനെയാണ് കാണാതായത്. തെരച്ചിലിനിടയിൽ പ്രദേശത്തെ പ്രകാശ് മാഞ്ചിയുടെ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോ അറിയിച്ചു. പിന്നാലെ പ്രകാശിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയും പോത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ഉടമ താനാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അതോടെ ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ വാക്ക് തർക്കം ആരംഭിച്ചു. തുടർന്നാണ് വിഷയത്തിൽ പൊലീസ് ഇടപെടുന്നത്. ഇരുവിഭാഗത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തുകയും ചെയ്‌തു.

എന്നാൽ രണ്ട് കൂട്ടരും തൻ്റെ പോത്താണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതോടെയാണ് സംഗതി ആകെ കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞത്. പോത്തിനെ രണ്ട് ദിവസം പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ കെട്ടിയിടുകയും ചെയ്‌തു. അതിനിടയിൽ തർക്കം പ്രതിഷേധം വരെ എത്തി. ഒടുവിൽ ഡിഎൻഎ ടെസ്‌റ്റ് നടത്താമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ ശരിയായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിന് സൂരജിൻ്റെ പേരിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തു.

ഇത് കൂടുതൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്‌തു. "സൂരജിനെതിരെ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത രീതി പൂർണമായും ന്യായീകരിക്കാനാവാത്തതാണ്. എസ്എച്ച്ഒയുടെ നടപടികളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്" എന്ന് മുൻ എംഎൽഎ അജയ് യാദവ് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലാണെന്നും കേസ് നടത്താൻ പോലും പണം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എച്ച്എഎം പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ വക്താവ് ശ്യാം സുന്ദർ ശരണും ഈ വിഷയത്തിൽ ഐജിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. എരുമയുടെ യഥാർഥ ഉടമയെ കണ്ടെത്താൻ ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്താൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

BUFFALO CASE BIHAR
IG VIKAS VAIBHAV
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BUFFALO DNA TEST

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